ΟΦΗ: Πολύ κοντά στον Χρήστο Καρυπίδη για τη θέση του Διευθυντή ποδοσφαίρου

Σε συζητήσεις με τον Χρήστο Καρυπίδη βρίσκεται η ΠΑΕ ΟΦΗ και συγκεκριμένα ο αντιπρόεδρος Ηλίας Πουρσανίδης, για το ενδεχόμενο να αναλάβει τη θέση του Διευθυντή ποδοσφαίρου στην κρητική ομάδα. Προς το παρόν δεν έχει υπάρξει συμφωνία, αλλά η άφιξη του στο Ήράκλειο δείχνει τη διάθεση των δύο πλευρών για να κλείσει η συμφωνία

Ο Χρήστος Καρυπίδης, ο οποίος είναι κάτοχος διπλώματος MIP (UEFA Executive Master for International Players), αλλά και UEFA A, διετέλεσε αρχικά Διευθυντής Ποδοσφαιρικού και στη συνέχεια Τεχνικός Διευθυντής του ΠΑΟΚ από το 2019, πόστο από το οποίο αποχώρησε πριν από λίγες μέρες.

Ο ρόλος του ήταν ιδιαίτερα κομβικός και αφορούσε τόσο στην ομαλή λειτουργία του ποδοσφαιρικού τμήματος, όσο στην υλοποίηση του μεταγραφικού σχεδιασμού μαζί με τον προπονητή Ραζβάν Λουτσέσκου, αλλά και στην άμεση συνεργασία με την Ακαδημία για την προώθηση των πιο ταλαντούχων νεαρών ποδοσφαιριστών.

Ως στέλεχος του ΠΑΟΚ ανέλαβε μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας (συνολικά μέτρησε 380 συμμετοχές, μεταξύ άλλων με τις φανέλες των ΠΑΟΚ και Χαρτς, ενώ χρίστηκε και διεθνής με την Εθνική ελπίδων) και αποτέλεσε τον συνδετικό κρίκο μεταξύ της διοίκησης, του εκάστοτε προπονητή και των ποδοσφαιριστών.

Με τον ΠΑΟΚ πανηγύρισε το πρωτάθλημα του 2024 και το κύπελλο του 2021, ενώ είχε καθοριστικό ρόλο και στην ευρωπαϊκή παρουσία της ομάδας, αφού λόγω της ακαδημαϊκής του εξειδίκευσης (UEFA MIP), είχε αναπτύξει τις κατάλληλες διασυνδέσεις με κορυφαία στελέχη της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας.Επίσης ήταν το στέλεχος που ηγούνταν της αποστολής του ΠΑΟΚ στους ευρωπαϊκούς αγώνες, όλα τα προηγούμενα χρόνια.

Υπενθυμίζεται ότι για τη θέση του τεχνικού διευθυντή στην ΠΑΕ ΟΦΗ, υποψήφιος είναι ο παλιός παίκτης της κρητικής ομάδας, Μάκης Μπελεβώνης ο οποίος αποχώρησε από τον Παναιτωλικό.