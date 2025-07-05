Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων: Στα ημιτελικά η Φλουμινένσε, 2-1 την Αλ Χιλάλ (βίντεο)

Η Φλουμινένσε έγινε η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε την παρουσία της στα ημιτελικά του Μουντιάλ Συλλόγων 2025, καθώς στον πρώτο προημιτελικό νίκησε την Αλ Χιλάλ με 2-1 μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι και στο δρόμο για τον τελικό θα βρεί την Τσέλσι.

Στο «Camping World Stadium» του Ορλάντο, οι Βραζιλιάνοι άνοιξαν το σκορ στο 40’, όταν από φάση διαρκείας και κακό διώξιμο του Κανσέλο, ο Ματέους Μαρτινέλι με τρομερό πλασέ έκανε το 1-0 για την ομάδα του.

Η ομάδα του Σιμόνε Ιντσάγκι ισοφάρισε στο 51’ με πλασέ του Μάρκος Λεονάρντο από ασίστ του Κουλιμπαλί, όμως ο... τελευταίος λόγος στο ματς ανήκε στη Φλουμινένσε, που έφτασε στη νίκη στο 70’ χάρις το πλασέ του Έρκουλες, της «χρυσής» αλλαγής του Ρενάτο Γκαούτσο.

Διαιτητής: Ντάνι Μάκελι (Ολλανδία)

Κίτρινες: 36’ Φρέιτες, 43’ Μαρτινέλι (χάνει το επόμενο ματς), 64’ Τιάγκο Σίλβα - 10’ Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, 21’ Λόντι, 90' Νέβες, 90'+7' Κουλιμπαλί

ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ (Ρενάτο Γκαούτσο): Φάμπιο, Ιγκνάσιο, Τιάγκο Σίλβα, Χουάν Φρέιτες, Σαμουέλ Ξαβιέρ (83’ Γκούγκα), Μπερνάλ (88' Τιάγκο Σάντος), Μαρτινέλι (46’ Έρκουλες), Φουέντες, Νονάτο (68’ Λίμα), Άριας, Κάνιο (68’ Εβεράλντο).

ΑΧ ΧΙΛΑΛ (Σιμόνε Ιντσάγκι): Μπουνού, Κανσέλο (90'+3' Αλ-Γιαμί), Κουλιμπαλί, Αλ-Χάρμπι (83’ Αλ-Μπουλαϊχί), Λόντι, Νέβες, Αλ Νταουσάρι (83’ Κάιο Σέσαρ), Κάνο (75’ Χαμνταλάχ), Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, Μάλκομ (90'+3' Αλ-Τζουβαΐρ), Λεονάρντο.

