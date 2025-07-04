Γιάννης Δανδάλης: "Δίνω 3 χρόνια, να έρθουν νέα παιδιά στον Ερασιτέχνη ΟΦΗ να συνεχίσουν το έργο μας"

"Δίνω τρία χρόνια μπροστά, να έρθουν νέα παιδιά στον Ερασιτέχνη ΟΦΗ και να συνεχίσουν το έργο που κάναμε όλα αυτά τα χρόνια" ανέφερε ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη ΟΦΗ Γιάννης Δανδάλης, μετά την επανεκλογή του, στις αρχαιρεσίες του συλλόγου.

Οπως ανέφερε ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη ΟΦΗ "'έχω ανακοινώσει ότι θα είναι η τελευταία μου τριετία. Κάποια στιγμή ένας κύκλος κλείνει. Δεν έχω παντρευτεί την καρέκλα. Κάποια στιγμή φτάνει το πλήρωμα του χρόνου".

Η τοποθέτηση του Γιάννη Δανδάλη, για τον Ερασιτέχνη ΟΦΗ, δεν έχει να κάνει με το μέλλον του, στην ομάδα βόλεϊ του ΟΦΗ, στην οποία φέτος, έχει κάνει τη μεγαλύτερη οικονομική επένδυση, που έχει γίνει ποτέ.

Να σημειωθεί ότι, στα θέματα ημερήσιας διάταξης της Γ.Σ. του Ερασιτέχνη ΟΦΗ, ήταν και η έγκριση απο την Γενική Συνέλευση του Ερασιτέχνη ΟΦΗ, της νέας διοίκησης του ΤΑΑ ΟΦΗ, που έχει προκύψει και το οποίο απαρατίζουν ο Γιάννης Δανδάλης (πρόεδρος), ο Γιάννης Χονδροζουμακης (αντιπρόεδρος) και η Μαρία Παπαδάκη (μέλος).

H εκλογή της νέας διοίκησης, του ΤΑΑ ΟΦΗ, εγκρίθηκε ομόφωνα απο την Γενική Συνέλευση.

Για την δυνατή προσέλευση των μελών, στις εκλογές του Ερασιτέχνη ΟΦΗ, ανέφερε ότι "το ευχάριστο είναι ότι τα μέλη μας είναι κοντά στο σωματείο και συμμετείχαν στην διαδικασία. Αν και σε μήνας Ιούλιος και σε καθημερινή, δεν είναι οι ιδανικές συνθήκες".

