Ο Γιάννης Δανδάλης συνεχίζει στην προεδρία του Ερασιτέχνη ΟΦΗ-Οι υποψήφιοι που εκλέγονται

Ο Γιάννης Δανδάλης, θα είναι πρόεδρος του Ερασιτέχνη ΟΦΗ και στην επόμενη τριετία.

Ως μοναδικός υποψήφιος πρόεδρος, εκλέχθηκε στις αρχαιρεσίες του Ερασιτέχνη ΟΦΗ, που πραγματοποιήθηκαν στην αίθουσα "¨Παπακαλιάτης" , πίσω απο τη θύρα 1 στο γήπεδο του ΟΦΗ, παρουσία αρκετού κόσμου.

Το νέο 15μελές Διοικητικό συμβούλιο, θα έχει θητεία 3 χρόνια και θα συγκροτηθεί σε σώμα την προσεχή Δευτέρα (7/7).

Στις εκλογές του Ερασιτέχνη ΟΦΗ, ηταν 194 ταμειακά εντάξει μέλη. Ψήφισαν 174 μέλη. Εγκυρα ήταν τα 164 ψηφοδέλτια και άκυρα 10.

Οι εκλογές πραγματοποιήθηκαν, με δικαστικό αντιπρόσωπο τον Γιώργο Ορφανουδάκη, διορισμένο απο το Δικηγορικό σύλλογο Ηρακλείου.

Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, ήταν ο πρόεδρος των παλαιμάχων ποδοσφαιριστών ΟΦΗ, Σήφης Κορωνάκης και Γεν. Γραμματέας ο Δημήτρης Αποστολάκης.

Οι υποψήφιοι στις εκλογές του Ερασιτέχνη ΟΦΗ, έλαβαν:

Υποψήφιος πρόεδρος: Γιάννης Δανδάλης 89 ψήφοι.

Υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο(εκλέγονται με σειρά ψήφων):

1.Νίκος Τσαμπουράκης του Γεωργίου 101

2.Γιάννης Αρώνης του Ιωάννη 73

3.Γιώργος Σπαγουλάκης του Μιχαήλ 72

4.Αποστολάκης Δημήτριος του Χρήστου 71

5.Ζερβάκης Κωνσταντίνος του Ιωάννη 65

6.Κουμπενάκης Ιωάννης του Αριστείδη 64

7.Αλετράς Γεώργιος του Εμμανουήλ 53

8.Παντελλίδης Μένανδρος του Αντωνίου 49

9.Γουρνιεζάκης Εμμανουήλ του Χρήστου 49

10.Παπουτσάκη Μαρία του Γεωργίου 48

11.Κουβίδης Δημήτριος του Κωνσταντίνου 43

12. Πλουμάκης Γεώργιος του Σταύρου 40

13. Ασσαριωτάκη Μαρία του Ιωάννη 39

14. Αντωνακάκης Παναγιώτης του Γεωργίου 31

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Μπαμιεδάκης Γεώργιος του Φιλήμωνα

Καγιάμης Γεώργιος του Παναγιώτη

Κοτσιφάκης Αντώνιος του Γεωργίου

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (εκλέγονται οι πρώτοι τρείς):

ΒΑΡΒΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 72

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 61

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 47

ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 36