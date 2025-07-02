ΟΦΗ: Παρέμεινε και ο Έντι Σαλσέδο

Στον ΟΦΗ θα αγωνίζεται και τη νέα σεζόν ο Έντι Σαλσέδο καθώς η Κρητική ομάδα ήρθε σε συμφωνία με την Ίντερ και φυσικά με τον 23χρονο επιθετικό για έναν ακόμη χρόνο. Ο Σαλσέδο έκανε καλή σεζόν πέρυσι με τη φανέλα της κρητικής ομάδας, μετρώντας συνολικά 31 συμμετοχές και έξι γκολ.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Η ΠΑΕ ΟΦΗ ανακοινώνει επίσημα την επέκταση της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή, Eddie Salcedo, ο οποίος θα συνεχίσει να αγωνίζεται με τα «ασπρόμαυρα» ως το καλοκαίρι του 2026.

Ο 23χρονος επιθετικός πέρασε για πρώτη φορά την πύλη του Βαρδινογιάννειου Αθλητικού Κέντρου τον περασμένο Σεπτέμβριο, ως δανεικός από την Inter και αποτέλεσε μια ποιοτική επιλογή στη επιθετική γραμμή της ομάδας μας, μετρώντας συνολικά 31 συμμετοχές και έξι γκολ».