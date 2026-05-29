ΟΦΗ: Νέοι σκάουτερ οι Φανούρης Γουνδουλάκης και Δημήτρης Ξουρής

Ο ΟΦΗ κάλυψε άμεσα τις αποχωρήσεις των Μάρκου και Παπαντωνόπουλου από το τμήμα scouting με τους Φανούρη Γουνδουλάκη και Δημήτρη Ξουρή.

Ο Φανούρης Γουνδουλάκης εργάζεται στον Ολυμπιακό και έχει ενημερώσει την Πειραική ΠΑΕ πως αποχωρεί για τον ΟΦΗ. Αποτελεί μέλος του τμήματος scouting στην Ακαδημια της ΠΑΕ Ολυμπιακος, μετά από μια επιτυχημένη 6ετή παρουσία στο τμήμα scouting της ΠΑΕ ΑΕΚ, με την οποια πανηγύρισε το πρωταθλημα το 2023. Επίσης ειναι κάτοχος διπλώματος UEFA A.

Ο Δημήτρης Ξουρής από την πλευρά του θεωρείται στον χώρο ως ένας από τους πλέον εξελίξιμους στον τομέα του.

Απόφοιτος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο τμήμα Performance Analysis και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Ήταν από τους συνεργάτες του Ματίας Αλμέιδα στην ΑΕΚ τη σεζον του πρωταθλήματος (συνολικά έμεινε στην ΑΕΚ απο το 2022 ως το 2025), ενώ επίσης εχει εργαστεί ως scouter στις ΠΑΕ: ΑΕΛ, Ιωνικό, Λαμία, Πανιώνιο και Παναχαϊκή. Ειναι κάτοχος διπλώματος Uefa B.

