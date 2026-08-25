ΟΦΗ: Με ΠΑΟΚ, Νέστο Χρυσούπολης, ΑΕΛ και Βόλο στο Κύπελλο-'Ολο το πρόγραμμα

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Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, με τον ΟΦΗ να βρίσκει απέναντί του ΠΑΟΚ, Νέστο Χρυσούπολης, ΑΕΛ και Βόλο!

Πιο αναλυτικά θα ξεκινήσει εκτός έδρας με ΠΑΟΚ στη Τούμπα σε μια... επανάληψη του περσινού τελικού, στη συνέχεια θα φιλοξενήσει στο Παγκρήτιο το Νέστο Χρυσούπολης, έπειτα θα πάει στη Λάρισα για να παίξει με την ΑΕΛ και την 5η και τελευταία αγωνιστική θα αντιμετωπίσει το Βόλο στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Το πρόγραμμα του ΟΦΗ στη League Phase

1η αγωνιστική



1-3 Σεπτεμβρίου



ΠΑΟΚ – ΟΦΗ

2η αγωνιστική



8-10 Σεπτεμβρίου



ΟΦΗ – Νέστος Χρυσούπολης

3η αγωνιστική



Ρεπό

4η αγωνιστική



27-29 Οκτωβρίου



ΑΕΛ – ΟΦΗ

5η αγωνιστική



2 Δεκεμβρίου



ΟΦΗ – Βόλος

Από εκεί και πέρα, η κληρωτίδα έβγαλε δύο ντέρμπι, τις δύο τελευταίες αγωνιστικές, ΠΑΟΚ - ΑΕΚ την 4η και Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός την 5η.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας:

League Phase:

1η Αγωνιστική: 1-3 Σεπτεμβρίου

ΑΕΛ – Ολυμπιακός



Παναθηναϊκός – Νίκη Βόλου



Πανσερραϊκός – Ατρόμητος



Βόλος – Καλαμάτα



ΠΑΟΚ – ΟΦΗ



Μαρκό – Κηφισιά



Νέστος Χρυσούπολης – ΑΕΚ

2η Αγωνιστική: 8-10 Σεπτεμβρίου

ΑΕΚ – Πανσερραϊκός



Λεβαδειακός – Αρης



Ολυμπιακός – Βόλος



ΟΦΗ – Νέστος Χρυσούπολης

3η Αγωνιστική: 15-17 Σεπτεμβρίου

Αρης – Μαρκό



Καλαμάτα – ΑΕΛ



Κηφισιά – Παναθηναϊκός



Ατρόμητος – ΠΑΟΚ



Νίκη Βόλου – Λεβαδειακός

4η Αγωνιστική: 27-29 Οκτωβρίου

Λεβαδειακός – Κηφισιά



Παναθηναϊκός – Αρης



ΠΑΟΚ – ΑΕΚ



ΑΕΛ – ΟΦΗ



Βόλος – Ατρόμητος



Μαρκό – Ολυμπιακός



Νέστος Χρυσούπολης – Καλαμάτα



Πανσερραϊκός – Νίκη Βόλου

5η Αγωνιστική: 2 Δεκεμβρίου (óλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν την ίδια ώρα).

ΑΕΚ – Λεβαδειακός



Αρης – Πανσερραϊκός



Ατρόμητος – Νέστος Χρυσούπολης



Καλαμάτα – ΠΑΟΚ



Κηφισιά – ΑΕΛ



Νίκη Βόλου – Μαρκό



Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός



ΟΦΗ – Βόλος

Κάθε ομάδα θα δώσει από 4 αγώνες (2 εντός και δύο εκτός έδρας) με έναν αντίπαλο από κάθε γκρουπ δυναμικότητας. Συνολικά, στην League Phase θα διεξαχθούν 32 αγώνες και τα αποτελέσματά τους θα υπολογιστούν σε ενιαίο βαθμολογικό πίνακα, βάσει του οποίου θα προσδιοριστoύν οι 4 ομάδες που θα προκριθούν απευθείας στην προημιτελική φάση, οι 8 ομάδες που θα συμμετάσχουν στα playoffs και οι 4 που δεν θα συνεχίσουν στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας.

Οι ημερομηνίες της League Phase

1η Αγωνιστική 1-3 Σεπτεμβρίου



2η Αγωνιστική 8-10 Σεπτεμβρίου



3η Αγωνιστική 15-17 Σεπτεμβρίου



4η Αγωνιστική 27-29 Οκτωβρίου



5η Αγωνιστική 2 Δεκεμβρίου (óλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν την ίδια ώρα)

Σε περίπτωση που προκύψει ισοβαθμία ομάδων, τότε θα ληφθούν υπόψη, κατά σειρά, τα εξής κριτήρια:

1. Η καλύτερη διαφορά τερμάτων



2. Η καλύτερη επίθεση



3. Η καλύτερη επίθεση εκτός έδρας



4. Οι περισσότερες νίκες



5. Οι περισσότερες νίκες εκτός έδρας



6. Η μεγαλύτερη βαθμολογία στον πίνακα για την αγωνιστική περίοδο 2025/2026.

Πως διασταυρώνονται οι ομάδες 5-12

Playoffs 1: 5ος VS 12ος



Playoffs 2: 6ος VS 11ος



Playoffs 3: 7ος VS 10ος



Playoffs 4: 8ος VS 9ος

Τα προημιτελικά:

1ος vs Νικητή playoffs 4



2ος vs Νικητή playoffs 3



3ος vs Νικητή playoffs 2



4ος vs Νικητή playoffs 1

Ημιτελικός 1: Νικητής 1ου προημιτελικού – Νικητής 4ου προημιτελικού



Ημιτελικός 2: Νικητής 2ου προημιτελικού – Νικητής 3ου προημιτελικού

Τελικός 22 Μαΐου: Νικητής 1ου ημιτελικού – Νικητής 2ου ημιτελικού