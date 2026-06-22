ΟΦΗ: Έφυγαν σε μία εβδομάδα πάνω από 2.500 εισιτήρια διαρκείας

Ο ΟΦΗ ετοιμάζεται να ζήσει μία ιστορική στιγμή, καθώς θα αγωνιστεί στη League Phase του Europa League ή του Conference League. Μέχρι στιγμής έχουν ανανεωθεί και αγοραστεί 2.500 εισιτήρια διάρκειας.

Μάλιστα, στο αντίστοιχο διάστημα την περσινή σεζόν, οι Κρητικοί είχαν διαθέσει 1.500 εισιτήρια διαρκείας.

Το ενδιαφέρον των φιλάθλων είναι τεράστιο, ενώ οι εκπτώσεις ισχύουν έως τις 5 Ιουλίου.

Από την πλευρά του, ο νεοαποκτηθένας Ανδρέας Μπουχαλάκης μέσω video στα Social Media των Κρητικών έκανε κάλεσμα στους Ομιλίτες ώστε να προμηθευτούν τα διαρκείας τους.