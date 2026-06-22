ΤΡΙ.23 Ιου 2026 08:04
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΦΗ: Έφυγαν σε μία εβδομάδα πάνω από 2.500 εισιτήρια διαρκείας

ΦΙΛΑΘΛΟΙ ΟΦΗ
clock 13:17 | 22/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Ο ΟΦΗ ετοιμάζεται να ζήσει μία ιστορική στιγμή, καθώς θα αγωνιστεί στη League Phase του Europa League ή του Conference League. Μέχρι στιγμής έχουν ανανεωθεί και αγοραστεί 2.500 εισιτήρια διάρκειας.

Μάλιστα, στο αντίστοιχο διάστημα την περσινή σεζόν, οι Κρητικοί είχαν διαθέσει 1.500 εισιτήρια διαρκείας.

Το ενδιαφέρον των φιλάθλων είναι τεράστιο, ενώ οι εκπτώσεις ισχύουν έως τις 5 Ιουλίου.

Από την πλευρά του, ο νεοαποκτηθένας Ανδρέας Μπουχαλάκης μέσω video στα Social Media των Κρητικών έκανε κάλεσμα στους Ομιλίτες ώστε να προμηθευτούν τα διαρκείας τους.

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Οφη Εισιτήρια Διαρκείας
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis