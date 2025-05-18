Μπαράζ ανόδου στη Γ’ Εθνική: Σε δύσκολη θέση ο Ηρόδοτος-Tα αποτελέσματα

Ο Ηρόδοτος στα Ζωνιανά γνώρισε βαριά ήττα από τον τοπικό Ερμή με 4-1! Μια ήττα-μαχαιριά που τον απομακρύνει αρκετά από την τρίτη θέση ενώ κάνει δύσκολο το έργο του και για την τέταρτη που υπό προυποθέσεις δίνει εισιτήριο ανόδου! Βλέπετε πλέον το "ταβάνι" για τον Ηρόδοτο είναι οι 9 βαθμοί καθώς του μένει ένα μόνο παιχνίδι, αυτό στην Νεάπολη. Αντίθετα ο Ερμής με πρωταγωνιστή τον Μεταξάκη έκανε άλμα για την άνοδο!

Ο Κωστάκης βρήκε ωραία τον Μεταξάκ και στο 5ο λεπτό ο σκόρερ τριών τερμάτων για τον Ερμή πέτυχε το 1-0 με ψηλοκρεμαστή κεφαλιά, ενώ πέντε λεπτά αργότερα από ασίστ Κωστάκη ο ίδιος παίκτης "νίκησε" και πάλι τον Τζελέπη για το 2-0!

Και εκεί που ο Ηρόδοτος πήγε να αντιδράσει ήρθε το χαμένο πέναλτι του Γαρεφαλάκη στο 35′ (κακή εκτέλεση που αποκρούστηκε από το δοκάρι), έκανε το έργο του πολύ πιο δύσκολο για την ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο.

Με το ξεκίμημα στο δεύτερο μέρος οι φιλοξενούμενοι έχασαν ευκαιρία να μειώσουν στο σκορ, με τον Ψαρρά να μην μπορεί να νικήσει από κοντά τον Δερμιτζάκη και αντ’ αυτού στο 52′ ο Ερμής από την “άσπρη βούλα” και σκόρερ τον Κοτζαδάκη έκανε και το 3-0.

Το γκολ του Γαρεφαλάκη στο 62′ φάνηκε να δίνει νέο ενδιαφέρον στο ματς, όμως ένα ολέθριο λάθος της άμυνας των φιλοξενούμενων, έδωσε την ευκαιρία στον Μεταξάκη να σκοράρει για το 4-1 που ήταν και το τελικό σκορ για τον εκπληκτικό σήμερα Ερμή Ζωνιανών του Γιώργου Φινοκαλιώτη που έφτασε στους 9 βαθμούς και την επόμενη αγωνιστική έχει ρεπό αλλά θα αγωνιστεί στην τελευταία ημέρα των μπαράζ.

Από την άλλη ο Ηρόδοτος έμεινε στους 6 βαθμούς και για να διατηρήσει τις λιγοστές ελπίδες ανόδου θα θέλει νίκη και με ευρύ σκορ στην επόμενη αγωνιστική μέσα στην Νεάπολη! Η θέση που θα τερματίσει ωστόσο δεν εξαρτάται από τον ίδιο...

Ερμής Ζωνιανών (Γιώργος Φινοκαλιώτης): Δερμιτζάκης, Τουρνάκης, Γεμιστός, Ρουμπάκης, Σκουτέλης, Μπαμπουλάκης, Βελιβασάκης, Μεταξάκης, Κοτζαδάκης, Κωστάκης, Χριστοδούλου

Ηρόδοτος (Μανώλης Παπαματθαιάκης): Τζελέπης, Καργιωτάκης (75′ Μαυραντωνάκης), Κανδηλάκης (46′ Ξηρός), Χαρίτος, Μπαρδάκης (46′ Τζαγκαράκης), Γαρεφαλάκης, Ψαρράς, Βόρφι (58′ Χότζα), Κοιλιάρας, Λουμπάκης, Τσαμαντιώτης

Πρωτάθλημα πρωταθλητριών ΕΠΣ – 7ος όμιλος – 5η αγωνιστική:

Κυριακή 18 Μαΐου



Ερμής Ζωνιανών – Ηρόδοτος 4-1



Αίας Σαλαμίνας – Γρανίτης 1-0



Ασπρόπυργος – Νεάπολη 1-0



Ρεπό: Δόξα Βύρωνα

Βαθμολογία:



1. Γρανίτης 9 (8-2)



-. Ερμής Ζωνιανών 9 (7-4)



3. Δόξα Βύρωνα 8 (4-0)



—————————————



4. Αίας Σαλαμίνας 7 (4-1)



5. Ηρόδοτος 6 (4-9)



6. Ασπρόπυργος 4 (1-3)



7. Νεάπολη 0 (0-9)

Επόμενη (6η) αγωνιστική (25/05)



Νεάπολη – Ηρόδοτος



Ασπρόπυργος – Αίας Σαλαμίνας



Δόξα Βύρωνα – Γρανίτης



Ρεπό: Ερμής Ζωνιανών