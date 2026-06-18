Μουντιάλ 2026: Η Κολομβία νίκησε το Ουζμπεκιστάν με πρωταγωνιστή τον Λουίς Ντίας (βίντεο)

Επικεφαλής στον 11ο όμιλο του Μουντιάλ 2026 τέθηκε η Κολομβία με την ολοκλήρωση της πρώτης αγωνιστικής στη διοργάνωση. Το σύνολο του Νέστορ Λορέντσο εκμεταλλεύτηκε την απώλεια των Πορτογάλων απέναντι στον Κονγκό κι ανέβηκε στην πρώτη θέση του γκρουπ, “λυγίζοντας” με 3-1 το μαχητικό Ουζμπεκιστάν, που κέρδισε τις εντυπώσεις στον παρθενικό του αγώνα σε Μουντιάλ, όμως οι Κολομβιανοί είναι άλλη κλάση κι αυτό μέτρησε στο τέλος.

Από την αρχή του αγώνα οι Κολομβιανοί έδειξαν τη διάθεση να πάρουν επιθετικές πρωτοβουλίες, με τους Ουζμπέκους να περιμένουν πίσω από την μπάλα. Οι “καφετέρος” είχαν 65% κατοχή της μπάλας, αλλά δεν δημιούργησαν κάποια φάση στο πρώτο τέταρτο της αναμέτρησης. Η πρώτη καλή στιγμή ήρθε στο 17′ και ήταν για την Κολομβία, με τους παίκτες της να κλέβουν μπάλα έξω από την περιοχή και τον Αρίας να κάνει δυνατό σουτ με το δεξί, για να τη στείλει στην εξωτερική πλευρά των διχτύων. Στο 32′ οι Κολομβιανοί έφθασαν κοντά στο γκολ. Ο Αρίας πέρασε υπέροχη κάθετη πάσα και ο Λουίς Ντίας μπήκε στην περιοχή από τα αριστερά, με το διαγώνιο αριστερό πλασέ του να στέλνει τη μπάλα να βρει τη ρίζα της αριστερής δοκού. Τελικά, το γκολ δεν άργησε να έρθει για την Κολομβία και ο εξτρέμ της Μπάγερν ήταν ο δημιουργός του. Ο Λουίς Ντίας σήκωσε την μπάλα στην πλάτη της άμυνας του Ουζμπεκιστάν και ο Μουνιός με προβολή στην κίνηση έκανε το 1-0 στο 40′, στέλνοντας με προβάδισμα τους Κολομβιανούς στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα του ημιχρόνου.

Το Ουζμπεκιστάν μπήκε με διαφορετική φιλοσοφία στο δεύτερο μέρος, καθώς έβγαλε από νωρίς μια πιο επιθετική εικόνα κι αυτό ήταν κάτι που ήθελε ο Καναβάρο, ο οποίος προχώρησε σε δύο αλλαγές στο ημίχρονο. Ο Ιταλός τεχνικός δικαιώθηκε, καθώς οι Ουζμπέκοι έφθασαν στην ισοφάριση με τη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα. Ο Σομουρόντοφ έκανε το σουτ μέσα από την περιοχή, ο Βάργκας απέκρουσε με σύμμαχο το αριστερό δοκάρι, αλλά ο Φαϊζουλάεφ ακολούθησε τη φάση κι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά μέσα από τη μικρή περιοχή, μπροστά σε κενή εστία, κάνοντας το 1-1 στο 60′. Όμως, η απάντηση των Κολομβιανών ήταν άμεση, αφού στο 65ο λεπτό ήρθε το 2-1 για τους “καφετέρος”. Η Κολομβία έκλεψε τη μπάλα στο χώρο του κέντρου και ο Πουέρτα εφόρμησε προς την αντίπαλη περιοχή, για να δώσει την κατάλληλη στιγμή στον Ντίας, ο οποίος με δεξί πλασέ νίκησε τον Γιουσούποφ. Το Ουζμπεκιστάν απείλησε εκ νέου με ισοφάριση στο 90′, ωστόσο το σουτ του Μοζγκοβόι μέσα από την περιοχή, πέρασε λίγο δίπλα από την εστία του Βάργκας. Κι αφού δεν έγινε το 2-2, ήρθε το 3-1, με τους Κολομβιανούς να “κλειδώνουν” τη νίκη στο 90’+9′. Ο Κούτσο Ερνάντες έκανε τη σέντρα από τα δεξιά και ο Καμπάς πετάχτηκε στο δεύτερο δοκάρι και με κεφαλιά διαμόρφωσε το τελικό σκορ, με τους Ουζμπέκους να έχουν δοκάρι στο 11ο λεπτό των καθυστερήσεων, καθώς ο Καρίμοφ επιχείρησε ένα μακρινό σουτ, το οποίο τράνταξε την οριζόντια δοκό του Βάργκας.

ΓΚΟΛ: 60′ Φαϊζουλάεφ / 40′ Μουνιός, 65′ Ντίας, 90’+9′ Καμπάς



ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 34′ Κουσάνοφ / 7′ Μοχίκα



ΚΟΚΚΙΝΗ: –



ΔΟΚΑΡΙ: 90’+11′ Καρίμοφ / 32′ Ντίας

ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ (Φάμπιο Καναβάρο): Γιουσούποφ, Ασουρμάτοφ (Ουρόζοφ), Κουσάνοφ, Αμπντουλάεφ, Καρίμοφ, Μοζγκοβόι, Σουκούροφ, Νασρουλάεφ (46′ Σαϊφίεφ), Ουρούνοφ (46′ Καμντάμοφ), Φαϊζουλάεφ (77′ Αμόνοφ), Σομουρόντοφ (90’+3′ Σεργκέεφ).

ΚΟΛΟΜΒΙΑ (Νέστορ Λορέντσο): Βάργκας, Μουνιός, Σάντσες, Λουκουμί, Μοχίκα, Λέρμα, Πουέρτα (80′ Ρίος), Ντίας (90’+3′ Γκόμες), Ροντρίγκες (72′ Καμπάς), Αρίας (90’+3′ Καστάνιο), Σουάρες (80′ Ερνάντες).

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