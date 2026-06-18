Αγγλία-Κροατία 4-2: Ο βρυχηθμός των Λιονταριών(vid)

Η Αγγλία επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί στην πρεμιέρα της στο Παγκόσμιο Κύπελλο, επικρατώντας της Κροατίας με 4-2 στο Dallas Stadium του Τέξας για την πρώτη αγωνιστική του 12ου ομίλου σε μια απίστευτη ματσάρα με έξι γκολ και πολλές ευκαρίες.

Δύο γκολ από τον Χάρι Κέιν (12’, 42’), από ένα οι Μπέλινγκχαμ (47’) και Ράσφορντ (85′) για την Αγγλία, που είχε πάρα πολλές ευκαιρίες και θα μπορούσε να είχε σκοράρει εύκολα 2-3 γκολ ακόμα. Πολύ καλή στο πρώτο ημίχρονο η Κροατία, που σκόραρε δύο φορές με τους Μπατούρινα (36’) και Μούσα (45+5’), αλλά στο δεύτερο μέρος δεν είχε την ίδια εικόνα. Εξαιρετικός ο Λιβάκοβιτς, που έκανε σπουδαίες αποκρούσεις, ειδικά στο διάστημα 50-60’.