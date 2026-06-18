Μουντιάλ 2026: Νίκη στο φινάλε για την Γκάνα, 1-0 τον Παναμά (βίντεο)

Η Γκάνα ξεκίνησε νικηφόρα τη διαδρομή της στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 και την προσπάθειά της να φτάσει στο νοκ άουτ για πρώτη φορά από το 2010, αφού έκαμψε με γκολ του 20χρονου Κάλεμπ Γιρένκι στο 90+5, την αντίσταση του ισάξιου Παναμά στη μεταξύ τους συνάντηση (που ξεκίνησε υπό βροχή) για τον 12ο όμιλο, στο Τoronto Stadium (BMO Field).







Καλύτερος ο Παναμάς στο πρώτο ημίχρονο, δημιούργησε προϋποθέσεις, η Γκάνα δυσκολεύτηκε να «βρει» τον Σεμένιο και αντιμετώπισε δυσκολίες απέναντι στην ομάδα της Κεντρικής Αμερικής.



Ο τερματοφύλακας της Γκάνας, Λόρενς Ατί Ζίγκι, καλύτερος παίκτης της ομάδας του στα πρώτα 45’, αναγκάστηκε μετά από σύγκρουση να παραχωρήσει τη θέση του στον Μπέντζαμιν Ασάρε (46’).



Τα «Μαύρα Αστέρια» εμφανίστηκαν βελτιωμένα μετά την ανάπαυλα, προϊόν και των αλλαγών του Κάρλος Κειρόζ, που έφερε δύο πιο...ζωηρούς επιθετικούς (Φατάου, Τόμας-Ασάντε), αλλά και εξαιτίας της αισθητής πλέον παρουσίας του Σεμένιο.



Αμφότερες έχασαν ευκαιρίες, περισσότερες και καλύτερες η Γκάνα, που κατάφερε τελικά στις καθυστερήσεις με τον Καλέμπ Γιρένκι από ασίστ του Τόμας-Ασάντε να πάρει τους τρεις βαθμούς, σε ένα ματς που ολοκληρώθηκε με 12 λεπτά καθυστερήσεις στην επανάληψη.

Στον πάγκο ήταν ο Μπάμπα Ράχμαν (Γκάνα/ΠΑΟΚ)

Διαιτητής: Γκλεν Νίμπεργκ (Σουηδία)



Κίτρινες: Γιρένκι-Μπλάκμαν, Χάρβεϊ

ΓΚΑΝΑ (Κάρλος κειρόζ): Ζίγκι (46' Ασάρε), Σενάγια, Αντζετέι, Οπόκου, Μενσά, Σεμένιο, Οβούσου (78' Σίμπο), Γιρένκι, Νουαμά (58' Φατάου), Σουλεμανά (58' Τόμας- Ασάντε), Τζόρνταν Αγιού (87' Άντου).



ΠΑΝΑΜΑΣ (Τόμας Κρίστιανσεν): Μοσκέρα, Μπλάκμαν (90' Γοντόι), Κόρντομπα, Ράμος, Χάρβεϊ, Αντράντε, Μουρίγιο, Μαρτίνες (63' Λοντόνο),Ροντρίγκες (74' Ντίας), Μπάρσενας , Γουότερμαν (63' Φαγιάρντο).