Κυρίαρχος ο Μαξ Φερστάπεν στην Ίμολα
clock 18:41 | 18/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Ο Μαξ Φερστάπεν «έσπασε» την κυριαρχία του Οσκαρ Πιάστρι και πανηγύρισε τη δεύτερη φετινή νίκη του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Φόρμουλα Ενα, κερδίζοντας το γκραν πρι της Εμίλια Ρομάνια, που έγινε σήμερα (18/5) στην πίστα της Ιμολα.

Ο Ολλανδός παγκόσμιος πρωταθλητής της Red Bull προσπέρασε τη McLaren του Αυστραλού στην πρώτη στροφή και στη συνέχεια οδήγησε τον αγώνα και δημιούργησε διαφορά.

Η είσοδος του αυτοκινήτου ασφαλείας στην πίστα, προκειμένου να απομακρυνθεί το χαλασμένο μονοθέσιο του Αντονέλι, δημιούργησε συνθήκες... θρίλερ στους τελευταίους δέκα γύρους, αλλά οι δύο McLaren δεν ήταν σε θέση να κυνηγήσουν τον Φερστάπεν και αρκέστηκαν, ο μεν Λάντο Νόρις στη δεύτερη θέση, ο δε Πιάστρι στην τρίτη.

φορμουλα ενα
