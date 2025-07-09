Κάρλο Αντσελότι: Ποινή φυλάκισης ενός έτους στον προπονητή της Βραζιλίας

Σε φυλάκιση ενός έτους καταδικάστηκε από ισπανικό δικαστήριο ο προπονητής της Εθνικής Βραζιλίας, Κάρλο Αντσελότι.

Ο Ιταλός τεχνικός κρίθηκε ένοχος για φοροδιαφυγή κατά το οικονομικό έτος 2014, όταν ήταν προπονητής στη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ αντίθετα απαλλάχθηκε από αντίστοιχη κατηγορία που αφορούσε το 2015.

Στον νέο εκλέκτορα της εθνικής Βραζιλίας επιβλήθηκε πρόστιμο 386.361,93 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο ύψος του φόρου που δεν καταβλήθηκε για το 2014, ενώ για το 2015 η κατηγορία της εισαγγελίας αφορούσε ένα ακόμη μεγαλύτερο ποσό, της τάξης των 675.718 ευρώ.

Η ακροαματική διαδικασία είχε γίνει στις αρχές Απριλίου και ο Αντσελότι είχε δηλώσει ότι δεν είχε ποτέ πρόθεση να εξαπατήσει την εφορία και πως απλά έκανε ό,τι του είπαν ο σύλλογος και οι σύμβουλοί του.

Με βάση το ισπανικό δίκαιο, ποινές φυλάκισης έως δύο ετών σε άτομα με «λευκό» ποινικό μητρώο, εφόσον δεν σχετίζονται με πράξεις βίας, δεν εκτίονται.

Ανάλογες ποινές έχουν επιβληθεί τα τελευταία χρόνια σε πολλούς αστέρες του ισπανικού ποδοσφαίρου, παίκτες και προπονητές, καθώς η δικαιοσύνη έκρινε παράνομα κάποια τεχνάσματα που επέτρεπαν τη μη φορολόγηση μέρους των αμοιβών που προβλέπονταν στα συμβόλαια (συνήθως στη βάση των δικαιωμάτων εικόνας).

Μπάγερν: Χειρουργήθηκε ο Μουσιάλα - Επιστροφή σε 5 μήνες

Καραλής: «Πέταξε» στα 6μ και πήρε την πρώτη θέση στο «Fly Athens 2025»