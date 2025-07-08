ΔΕΥ.13 Απρ 2026 16:25
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Μπάγερν: Χειρουργήθηκε ο Μουσιάλα - Επιστροφή σε 5 μήνες
clock 12:44 | 08/07/2025
newsroom ekriti.gr

Ο Τζαμάλ Μουσιάλα υπέστη έναν… σοκαριστικό τραυματισμό που οδήγησε σε κάταγμα περόνης και εξάρθρωση αστραγάλου, σε μια φάση του προημιτελικού της Μπάγερν Μονάχου με την Παρί Σεν Ζερμέν, στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, όπου συγκρούστηκε με τον Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα, στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου.

Με τον διεθνή Γερμανό μέσο των Βαυαρών να βγαίνει εκτός γηπέδου με φορείο, να μεταφέρεται εσπευσμένα στο νοσοκομείο της Ατλάντα το περασμένο Σάββατο (05/07) και σήμερα (08/07) να υποβάλλεται με επιτυχία σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση, στη Γερμανία.

Όπως ενημέρωσε η Μπάγερν, όλα κύλησαν ομαλά αυτή την φορά, με τον Μουσιάλα μάλιστα να ξεκινάει από αύριο (09/07) κιόλας, μένοντας φυσικά εκτός δράσης για τους επόμενους μήνες.

Με την επάνοδο του 23χρονου άσου στα γήπεδα με την φανέλα της πρωταθλήτριας Γερμανίας να οριοθετείται χρονικά λίγο πριν τη χειμερινή διακοπή της Bundesliga.

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Μπαγερν
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis