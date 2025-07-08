Μπάγερν: Χειρουργήθηκε ο Μουσιάλα - Επιστροφή σε 5 μήνες

Ο Τζαμάλ Μουσιάλα υπέστη έναν… σοκαριστικό τραυματισμό που οδήγησε σε κάταγμα περόνης και εξάρθρωση αστραγάλου, σε μια φάση του προημιτελικού της Μπάγερν Μονάχου με την Παρί Σεν Ζερμέν, στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, όπου συγκρούστηκε με τον Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα, στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου.

Με τον διεθνή Γερμανό μέσο των Βαυαρών να βγαίνει εκτός γηπέδου με φορείο, να μεταφέρεται εσπευσμένα στο νοσοκομείο της Ατλάντα το περασμένο Σάββατο (05/07) και σήμερα (08/07) να υποβάλλεται με επιτυχία σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση, στη Γερμανία.

Όπως ενημέρωσε η Μπάγερν, όλα κύλησαν ομαλά αυτή την φορά, με τον Μουσιάλα μάλιστα να ξεκινάει από αύριο (09/07) κιόλας, μένοντας φυσικά εκτός δράσης για τους επόμενους μήνες.

Με την επάνοδο του 23χρονου άσου στα γήπεδα με την φανέλα της πρωταθλήτριας Γερμανίας να οριοθετείται χρονικά λίγο πριν τη χειμερινή διακοπή της Bundesliga.

