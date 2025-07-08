Μπάσκετ: Ο ΟΦΗ απέκτησε τον Χρήστο Σκάνδαλο

Ο Χρήστος Σκάνδαλος αποτελεί την πρώτη μετγραφή του μπασκετικού ΟΦΗ. Ο Ηρακλειώτης γκαρντ αναμενεται να βοηθήσει σημαντικά την Κρητική ομάδα.

H ανακοίνωση του ΟΦΗ:

Η Επιτροπή Μπάσκετ του ΟΦΗ ανακοινώνει με χαρά την έναρξη της συνεργασίας της με τον Χρήστο Σκάνδαλο για την αγωνιστική περίοδο 2025-2026.

Ο ταλαντούχος αθλητής έχει μια μακρά και επιτυχημένη διαδρομή σε εθνικές κατηγορίες, με συμμετοχές σε ομάδες όπως ο Εργοτέλης, ο Φιλαθλητικός, ο Ιωνικός Νικαίας, η ΚΑΠ, ο Πανερυθραϊκός, ο Πανιώνιος και η Δόξα Λευκάδας. Έχει αγωνιστεί με επιτυχία σε Γ’, Β’ και Α2 Εθνική, ενώ την περασμένη διετία πανηγύρισε την άνοδο του Πανιωνίου στη Basket League, κατακτώντας παράλληλα δύο φορές το UNICEF Trophy.

Την περσινή σεζόν φόρεσε τη φανέλα της Δόξας Λευκάδας στην Elite League, συμβάλλοντας στην πρόκριση της ομάδας στα play-in της κατηγορίας.

Καλωσορίζουμε τον Χρήστο στον ΟΦΗ και του ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με την ομάδα μας!

Μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του, ο Χρήστος Σκάνδαλος δήλωσε:

«Αυτό που με έκανε να πω το “ναι” είναι πως ξέρω τι σημαίνει ο ΟΦΗ. Οι άνθρωποι της ομάδας και ο προπονητής μου έδειξαν πόσο πολύ με θέλουν εδώ. Είδα ένα όμορφο και υγιές περιβάλλον, και αυτό με βοήθησε να επιστρέψω στο νησί.

Από την πλευρά μου, θα παλεύω για κάθε φάση και θα προσπαθήσω δίνοντας τον καλύτερό μου εαυτό να βοηθήσω τον ΟΦΗ να επιστρέψει εκεί όπου αξίζει να βρίσκεται».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΟΦΗ: Ξεκίνημα με αισιοδοξία αλλά χωρίς πολλά νέα πρόσωπα

Ευρωμπάσκετ U20: Ελλάδα – Ισλανδία 79-64 σε φιλικό προετοιμασίας στο Ηράκλειο