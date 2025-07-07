ΟΦΗ: Ξεκίνημα με αισιοδοξία αλλά χωρίς πολλά νέα πρόσωπα

Μετά την ξεκούραση ολίγων εβδομάδων, από μία αν μη τι άλλο ζόρικη και ιστορική – λόγω της συμμετοχής στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος – οι παίκτες του ΟΦΗ επέστρεψαν στα… βάσανα!

Η “πρώτη” στο Βαρδινογιάννειο Αθλητικό Κέντρο, το απόγευμα της Δευτέρας, παρουσία και του αντιπρόεδρου της ΠΑΕ και γιου του Μιχάλη Μπούση, Δημήτρη, είχε ως κεντρικό πρόσωπο τον Κλίντμαν Λίλο, νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας.

Ο προπονητής της ομάδας, Μίλαν Ράσταβατς, μίλησε στους δημοσιογράφους που βρέθηκαν στο ΒΑΚ, πριν από την πρώτη προπόνηση της σεζόν είπε ότι οι στόχοι είναι ίδιοι με την προηγούμενη σεζόν:

Για τη νέα χρονιά και τη μετακόμιση στο Παγκρήτιο: “Πρώτα από όλα είμαστε χαρούμενοι που βρισκόμαστε ξανά μαζί και έχουμε αυτήν την καλή αίσθηση από την προηγούμενη χρονιά και θέλουμε να δουλεύουμε και να βελτιωθούμε. Νιώσαμε κάτι πολύ ευχάριστο και θέλουμε να το ξανανιώσουμε. Πιστεύω πως κάναμε ένα λογικό βήμα σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν αν αναλογιστούμε την τελευταία υποστήριξη που ζήσαμε στον τελικό απλά πρέπει να βρούμε την ισορροπία όλοι μαζί για να το ζήσουμε διαφορετικά. Όλοι είχαμε αυτήν την αίσθηση όταν παίζουμε στο γήπεδο μας, την ιστορικότητα και το δέσιμο με τους φιλάθλους μας όμως πιστεύω πως αυτό το βήμα έπρεπε να γίνει κάποια στιγμή. Κατά την διάρκεια της προηγούμενης χρονιάς προσπαθούσαμε να βρούμε την ισορροπία και πιστεύω πως φέτος θα το βρεθούμε πιο σύντομα”.

Για τα μεταγραφικά: “Δουλεύουμε μεταγραφικά εδώ και αρκετό καιρό βρισκόμαστε κοντά σε κάποιες υποθέσεις αλλά δεν μπορώ να πω περισσότερα”.

Όσον αφορά τον Τιάγκο Νους: “Ο Νους μπορεί να καταλάβει την φιλοσοφία της ομάδα. Θέλει να ανεβάσει το επίπεδο του ρόστερ και σε συνδυασμό με την παρουσία νέων παικτών να μπαίνουν στην ομάδα με μεγαλύτερη ωριμότητα”.

Ο Θανάσης Ανδρούτσος, τόνισε ότι στόχος του ΟΦΗ πρέπει να είναι η είσοδος στα πλέι οφ, ενώ πρόσθεσε πως ο περσινός τελικός αύξησε τις προσδοκίες: «Να ευχηθώ καλή αρχή σε όλους μας, είχαμε την περίοδο να ξεκουραστούμε από την περσινή ζόρικη χρονιά. Έχουμε έρθει χαρούμενοι και αισιόδοξοι. Είμαστε ανυπόμονοι για μια αρκετά δύσκολη χρονιά, όλες οι ομάδες έχουν βελτιωθεί. Εμείς θέλουμε να είμαστε τους στόχους μας και να τους πετύχουμε. Εμείς είμαστε μια ομάδα που ξέρουμε πολύ καλά ποιοι είμαστε και θα κοιτάξουμε να κάνουμε ακόμα καλύτερη χρονιά από πέρυσι. Εννοείται ότι θέλουμε να είμαστε στα play offs, να έχουμε μια κλήρωση που θα μας φέρει ξανά στον τελικό και να πάμε παρακάτω».

Για το Παγκρήτιο: «Το Παγκρήτιο είναι ένα ωραίο γήπεδο που είναι ακόμα πιο ωραίο όταν έχει κόσμο. Είδαμε πόσος κόσμος ήρθε στον τελικό, αυτό μας δίνει ένα έξτρα κινητό, το να βλέπουμε το πάθος και την αγάπη των φιλάθλων και να είναι μαζί μας στο Παγκρήτιο»

Δηλώσεις έκανε και το μοναδικό μεταγραφικό απόκτημα του ΟΦΗ, Κλίντμαν Λίλο, λέγοντας: «Είναι ένα νέο ξεκίνημα για μένα, σαφώς έχω μεγάλους στόχους και θέληση. Θέλω να ευχαριστήσω όλους για την εμπιστοσύνη. Ο ΟΦΗ έχει δείξει ότι διαχρονικά εμπιστεύεται τους νεαρούς παίκτες και τους τερματοφύλακες και θέλω να πετύχω και εγώ περισσότερα»

Στην πρώτη έδωσαν το παρόν 25 ποδοσφαιριστές και συγκεκριμένα οι Χριστογεώργος, Λίλο, Ναύμοφ, Καλαφάτης, Μαρινάκης, Λαγουδάκης, Γκονθάλεθ, Κουτσουπιάς, Χατζηθεοδωρίδης, Λέουις, Καινουργιάκης, Λαμπρόπουλος, Χριστόπουλος, Κ. Χνάρης, Κοντεκάς, Καραχάλιος, Ανδρούτσος, Αποστολάκης, Μ. Χνάρης, Φαιτάκης, Νέιρα, Ζανελάτο, Θεοδοσουλάκης, Γιούνγκ, Σταυρόπουλος. Παρών ήταν και ο Ίωνας Παπαιωάννου, ο οποίος θα ακολουθήσει την προετοιμασία για λίγες μέρες και πριν από το τέλος του μήνα θα πάει για σπουδές στις ΗΠΑ

Από κει και πέρα Φούντας και Σενγκέλια έχουν μια εβδομάδα επιπλέον άδεια λόγω Εθνικής και θα έρθουν στις 14/7, ο Σαλσέδο μίλησε με τον Νίκο Νταμπίζα και ζήτησε λίγες μέρες άδεια για προσωπικούς λόγους ενώ οι Κουτεντάκης, Σημαντηράκης, Ζαχαριουδάκης, Πιστικός, Φανουράκης δεν ήταν στην πρώτη και θα έχουν άμεσα επικοινωνία με τον κ. Νταμπίζα και με βάση την αξιολόγηση από το τεχνικό τιμ θα αποφασιστεί το μέλλον τους. Είτε θα δοθούν δανεικοί είτε θα μείνουν ελεύθεροι.

Για τον Νικ Σταυρόπουλο, ο οποίος ήταν ο πρώτος σκόρερ της Κ-19 με 10 γκολ, θα ακολουθήσει την προετοιμασία της πρώτης ομάδας και ο προπονητής θα αποφασίσει αν θα γίνει επαγγελματίας. Οι Ασμαργιαννάκης, Αντωνακάκης, Σιτμαλίδης θα ενσωματωθούν με την Κ-19.

Παρών ήταν και ο Μπαίνοβιτς, ο οποίος αρχίζει πρόγραμμα σταδιακής επανένταξης.

Αύριο έρχεται ο Νους

Την ολοκλήρωση των διαδικαστικών με την ΦΙΦΑ περιμένει ο Νους για να μπει στο αεροπλάνο για το Ηράκλειο. Αυτό θα γίνει κατά πάσα πιθανότητα αύριο για να υπογράψει και θα τεθεί στην διάθεση του Μίλαν Ράσταβατς.

Σύντομα τα διαρκείας

Τέλος της εβδομάδας, αρχές της επόμενης θα υπάρξουν ανακοινώσεις για τα διαρκείας τα οποία αναμένεται να είναι σε προσιτές τιμές και με προσφορές για τον κόσμο.