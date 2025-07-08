Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων: Φλουμινένσε - Τσέλσι απόψε (22:00) με φόντο τον τελικό

Η ώρα του πρώτου ημιτελικού στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων έφτασε. Απόψε (08/07) στις 22:00 η Φλουμινένσε αντιμετωπίζει την Τσέλσι για το «εισιτήριο» του τελικού. Το ματς θα μεταδοθεί από τον ΑΝΤ1.

Η Φλουμινένσε θα προσπαθήσει να κρατήσει ψηλά τη σημαία του νοτιοαμερικανικού ποδοσφαίρου στον πρώτο αποψινό ημιτελικό (8/7, 22:00) με την Τσέλσι στο Ίστ Ράδερφορντ, επιχειρώντας να αποτρέψει έναν 100% ευρωπαϊκό τελικό.

Αφού έκλεψαν την παράσταση στο τουρνουά με τα αποτελέσματά τους και το πάθος των οπαδών τους, οι Βραζιλιάνοι βασίζονται στους «Καριόκας» για να αποτρέψουν την απόλυτη κυριαρχία της Γηραιάς Ηπείρου, καθώς ο άλλος ημιτελικός θα φέρει αντιμέτωπες την Παρί Σεν Ζερμέν, νικήτρια του Champions League, και τη Ρεάλ Μαδρίτης του Κιλιάν Εμπαπέ, την Τετάρτη (9/7, 22:00).

Με «οδηγούς» ένα σύνολο βετεράνων αστέρων, όπως ο τερματοφύλακας Φάμπιο (44 ετών), ο στόπερ Τιάγκο Σίλβα (40), ο Αργεντινός επιθετικός Χερμάν Κάνο (37) και ο μέσος Γκάνσο (35), η Φλουμινένσε απέδειξε ότι διαθέτει τα μέσα να κοντράρει στα ίσια τα μεγαθήρια της άλλης πλευράς του Ατλαντικού.

Οι Βραζιλιάνοι στα προηγούμενα ματς κράτησαν στο 0-0 τη Ντόρτμουντ στην πρεμιέρα και απέκλεισαν την Ίντερ (2-0) στους «16», δηλαδή τους δύο τελευταίους φιναλίστ του Champions League.

Η Φλουμινένσε πάντως δεν είναι άπειρη σε τέτοιες διοργανώσεις. Νικήτρια του Copa Libertadores το 2023, είχε φτάσει την ίδια χρονιά στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων με το παλιό format, όπου συνετρίβη από τη Μάντσεστερ Σίτι του Πεπ Γκουαρδιόλα με 4-0.

Οι επιτυχίες στις ΗΠΑ έχουν αποφορτίσει ψυχολογικά ακόμη περισσότερο τους Βραζιλιάνους, που είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν να παίζουν τον ρόλο του «αουτσάιντερ» απέναντι σε μια πανίσχυρη ευρωπαϊκή ομάδα.

«Θα αντιμετωπίσουμε μία πολύ δυνατή ομάδα, με σαφώς μεγαλύτερη οικονομική ισχύ, αλλά το ποδόσφαιρο παίζεται μέσα στο γήπεδο. Κανείς δεν περίμενε να φτάσουμε τόσο μακριά, αλλά είμαστε εδώ για να γράψουμε ιστορία. Δεν διαθέτουμε ούτε το 10% του προϋπολογισμού των άλλων τριών ημί-φιναλίστ και δεν έχουμε τόσους πρωτοκλασάτους παίκτες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να κερδίσουμε το ματς και το Παγκόσμιο Κύπελλο», δήλωσε ο προπονητής της ομάδας του Ρίο, Ρενάτο Γκαούτσο στη συνέντευξη Τύπου.

«Η ενέργεια της Φλουμινένσε σε αυτό το τουρνουά ήταν πολύ έντονη», δήλωσε από την πλευρά του ο Έντσο Μαρέσκα, που περιμένει μία ομάδα «καλά οργανωμένη».

Η Τσέλσι, 4η στην Premier League και κάτοχος του Conference League, δεν έχει ξεχάσει την ήττα της από τη Φλαμένγκο (3-1), άλλη μία ομάδα του Ρίο, που της κόστισε την πρωτιά στον 4ο όμιλο. Έκτοτε, όμως, οι Λονδρέζοι έχουν κάνει μόνο νίκες, με ηγέτη τον χαρισματικό Κόουλ Πάλμερ. Και παρά τη σωματική και πνευματική κόπωση μετά από μία εξαντλητική σεζόν, δεν θέλουν να τα παρατήσουν τώρα που πλησιάζουν στον στόχο.

«Για όλους εμάς είναι πολύ σημαντικό. Αυτή τη στιγμή δεν σκεφτόμαστε την κούραση. Και ακόμα κι αν είμαστε κουρασμένοι, θέλουμε να ζήσουμε αυτή τη στιγμή. Είναι μία καλή ευκαιρία να κάνουμε κάτι σημαντικό για την Τσέλσι», τόνισε ο Ισπανός αμυντικός Μαρκ Κουκουρέγια.

Συνοπτικά, το πρόγραμμα των ημιτελικών και του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων:

Ημιτελικά

8 Ιουλίου

22:00 Φλουμινένσε-Τσέλσι (ΑΝΤ1)

9 Ιουλίου

22:00 Παρί Σεν Ζερμέν-Ρεάλ Μαδρίτης (ΑΝΤ1)

Τελικός

13 Ιουλίου

22:00 Φλουμινένσε-Τσέλσι vs Παρί Σεν Ζερμέν-Ρεάλ Μαδρίτης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΟΦΗ: Ξεκίνημα με αισιοδοξία αλλά χωρίς πολλά νέα πρόσωπα

Ευρωμπάσκετ U20: Ελλάδα – Ισλανδία 79-64 σε φιλικό προετοιμασίας στο Ηράκλειο