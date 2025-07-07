Βόλεϊ: Ιστορική στιγμή για τον ΟΦΗ – Δήλωσε συμμετοχή στο Βαλκανικό Κύπελλο!

Σπουδαία στιγμή, για το τμήμα βόλεϊ του ΟΦΗ.

Δήλωσε και επίσημα συμμετοχή στο BVA CUP (Βαλκανικό Κύπελλο) και θα έχει την ευκαιρία να δώσει τα πρώτα του επίσημα ευρωπαϊκα παιχνίδια, στην ιστορική επέτειο των 100 χρόνων απο την ίδρυση του συλλόγου (ΟΦΗ 1925-2025).

Η ομάδα βόλεϊ του ΟΦΗ, η οποία τερμάτισε στην 6η θέση της περσινής Volley League, έλαβε απο την Βαλκανική Λίγκα, αλλά και την Ελληνική Ομοσπονδία βόλεϊ, τα απαραίτητα έγγραφα για την δήλωση συμμετοχής και ολοκλήρωσε την διαδικασία, επιστρέφοντας συμπληρωμένη την αίτηση, περιμένοντας πλέον την επίσημη ενημέρωση, για το πότε θα γίνει, η διοργάνωση.

Η Βαλκανική Λίγκα, αποτελείται απο 11 χώρες (Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία, Αλβανία, Τουρκία, Σερβία, Κόσοβο, Μοντενέγκρο, Βοσνία, Βόρεια Μακεδονία -Σκόπια, Μολβαδία), απο τις οποίες κάθε χρόνο, στο Βαλκανικό Κύπελλο, λαμβάνουν μέρος 5-6 ομάδες.

Η διοργάνωση, γίνεται σε μια απο τις χώρες αυτές και μέσα απο ένα τουρνουά 2-3 ημερών, αναδεικνύεται ο πρωταθλητής, ο οποίος συνεχίζει στο Τσάλεντζ Καπ.

Το BVA CUP (Βαλκανικό Κύπελλο), διεξάγεται συνήθως στις αρχές Οκτωβρίου, ώστε να υπάρχει ο χρόνος, ώστε ο πρωταθλητής, να συνεχίσει στο Τσάλεντζ Καπ.

Ο ΟΦΗ περιμένει πλέον επίσημη ενημέρωση, απο την Βαλκανική Λίγκα (BVA) για τις ομάδες που θα συμμετάσχουν και το πότε θα διεξαχθεί η διοργάνωση.

Τα παιχνίδια αυτά, θα αποτελέσουν μια ιστορική στιγμή για την ομάδα βόλεϊ του ΟΦΗ, καθώς θα είναι η πρώτη της, συμμετοχή σε επίσημη ευρωπαϊκή διοργάνωση.

