Μπάσκετ: Άνετη φιλική νίκη της Εθνικής επί της Ισλανδίας ατο Ηράκλειο (80-60)
εθνικη μπάσκετ
clock 20:57 | 06/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Ανώτερη σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, η Εθνική Νέων Ανδρών μπάσκετ επικράτησε 80-60 της Ισλανδίας στο πρώτο φιλικό ανάμεσα στις δύο ομάδες, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το Ευρωμπάσκετ U20 που θα φιλοξενηθεί στο Ηράκλειο από τις 12 ως τις 20 Ιουλίου. Οι δύο ομάδες ανανέωσαν το ραντεβού τους για το απόγευμα της Δευτέρας (7/7, 18:00), στο κλειστό γυμναστήριο της Νέας Αλικαρνασσού.

Με τους Καπετάκη, Πατρίκη, Σπάρταλη, Τουλιάτο και Αβδάλα, η «γαλανόλευκη» πήρε από την αρχή ένα προβάδισμα που έφτασε στο +7 (10-3, 3’30’’). Τα γρήγορα φάουλ (τρία) του Πατρίκη δεν επηρέασαν την ομάδα του Κώστα Παπαδόπουλου, η οποία προσπάθησε σταθερά να πιέσει στην άμυνα, στηρίχθηκε στην κυκλοφορία της μπάλας και βρήκε λύσεις τόσο κοντά όσο και μακριά από το καλάθι. Ο Ροζακέας νίκησε το χρόνο στο τέλος της πρώτης περιόδου για να δώσει για πρώτη φορά διψήφια τιμή στη διαφορά (25-14).

Οι Ισλανδοί επιχείρησαν να απαντήσουν κυρίως με μακρινά σουτ, την ώρα που η ελληνική ομάδα άρχισε να χτίζει μια διαφορά ασφαλείας με τον Καπετάκη να γράφει το 43-25 (18’). Ο Παρασκευόπουλος ανέβασε τη διαφορά στο +20 (54-34, 23’10’’) και κάπου εκεί όλα είχαν τελειώσει.

Η διαφορά ανέβηκε και στο +27 (68-41, 28’50’’), με τον ομοσπονδιακό τεχνικό να δοκιμάζει διάφορα σχήματα και να μοιράζει το χρόνο μέχρι το τελικό 80-60.

*Η Εθνική Νέων Ανδρών είδε λίγο μετά την έναρξη της τρίτης περιόδου τον Στέφανο Σπάρταλη να αποχωρεί τραυματίας, με μια κάκωση στον δεξί αστράγαλο.
**Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ αναμένεται να ενσωματωθεί τη Δευτέρα (7/7) στην αποστολή του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος.

Διαιτητές: Μαλαμάς, Κατσαπρακάκης, Πετράκης

Τα δεκάλεπτα: 25-14,45-29, 68-45, 80-60

ΕΛΛΑΔΑ (Παπαδόπουλος): Χαντζής, Καπετάκης 7 (1), Τουλιάτος 7 (1), Παρασκευόπουλος 4, Ροζακέας 6, Σούλης 1, Ροζάκης 9 (12ρ.), Αβδάλας 9 (1), Σπάρταλης 10, Λιοτόπουλος 10 (2), Πατρίκης 9 (1), Παγώνης 2

 

