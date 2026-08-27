Ισπανία: Με χατ τρικ Εμπαπέ η Ρεάλ συνέτριψε 4-1 τη Σοσιεδάδ

Η Ρεάλ Μαδρίτης δυσκολεύθηκε για μία ώρα αγώνα κόντρα στη Σοσιεδάδ, όμως εν τέλει έφτασε σε μια εμφατική νίκη με 4-1, με τον Κίλιαν Εμπαπέ να πετυχαίνει χατ τρικ.

Ένα ημίχρονο προέβαλε… αντίσταση η Σοσιεδάδ στη Ρεάλ Μαδρίτης, διότι στο δεύτερο 45λεπτο οι «μερένχες» πήραν… φωτιά κι έφτασαν με άνεση στο εμφατικό 4-1, πιάνοντας θέση στην κορυφή της βαθμολογίας της LaLiga μαζί με τη Σεβίλη και την Μπέτις.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τη «βασίλισσα» του Ζοσέ Μουρίνιο στο εξ αναβολής παιχνίδι της 1ης αγωνιστικής που διεξήχθη στο “Μπερναμπέου”, ήταν ο Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος σημείωσε χατ-τρικ (40′, 60′, 80′), ενώ ένα γκολ και μία ασίστ «μέτρησε» κι ο Βινίσιους Τζούνιορ. Η Σοσιεδάδ είχε ισοφαρίσει στο 44′ με τον Σούτσιτς.

Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής στη La Liga:

Σάββατο 15 Αυγούστου

Αλαβές-Χετάφε 3-0



Σεβίλλη-Ράγιο Βαγιεκάνο 2-1

Κυριακή 16 Αυγούστου

Ράσινγκ Σανταντέρ-Βιγιαρεάλ 2-2



Εσπανιόλ-Λεβάντε 3-0

Δευτέρα 17 Αυγούστου

Ντεπορτίβο Λα Κορούνια-Έλτσε 1-1

Τετάρτη 19 Αυγούστου

Ατλέτικο Μαδρίτης-Μάλαγα 2-0

Τρίτη 25 Αυγούστου

Βαλένθια-Ρεάλ Μπέτις 0-1

Τετάρτη 26 Αυγούστου

Ρεάλ Μαδρίτης-Ρεάλ Σοσιεδάδ 4-1

Πέμπτη 27 Αυγούστου

22:00 Θέλτα-Οσασούνα



22:00 Μπαρτσελόνα-Αθλέτικ Μπιλμπάο