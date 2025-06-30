Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου Ομάδων: Άνετη παραμονή στην πρώτη κατηγορία για την Ελλάδα

Η Ελλάδα κατέλαβε την 12η θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων στίβου στη Μαδρίτη και εξασφάλισε την παραμονή της στην πρώτη κατηγορία, με 253 βαθμούς. Αν και η εθνική δεν ξεκίνησε καλά την πρώτη ημέρα, την 4η και τελευταία ημέρα (29/6) πανηγύρισε μία άνετη παραμονή, αφού οι Έλληνες και οι Ελληνίδες αθλήτριες έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους και νίκησαν στην πλειονότητα τους βασικούς αντιπάλους τους που ήταν οι Ούγγροι, οι Ουκρανοί και οι Φινλανδοί. Έτσι η Ελλάδα παρέμεινε στην ελίτ!

Στην πρώτη τριάδα τερμάτισαν οι Ιταλία (431,5), Πολωνια (405,5) και Γερμανία (397). Υποβιβάστηκαν στη Β΄ κατηγορία ως 14η η Ουκρανία (231), ως 15η η Φινλανδία (220,5) και ως 16η η Λιθουανία (178,5).

Τις θέσεις από τη Β’ κατηγορία στην Α΄ παίρνουν Βέλγιο, Σλοβενία και Νορβηγία.

Αναλυτικά τι έγινε την τελευταία ημέρα:

Η Ελίνα Τζένγκο χάρισε στην Ελλάδα τη δεύτερη νίκη της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ομάδων κατά την 4η και τελευταία ημέρα και την έφερε ακόμη πιο κοντά στο στόχο της παραμονής στην 1η κατηγορία. Η πρωταθλήτρια του ακοντισμού δικαίωσε τον τίτλο του φαβορί και επικράτησε χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, έχοντας καλύτερη βολή στα 62,23μ., στην τρίτη προσπάθειά της. Είχε πάρει προβάδισμα ήδη από την πρώτη της προσπάθεια, όταν έριξε 60,06μ., και δεν έχασε ποτέ την πρωτοπορία. Είχε ακόμη τρεις έγκυρες βολές κοντά στα 60 μέτρα (58,30μ., 59,57μ. και 59.76μ.) και μία άκυρη. Η μοναδική από τις υπόλοιπες συμμετέχουσες που ξεπέρασε τα 60μ. ήταν η Πολωνή Μαρία Αντρέιτσικ, που έριξε 60,42μ.

Στη σφαιροβολία, ο Κώστας Γεννίκης ξεκίνησε με 18.27μ., ήταν άκυρος στη δεύτερη βολή του και στην τρίτη βελτιώθηκε στα 18,81μ. πολύ κοντά στο φετινό και ατομικό ρεκόρ του (19.00μ.) Κατετάγη στη 12η θέση, δίνοντας 5 βαθμούς στην ομάδα (με δέκα πόντους παραπάνω, θα ξεπερνούσε άλλους τρεις αθλητές), αλλά το σημαντικό ήταν ότι ξεπέρασε άμεσους αντιπάλους, όπως ο Ούγγρος Ίστβαν Φέκετε και ο Φινλανδός Νίκο Όκσανεν. Νικητής ήταν ο Ιταλός Λεονάρντο Φάμπρι με 21.68.

Την πρώτη φετινή της κούρσα κάτω από τα 23 δευτερόλεπτα έκανε η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου, τερματίζοντας σε 22.97 στην πρώτη σειρά των 200μ.. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, που έτρεξε για τρίτη φορά στη διοργάνωση, ήταν τέταρτη στη σειρά της και 11η στο σύνολο, σε ένα αγώνισμα με πολύ καλές επιδόσεις και νικήτρια την Ισπανίδα Χαέλ Μπεστουέ, που σημείωσε ρεκόρ αγώνων και εθνικό ρεκόρ με 22.19.

Στο αντίστοιχο αγώνισμα των ανδρών, ο Βασίλης Μυριανθόπουλος δεν κατάφερε να «βγάλει» τον φετινό του χρόνο και με 20.91 τερμάτισε έκτος στη σειρά του και πήρε τη 14η θέση στο σύνολο. Εντυπωσιακός ήταν ο Ολλανδός Σάβι Μο-Αγιόκ, ο οποίος πρώτευσε με 20.21, που αποτελεί ρεκόρ αγώνων.

Μετά από 29 αγωνίσματα, η Ελλάδα βρίσκεται στη 12η θέση της κατάταξης με 212 βαθμούς, μπροστά από την Ουγγαρία (203,5) και με έναν «αέρα» 35 βαθμών από τη ζώνη του υποβιβασμού, όπου βρίσκονται η Ουκρανία (177), η Φινλανδία (168,5) και η Λιθουανία (129,5).

Τους βαθμούς που έψαχνε για πλησιάσει ακόμη περισσότερο στην παραμονή στην πρώτη κατηγορία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ομάδων, βρήκε η Εθνική στην εκπληκτική κούρσα της Ανθής-Κοράινη Κυριακοπούλου και την σταθερή αξία της Τατιάνα Γκούσιν.

Τη σφραγίδα της παραμονής έβαλε η Ανθή-Κοράινη Κυριακοπούλου με μια παληκαρίσια προσπάθεια στον αγώνα των 1.500 μέτρων, 12η θέση και πολύ μεγάλο ατομικό ρεκόρ με 4.12.71, μακράν καλύτερο από το προηγούμενο που ήταν 4.15.39 και το φετινό της 4.19.49.

Η Ανθή-Κοράινη έκανε κούρσα αναμονής και δύο στροφές πριν από το τέλος, άρχισε να αφήνει πολύ πίσω την Φινλανδή Σιίρι Ράινιο, την Ουκρανή Νατάλια Κρολ και την Ουγγαρέζα Γκρέτα Βάργκα. Λίγο αργότερα πέρασε και την Τσέχα Κριστίνα Σάσινε Μάκι, και προσπάθησε να «κολλήσει» στο προπορευόμενο γκρουπ. Στα 150 μ. από το τέλος προσπάθησε να ανέβει ακόμα πιο ψηλά, παρέμεινε 12η, αλλά ανταμείφθηκε με ένα μεγάλο ατομικό ρεκόρ κερδίζοντας τις αθλήτριες που έπρεπε να αφήσει πίσω της. Την κούρσα κέρδισε η Γαλλίδα Αγκατέ Γκιγιεμό με 4.08.72.

Στα 1.500 μ. των ανδρών, ο 23χρονος Γιώργος Ματζαρίδης έχασε επαφή με τους προπορευόμενους 800 μέτρα πριν από το τέλος, αλλά κατάφερε να ξανακολλήσει στο πρώτο γκρουπ. Από εκεί και πέρα έδωσε τη μάχη του, που ήταν εξ αρχής πάρα πολύ δύσκολη και τερμάτισε 16ος σε 3.49.80. Ο Πορτογάλος Ισαάκ Ναντέρ ήταν άνετος στην τελική ευθεία και επικράτησε σε μια αργή κούρσα με 3.39.08. Η Φινλανδία πήρε από αυτό το αγώνισμα 7 βαθμούς, η Ουκρανία 6 και η Ουγγαρία 4 βαθμούς, επομένως η απώλειες για την Ελλάδα ήταν μικρές.

Αγώνα... αλά Μέρλος έκανε η πολύπειρη Τατιάνα Γκούσιν στο άλμα εις ύψος. Πέρασε το 1.80, το 1.84 και το 1.88 με την πρώτη, εξασφαλίζοντας μια θέση στην πρώτη εφτάδα. Προσπάθησε να ισοφαρίσει το φετινό ρεκόρ της, περνώντας και το 1.91, είχε καλά άλματα, αλλά δεν τα κατάφερε. Ωστόσο πρόσφερε στην Ελλάδα άλλους 10 πόντους, περισσότερους από όσους κέρδισαν Ουγγαρία και Φινλανδία σε αυτό το αγώνισμα, αλλά όχι και από την Ουκρανία, την οποία εκπροσώπησε η παγκόσμια ρεκορντγούμαν Γιαροσλάβα Μαχούτσιχ. Η Ουκρανή ήταν η νικήτρια με 2.00.

Προσπάθεια αντάξια του ταλέντου της έκανε η Βα