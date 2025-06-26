Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου: Αρχή με Καραλή, με στόχο την παραμονή για την Ελλάδα

Με μεγάλο στόχο την παραμονή στην ελίτ του ευρωπαϊκού στίβου, η Εθνική Ελλάδας ρίχνεται στη μάχη του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ομάδων, το οποίο διεξάγεται από σήμερα (26/6) ως την Κυριακή (29/6) στη Μαδρίτη.

Συνολικά 16 χώρες θα αγωνιστούν στη διοργάνωση, που οι παλιότεροι φίλοι του κλασικού αθλητισμού γνώριζαν με την ονομασία «Μπρούνο Τζάουλι», από το όνομα του εμπνευστή της.

Αναλυτικά, στην 1η κατηγορία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος μετέχουν οι Ιταλία, Πολωνία, Γερμανία, Ισπανία, Μ. Βρετανία, Ολλανδία, Γαλλία, Πορτογαλία, Τσεχία, Σουηδία, Φινλανδία, Ελβετία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ουκρανία και Λιθουανία, με τις τελευταίες τρεις ομάδες της συνολικής βαθμολογίας να υποβιβάζονται στη 2η κατηγορία.

Στην προηγούμενη διοργάνωση, που έγινε πριν δύο χρόνια στο Χορζόφ, η Ελλάδα πέτυχε οριακά τον στόχο της παραμονής, τερματίζοντας στη 13η θέση.

Στην προσπάθεια της εθνικής ομάδας θα συνδράμουν όλα τα μεγάλα ονόματα του ελληνικού στίβου, με επικεφαλής τους Ολυμπιονίκες Μίλτο Τεντόγλου και Εμμανουήλ Καραλή.

Οι δύο σταρ του παγκόσμιου στίβου, μαζί με την πολύ φορμαρισμένη Ελίνα Τζένγκο, αναμένεται να δώσουν πολλούς βαθμούς στη χώρα μας, όμως η παραμονή θα κριθεί εν πολλοίς από τις μικρές ή μεγαλύτερες υπερβάσεις που θα χρειαστεί να κάνουν αθλητές και αθλήτριες που βρίσκονται χαμηλά στην κατάταξη, ιδιαίτερα στα δρομικά αγωνίσματα.

Στα αξιοσημείωτα, η παρθενική εμφάνιση με τα γαλανόλευκα του ομογενή Τζορτζ Φρανκς, ο οποίος πήρε πρόσφατα την ελληνική υπηκοότητα και θα αγωνιστεί στα 400μ. και στη μεικτή σκυταλοδρομία.

Αναλυτικά η σύνθεση της Εθνικής Ομάδας:

ΑΝΔΡΕΣ

100μ.: Σωτήρης Γκαραγκάνης (ΟΦΚΑ Οδυσσέας Αγ. Δημητρίου)

200μ.: Βασίλης Μυριανθόπουλος (Παναθηναϊκός ΑΟ)

400μ.: Τζορτζ Φρανκς (ΓΣ Μεσσηνιακός)

800μ.: Χαράλαμπος Λαγός (Παναθηναϊκός ΑΟ)

1.500μ.: Γιώργος Ματζαρίδης (ΑΣ Ν. Ορεστιάδας Πολυνίκης)

5.000μ.: Κώστας Σταμούλης (ΓΑΣ Αγρινίου)

3.000μ. στιπλ: Νέστορας Κολιός (ΑΓΣ Ιωαννίνων)

110μ. εμπόδια: Αναστάσης Ηλιόπουλος (ΓΣ Κηφισιάς)

400μ. εμπόδια: Δημήτρης Λεβαντίνος (Παναθηναϊκός ΑΟ)

Ύψος: Αντώνης Μέρλος (ΠΑΟΚ)

Επί Κοντώ: Εμμανουήλ Καραλής (Ολυμπιακός ΣΦΠ)

Μήκος: Μίλτος Τεντόγλου (ΓΣ Κηφισιάς)

Τριπλούν: Ανδρέας Πανταζής (ΑΟ Μεγάρων)

Σφαιροβολία: Κώστας Γεννίκης (ΟΦΚΑ Σέρρες)

Δισκοβολία: Δημήτρης Παυλίδης (ΑΣ Αίας Κιλκίς)

Σφυροβολία: Γιάννης Κορακίδης (ΓΣ Μανδρών)

Ακοντισμός: Δημήτρης Τσίτσος (ΓΣ Ελευθέριος Βενιζέλος)

4Χ100μ.: Σωτήρης Γκαραγκάνης (ΟΦΚΑ Α. Δημητρίου Οδυσσέας), Βασίλης Μυριανθόπουλος (Παναθηναϊκός ΑΟ), Νικόλας Παναγιωτόπουλος (ΓΣ Άθλος Κερατσίνι-Δραπετσώνα), Λάμπρος Βολίκας (ΑΣ Έφηβος Χίου), Θοδωρής Βροντινός (ΠΑΟΚ), Βασίλης Παπαμαργαρίτης (ΠΑΣ Πρωτ/των Κομοτηνής)

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

100μ.: Πολυνίκη Εμμανουηλίδου (ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας)

200μ.: Πολυνίκη Εμμανουηλίδου (ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας)

400μ.: Αλεξία Παπαβασιλείου (ΠΑΣ Πρωτ/των Κομοτηνής)

800μ.: Γεωργία Δεσπολλάρη (Παναθηναϊκός ΑΟ)

1.500μ.: Άνθη Κυριακοπούλου (Παναθηναϊκός ΑΟ)

5.000μ.: Μελίσσα Αναστασάκης (ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας)

3.000μ. στιπλ: Βασιλική Καλλιμογιάννη (ΝΓΣ Ηρακλής Θεσ/νίκης 1908)

100μ. εμπόδια: Σοφία Ιωσηφίδου (ΟΚΑ Καβάλας)

400μ. εμπόδια: Λάουρα Ζενέγια (ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας)

Ύψος: Τατιάνα Γκούσιν (ΓΣ Κηφισιάς)

Επί Κοντώ: Αριάδνη Αδαμοπούλου (ΓΣ Κηφισιάς)

Μήκος: Ναταλία Μπέση (ΓΣ Πρωτέας Ηγουμενίτσας)

Τριπλούν: Οξάνα Κορένεβα (ΓΣ Κηφισιάς)

Σφαιροβολία: Μαρία Ραφαηλίδου (ΑΠΣ Πυγμή)

Δισκοβολία: Κρίστυ Αναγνωστοπούλου (ΓΣ Ηλιούπολης)

Σφυροβολία: Σταματία Σκαρβέλη (ΓΣ Ελευθέριος Βενιζέλος)

Ακοντισμός: Ελίνα Τζένγκο (ΑΣ Κένταυρος)

4Χ100μ.: Πολυνίκη Εμμανουηλίδου (ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας), Ραφαέλα Σπανουδάκη (ΓΣ Ηλιούπολης), Δήμητρα Τσουκαλά (ΠΑΣ Πρωτ/των Κομοτηνής), Σοφία Καμπερίδου (ΑΠΣ Πυγμή), Σοφία Ιωσηφίδου (ΟΚΑ Καβάλας), Στέλλα Μιχαηλίδου (ΑΟ Ερμής)

4Χ400μ. Μικτή Σκυταλοδομία: Τζορτζ Φρανκς (ΓΣ Μεσσηνιακός), Βλαδίμηρος Ανδρεάδης (ΓΣ Κερατσινίου), Αλεξία Παπαβασιλείου (ΠΑΣ Πρωτ/των Κομοτηνής), Λάουρα Ζενέγια (ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας), Γιάννης Σιμόνι (ΑΣ Άρης Θεσ/νίκης), Ανδριάνα Φέρρα (Πανναξιακός ΑΟ)

Ξεκίνημα με Καραλή και Αδαμοπούλου - Οι κανόνες

Οι αγώνες αρχίζουν σήμερα με τη διεξαγωγή του επί κοντώ (Καραλής και Αδαμοπούλου), που θα γίνει σε εξωτερικό χώρο, μπροστά από τα ανάκτορα της Μαδρίτης.

Τις υπόλοιπες τρεις ημέρες η δράση μεταφέρεται στο στάδιο «Vallehermoso».

Η διοργάνωση έχει κάποιες ιδιαιτερότητες, με σημαντικότερη αυτή που αφορά τα κάθετα άλματα (ύψος και επί κοντώ), εκεί όπου κάθε αθλητής ή αθλήτρια μπορεί να κάνει μέχρι τρία αποτυχημένα άλματα στο σύνολο (ανεξαρτήτως ύψους), αφού στο τέταρτο σταματάει τον αγώνα.

Στα οριζόντια άλματα (μήκος, τριπλούν), καθώς και στις ρίψεις, οι 16 αθλητές/τριες κάνουν από τρεις προσπάθειες και μετά συνεχίζουν οι οκτώ καλύτεροι για την 4η και την 5η προσπάθεια. Στην 6η προσπάθεια μετέχουν μόνο οι τρεις καλύτεροι ως εκείνο το σημείο.

Στα δρομικά αγωνίσματα, στις αποστάσεις μέχρι και τα 800μ. και στις σκυταλοδρομίες θα γίνουν δύο σειρές («αργή» και «γρήγορη»), από τις οποίες θα προκύψει ενιαία κατάταξη βάσει επιδόσεων, ενώ στις μεγαλύτερες αποστάσεις όλοι οι αθλητές θα αγωνιστούν σε μία σειρά.

Το πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ομάδων:

ΠΕΜΠΤΗ 26/6

17.00 Επί κοντώ Γ (Α΄-Β΄ γκρουπ)

19.20 Επί κοντώ Α (Α΄-Β΄ γκρουπ)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/6

19.20 Σφυροβολία Α

19.41 Σφαιροβολία Γ

20.10 400μ. Γ

20.30 400μ. Α

21.00 5.000μ. Γ

21.22 Τριπλούν Α

21.30 800μ. Α

21.37 Δισκοβολία Γ

21.55 3.000μ. στιπλ Α

22.18 100μ. Γ

22.35 100μ. Α

ΣΑΒΒΑΤΟ 28/6

19.00 Μήκος Α

19.17 Σφυροβολία Γ

20.22 110μ. εμπόδια Α

20.49 Ύψος Α

20.53 100μ. εμπόδια Γ

21.15 800μ. Γ

21.22 Τριπλούν Γ

21.37 Δισκοβολία Α

21.41 400μ. εμπόδια Α

21.59 400μ. εμπόδια Γ

22.20 4Χ100μ. Α

22.38 4Χ100μ. Γ

ΚΥΡΙΑΚΗ 29/6

19.00 Σφαιροβολία Α

19.15 Ακοντισμός Γ

20.00 200μ. Γ

20.20 200μ. Α

20.40 Ύψος Γ

20.50 1.500μ. Γ

20.59 Μήκος Γ

21.13 1.500μ. Α

21.22 Ακοντισμός Α

21.40 3.000μ. στιπλ Γ

22.10 5.000μ. Α

21.46 4Χ400μ. μικτή

Πού θα δείτε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων

Οι προσπάθειες των αθλητών της Εθνικής ομάδας στίβου θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από τα κανάλια της ΕΡΤ και συγκεκριμένα από την ΕΡΤ3 την Πέμπτη (26/6), την Παρασκευή (27/6) και την Κυριακή (29/6), ενώ τα αθλήματα του Σαββάτου (28/6) θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ2.