Ευρωπαϊκό πόλο Κορασίδων: «Ασημένια» η Εθνική, ηττήθηκε στον τελικό από την Ισπανία

Με το ασημένιο μετάλλιο στις αποσκευές της θα επιστρέψει η εθνική υδατοσφαίρισης κορασίδων από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ16, που ολοκληρώθηκε απόψε (3/7) στην Κωνσταντινούπολη.

Το συγκρότημα του Αργύρη Θεοδωρόπουλου υπέκυψε στην ανωτερότητα της Ισπανίας και γνώρισε την ήττα με 19-14 στον τελικό, αρκούμενο στο δεύτερο σκαλί του βάθρου. Είναι η δεύτερη διαδοχική διοργάνωση που η "ρόχα" νικά στον τελικό τη "γαλανόλευκη", με τη χώρα μας να έχει πλέον δύο ασημένια και ένα χάλκινο μετάλλιο στις τέσσερις διοργανώσεις που έχουν διεξαχθεί στη συγκεκριμένη ηλικιακή κατηγορία, η οποία καθιερώθηκε το 2019 (αρχικά ως Κ15 και πλέον ως Κ16, εναρμονισμένη με τα αντίστοιχα όρια της διεθνούς ομοσπονδίας).

Η ελληνική ομάδα βρέθηκε από την αρχή να κυνηγάει στο σκορ, ούσα πίσω με διαφορές 1-2 τερμάτων, καθώς δεν έβρισκε τρόπο να σταματήσει την κορυφαία Ισπανίδα, Ονα Χουράδο (παίκτρια που συμμετείχε με τη Σαμπαντέλ στο final-4 του Champions League στον Πειραιά, αν και μόλις 16 ετών).

Στα μέσα της δεύτερης περιόδου, η ιβηρική ομάδα κατάφερε να ξεφύγει με 10-6, υποχρεώνοντας τον Αργύρη Θεοδωρόπουλο να καλέσει τάιμ-άουτ. Η εθνική δεν κατάφερε όμως να ανακάμψει, ούτε με την αλλαγή τερματοφύλακα στο δεύτερο ημίχρονο (η Πασβάντη πήρε τη θέση της Λουπάκη).

Η Ισπανία άνοιξε ακόμη περισσότερο την "ψαλίδα" (14-8 στο τρίτο οκτάλεπτο) και έφτασε χωρίς να απειληθεί στη νίκη, επιβεβαιώνοντας ότι διαθέτει την κορυφαία σχολή της Ευρώπης στο γυναικείο πόλο τα τελευταία χρόνια.

Τα οκτάλεπτα (με πρώτη την τυπικά γηπεδούχο εθνική): 4-5, 3-6, 2-3, 5-5

Η σύνθεση της εθνικής: Λουπάκη, Κουτσαντά, Ελμισιάν 1, Σταυρίδου 1, Σπανδωνίδου, Καπετοπούλου 3, Καραγιάννη 3, Λαμπάτου, Παπαδοπούλου, Μπιτσάκου 1, Λαμπροπούλου, Σαλταμανίκα 5, Πασβάντη, Δασκαλάκη. Στην αποστολή της ελληνικής ομάδας στην Κωνσταντινούπολη βρισκόταν και η Κισσούδη.

* Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Ουγγαρία, νικώντας 12-11 την Ιταλία στον "μικρό" τελικό.