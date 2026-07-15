Βόλει: Σήμερα στη 1 το μεσημέρι η κλήρωση για τον Ευρωπαίο ΟΦΗ στο CEV Challenge Cup

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Ιστορική μέρα για το βόλεϊ του ΟΦΗ, καθώς την Τετάρτη 15 Ιουλίου, στη 1 η ώρα το μεσημέρι, θα βρεθεί στο ταμπλό της κλήρωσης του CEV Challenge Cup.



Η κλήρωση, θα γίνει στο Λουξεμβρούργο, στα κεντρικά γραφεία της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Πετοσφαίρισης (CEV) και θα μεταδοθεί και ζωντανά από το επίσημο κανάλι της CEV.



Ο ΟΦΗ θα μάθει τον αντίπαλο του, για την φάση των "64" του CEV Challenge Cup, με τους διπλούς αγώνες (μέσα-έξω), να πραγματοποιούνται με βάση το καλεντάρι της CEV, στις 10-12 Νοεμβρίου τα πρώτα παιχνίδια και στις 17-19 Νοεμβρίου οι επαναλληπτικοί.

Την Ελλάδα, στην διοργάνωση του CEV Challenge Cup, εκπροσωπούν ο ΟΦΗ και ο Ολυμπιακός, που κατέλαβαν την 5η και 4η θέση αντίστοιχα της ΝΟVIBET VOLLEY LEAGUE της περσινής αγωνιστικής περιόδου.

Οι ημερομηνίες του Challenge Cup 2026-27:

-Φάση των «64»: 10-12 Νοεμβρίου και 17-19 Νοεμβρίου.



-Φάση των «32»: 8-10 Δεκεμβρίου και 5-7 Ιανουαρίου.



-Φάση των «16»: 19-21 Ιανουαρίου και 26-28 Ιανουαρίου.

Προημιτελικοί: 9-11 Φεβρουαρίου και 16-18 Φεβρουαρίου.



Ημιτελικοί: 2-4 Μαρτίου και 9-11 Μαρτίου.



Τελικοί: 24 Μαρτίου και 31 Μαρτίου.

Οι ομάδες στο Challenge Cup τη σεζόν 2026-27:

-Ολυμπιακός (Ελλάδα).



-ΟΦΗ (Ελλάδα).



-Γκρατς (Αυστρία).



-Αΐχ Ντομπ (Αυστρία).



-Άχελ (Βέλγιο).



-Άλστ (Βέλγιο).



-Λοκομοτίβ Άβια (Βουλγαρία).



-ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Βουλγαρία).



-Όσιγιεκ (Κροατία).



-Καστέλα (Κροατία).



-Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία).



-Λίμπερετς (Τσεχία).



-Μπρνο (Τσεχία).



-Νορντένσκοφ (Δανία).



-Μελίγια (Ισπανία).



-Σορία (Ισπανία).



-Θισνέρος (Ισπανία).



-Τάρτου (Εσθονία).



-Παρνού (Εσθονία).



-Ακά (Φινλανδία).



-Σασταμάλα (Φινλανδία).



-Τουρκουά (Γαλλία).



-Ντίρεν (Γερμανία).



-Γκίσεν (Γερμανία).



-Ελόρ (Ουγγαρία).



-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ).



-Χαποέλ Άκο (Ισραήλ).



-Φεριζάι (Κόσοβο).



-Ρίγα (Λετονία).



-Στρούσεν (Λουξεμβούργο).



-Λορεντσβάιλερ (Λουξεμβούργο).



-Στρούμιτσα (Βόρεια Μακεδονία).



-Ποντγκόριτσα (Μαυροβούνιο).



-Μπούντβα (Μαυροβούνιο).



-Μπέρνεβελντ (Ολλανδία).



-Χάουζεν (Ολλανδία).



-Τρόμσο (Νορβηγία).



-Φόρντε (Νορβηγία).



-Σουβάουκι (Πολωνία).



-Μπρασόφ (Ρουμανία).



-Μάριμπορ (Σλοβενία).



-Τόπολα (Σερβία).



-Μιλάνοβατς (Σερβία).



-Γενεύη (Ελβετία).



-Γιόνα (Ελβετία).



-Νέφελς (Ελβετία).



-Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία).



-Κομάρνο (Σλοβακία).



-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία).



-Χόροντοκ (Ουκρανία).



-Μπακού (Αζερμπαϊτζάν).



-Νικητής Βαλκανικού Κυπέλλου.