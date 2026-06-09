ΑΕΚ: Ανανέωσε με Νίκολιτς μέχρι το 2029

Στον πάγκο της ΑΕΚ θα παραμείνει έως το καλοκαίρι του 2029 ο Μάρκο Νίκολιτς, όπως ανακοίνωσε το απόγευμα της Δευτέρας η ΠΑΕ.

Ήταν γνωστό εδώ και αρκετές ημέρες, απλά σήμερα πήρε «σάρκα και οστά». Ο προπονητής που οδήγησε την ΑΕΚ στην κατάκτηση του τίτλου της Super League για τη σεζόν 2025/2026 και παράλληλα μέχρι τους προημιτελικούς του Conference League, Μάρκο Νίκολιτς, θα συνεχίσει να ηγείται των «κιτρινόμαυρων» γι' άλλα τρία χρόνια.

Η ΠΑΕ ανακοίνωσε την υπογραφή νέου συμβολαίου με τον Σέρβο προπονητή, το οποίο πλέον δεσμεύει γι' άλλα δύο χρόνια, καθώς η αρχική συμφωνία των δύο πλευρών το καλοκαίρι του 2025 προέβλεπε συνεργασία μέχρι τον Ιούνιο του 2027.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ:

«Ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ Μάριος Ηλιόπουλος, υποδέχθηκε τον προπονητή της ομάδας μας Μάρκο Νίκολιτς στο Σπίτι Μας, στην Νέα Φιλαδέλφεια, για να επισημοποιήσουν την συμφωνία για την ανανέωση του συμβολαίου του πρωταθληματικού μας κόουτς, μέχρι τον Ιούνιο του 2029, η οποία πλέον είναι γεγονός!

Ο Μάρκο Νίκολιτς υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο και στην συνέχεια εμφανίστηκαν μαζί με τον κ. Ηλιόπουλο στις κάμερες του AEK TV για να μοιραστούν τις σκέψεις τους με όλους τους φιλάθλους της ομάδας μας.»