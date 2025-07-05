Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Τιμωρία όλων των ενόχων απαιτεί η Ελληνική Κοινωνία

Εμβρόνητοι οι Έλληνες πολίτες, παρακολουθούν καθημερινά στα ΜΜΕ και στα social media, τα όσα απίστευτα (κι όμως αληθινά) διαδραματίζονται στο μεγάλο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου οι εμπλεκόμενοι καταχράστηκαν δισεκατομμύρια ευρώ κοινοτικών επιδοτήσεων.

Αυτά τα δισεκατομμύρια, που έπρεπε να τα πάρουν αυτοί που τα δικαιούνται δηλαδή οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και γενικά όσοι μοχθούν στον πρωτογενή τομέα, αυτά τα δισεκατομμύρια κατέληξαν στις τσέπες αδίστακτων κομπιναδόρων, που χρησιμοποίησαν και την ίδια την κυβέρνηση, για να πετύχουν το σκοπό τους.

Η κυβέρνηση, από τον Πρωθυπουργό μέχρι πολλούς Υπουργούς, κυρίως αυτούς του αρμόδιου Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, σε συνδυασμό με την στήριξη και υποστήριξη πολλών ακόμη κομματικών στελεχών και θεσμικών παραγόντων, δημιούργησαν την μεγαλύτερη εξαπάτηση των Ελλήνων, που ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα και παράλληλα είναι υπόλογοι για παράνομο πλουτισμό.

Η σημερινή κυβέρνηση της ΝΔ, στελέχη της οποίας εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και μάλιστα ως πρωτοστάτες στο σκάνδαλο, αξιοποίησε εκλογικά τον ΟΠΕΚΕΠΕ προσφέροντας σε μή δικαιούχους πολλά χρήματα για να πάρει την ψήφο τους και να γίνει κυβέρνηση.

Η Ελληνική Δικαιοσύνη, δεν υπάρχει πουθενά. Μεγάλη μουγκαμάρα. Δεν άκουσαν, δεν έμαθαν και δεν είδαν τίποτα οι θεματοφύλακες του Νόμου.

Έπρεπε ν' ασχοληθεί η Εισαγγελία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ν' αποκαλυφθεί αυτό το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο όσο περνούν οι μέρες και δημοσιεύονται οι διάλογοι με διάλεκτο μαφίας των εμπλεκομένων, ο θυμός της υγιούς Ελληνικής Κοινωνίας γίνεται μεγαλύτερος και η απαίτηση είναι μία: "Το μαχαίρι να φθάσει στο κόκαλο". Να γίνει ενδελεχής έρευνα της υπόθεσης, να ελεγχθούν όλα τα ΑΦΜ εξονυχιστικά και όσοι πήραν χρήματα χωρίς να τα δικαιούνται, να τα επιστρέψουν με τόκο. Και αν δεν τα έχουν, να κασχεθούν τα περιουσιακά τους στοιχεία. Και παράλληλα να παραπεμφθούν στην Δικαιοσύνη για να τιμωρηθούν παραδειγματικά.

Για τα πολιτικά πρόσωπα και τους θεσμικούς παράγοντες που θ' αποδειχθεί ότι εμπλέκονται στο σκάνδαλο, να τους αφαιρεθούν ισοβίως τα πολιτικά τους δικαιώματα και παράλληλα να δικαστούν για απιστία σε βάρος του ελληνικού κράτους.

Επειδή η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη το 2020 άλλαξε τον Νόμο και από κακούργημα έγινε πλημέλημμα η διασπάθηση κοινοτικών κονδυλίων, ελοχεύει το ενδεχόμενο, αν οι εμπλεκόμενοι πολιτικοί διαπιστωθεί ότι αποτελούσαν εγκληματική οργάνωση, τότε θα δικαστούν ως απλοί πολίτες για κακουργηματικές πράξεις.

Τέλος, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ελέγχει ενδελεχώς και άλλες περιπτώσεις που αφορούν την σημερινή κυβέρνηση όπως τις απευθείας αναθέσεις δημοσίων έργων καθώς και το "μοίρασμα" των 31,17 δισεκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα οποία αντί να δοθούν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για εκσυγχρονισμό και ρευστότητα, δόθηκαν σε λίγους ημέτερους μεγαλοεπιχειρηματίες.

Διαβάστε επίσης:

Πώς οι "ικανοί" και οι "άξιοι" οδήγησαν την χώρα στην απαξίωση και στα σκάνδαλα και τους πολίτες στη φτωχοποίηση

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ανακαλούν μαζικά τις αιτήσεις υπό τον φόβο των ελέγχων...