Πώς οι "ικανοί" και οι "άξιοι" οδήγησαν την χώρα στην απαξίωση και στα σκάνδαλα και τους πολίτες στη φτωχοποίηση

Τα τελευταία 25 χρόνια κυβέρνησαν την Ελλάδα πρόσωπα "ικανά", με "γνώσεις" και "αξίες". Τους θυμίζουμε: Κώστας Σημίτης, Κώστας Καραμανλής, Γιώργος Α. Παπανδρέου, Αντώνης Σαμαράς (με Βαγγέλη Βενιζέλο), Αλέξης Τσίπρας (με τον Καμμένο στο τιμόνι, του Υπουργείου Άμυνας και των εξοπλιστικών -γιατί άραγε;) και Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η χώρα και οι πολίτες βιώσαμε τις "ικανότητες" και τις "αξίες" όλων των παραπάνω!! Επί Σημίτη μπήκαμε στο ευρώ (πριν την ώρα μας) με μία καταστροφική οικονομικά αναλογία (340,75 δραχμές = 1 ευρώ). Θυμηθείτε τι αγοράζαμε με 340,75 δραχμές και τι αγοράζουμε με 1 ευρώ.

Η διαφθορά και το "κλέψιμο" του δημόσιου χρήματος και των κοινοτικών κονδυλίων, χτύπησαν ταβάνι (όλα τα καλά παιδιά του εκσυγχρονισμού με επικεφαλής τον μόνιμο Υπουργό Άμυνας (και εξοπλισμών) Άκη Τσοχατζόπουλο, τον Παπαντωνίου που είπε ότι το χρηματιστήριο θα πάει στις 10.000 μονάδες και κατέστρεψε οικονομικά πολλούς οικογενειάρχες που τον πίστεψαν κλπ κλπ κλπ.

Στη συνέχεια ο Κώστας Καραμανλής, μας υποσχέθηκε επανίδρυση του κράτους, αλλά αυτό που συνέβη ήταν η αύξηση του χρέους στους δανειστές και ακολούθησε ο ΓΑΠ που δήλωσε ότι "κυβερνά μία διεφθαρμένη χώρα". Και αντί να "σπάσει το απόστημα" και να στείλει στην Δικαιοσύνη τους διεφθαρμένους και τους κλέφτες, μας έβαλε στο ΔΝΤ, επειδή έτσι του είπε ο Στρος-Καν!!!

Έτσι ήρθαν τα μνημόνια, μας έφεραν την τρόικα και μας πήρε η οικονομική κατηφόρα (με ΕΝΦΙΑ με αυξήσεις φόρων κλπ), η εξαθλίωση των χαμηλότερων εισοδηματικά τάξεων, η μετανάστευση - κυρίως των νέων επιστημόνων- και γενικά το "ξεζούμισμα" των Ελλήνων, γιατί οι "ικανοί" και οι "άξιοι" κυβερνήτες, αποδείχτηκαν ανίκανοι και ανάξιοι.

Από την πρωτοφανή αυτή τραγική οικονομική κατάσταση, ανέλαβαν να "μας σώσουν" ο Αντώνης Σαμαράς με τον Βαγγέλη Βενιζέλο. Δύο συγκυβερνήτες, που μας οδήγησαν ακόμη βαθύτερα στο οικονομικό χάος και την απελπισία (θυμηθείτε πόσες αυτοκτονίες είχαμε τότε).

Μέσα σ' αυτό το οικονομικό χάος και την απελπισία που βιώναμε, εμφανίστηκε ως "ο από μηχανής Θεός" Αλέξης Τσίπρας για να "μας σώσει" κι αυτός.

Με κύρια συνθήματα "θα καταργήσω με ένα νόμο και ένα αρθρο τα μνημόνια" και "εμείς θα χτυπάμε τα νταούλια και θα χορεύουν οι αγορές", ο Αλέξης βγήκε πρώτο κόμμα (ΣΥΡΙΖΑ) στις εκλογές του 2015. Και επειδή δεν είχε την πλειοψηφία στη Βουλή η πρώτη φορά αριστερή κυβέρνηση, συνεργάστηκε με την άκρα δξιά, τους ΑΝ.ΕΛ. του Καμμένου, που σε όλη τη θητεία αυτής της κυβέρνησης, ήταν Υπουργός Εθνικής Άμυνας (και εξοπλισμών). Τα συμπεράσματα δικά σας.

Στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ συνέβησαν "πράγματα και θαύματα". Μας οδήγησαν σ' ένα δημοψήφισμα, που κανείς δεν κατάλαβε (ούτε οι ίδιοι που το έκαναν) γιατί έγινε. Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος από "ΟΧΙ" σε ποσοστό 62% έγινε "ΝΑΙ". Αντί να καταργηθούν τα μνημόνια, υπογράφηκε καινούργιο.

Κερασάκι στην τούρτα όσων παράλογων και επικίνδυνων πράξεων λάμβαναν χώρα στην Ελλάδα, ήρθε τα capital control . Κλειστές τράπεζες, χρήματα με το σταγονόμετρο και άλλες θλιβερές καταστάσεις.

Αφού έφυγε κι αυτή η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ (με τον Πάνο Καμμένο να διαλύει το κόμμα του και πλέον να ιδιωτεύει - γιατί άραγε;) ήρθε η κυβέρνηση της ΝΔ με Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη που έχει πάρει τρία μεταπτυχιακά από πανεπιστήμια του εξωτερικού και ήταν πολιτικός κρατούμενος σε ηλικία 6 (έξι) μηνών (σύμφωνα με δήλωσή του).

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποσχέθηκε να δημιουργήσει το επιτελικό κράτος. Και το έκανε. Τι σημαίνει επιτελικό κράτος; Σημαίνει ότι υπάρχει μία ολιγομελής ομάδα 4-5 ατόμων με επικεφαλής τον Πρωθυπουργό, η οποία ομάδα αποφασίζει για τα πάντα. Δηλαδή κάτι σαν "το αποφασίζουμε και διατάσσουμε".

Ό,τι γίνεται το αποφασίζει η ομάδα αυτή. Η ομάδα αυτή (στην οποία λέγεται -εμείς δεν γνωρίζουμε- ότι μετέχει και η σύζυγος του Πρωθυπουργού Μαρέβα Μητσοτάκη και ο ανιψιός του Γρηγόρης Δημητριάδης) είναι υπεύθυνη για όσα πράττει η κυβέρνηση, όπως:

Στο εξωτερικό: Η διακοπή των σχέσεων με την Ρωσία απ' όπου αγοράζαμε πολύ φθηνά το φυσικό αέριο και η τιμή της ενέργειας και των καυσίμων ήταν υποφερτή. Η στήριξη "του χρήσιμου ηλίθιου" Ζελένσκι στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας και η αποστολή ελληνικών όπλων και εφοδίων στους Ουκρανούς (δηλαδή επανάληψη της ιστορίας, όπως το 1919 στον πόλεμο της Κριμαίας). Η στήριξη στον αιματοβαμμένο Νετανιάχου, που διαπράττει γενοκτονία στην Παλαιστίνη και απειλεί την ανθρωπότητα με τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Η άνευ όρων στήριξη στον Μπάιντεν και στην Καμάλα Χάρις στις εκλογές των ΗΠΑ (φυσιολογική η... πόρτα από τον εκλεγέντα Τραμπ). Τα αλλεπάλληλα "χαστούκια" για την Μονή Σινά στην Αίγυπτο, το θαλάσσιο Τουρκολιβυκό μνημόνιο, την έρευνα για φυσικό αέριο σε ελληνικά θαλάσσια οικόπεδα, την πόντιση καλωδίου στην Κάσο κλπ κλπ κλπ.

Στο εσωτερικό: Την παραχώρηση της Ενέργειας σε 3-4 Ομίλους, με αποτέλεσμα τα στοιχίζει πανάκριβα στα νοικοκυριά. Τον χειρισμό της υπόθεσης του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών, όπου υπάρχουν πολλά θολά σημεία και καταγγελίες των συγγενών των θυμάτων για χειραγώγηση του θέματος και ευθεία κυβερνητική παρέμβαση στη Δικαιοσύνη. Τις παρακολουθήσεις των τηλεφώνων πολιτικών και στρατιωτικών προσώπων, μεταξύ των οποίων και Υπουργών της κυβέρνησης!!! Τα διάφορα κατά καιρούς σκάνδαλα με αποκορύφωμα το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που ακόμα βρίσκεται στην αρχή κλπ κλπ κλπ

Με όλα τα παραπάνω που συμβαίνουν τα τελευταία 25 χρόνια στην Ελλάδα, ανεπιφύλακτα μπορούμε να πούμε ότι δεν θέλουμε άλλους "ικανούς", "άξιους" και "πτυχιούχους" που μιλάνε 5 γλώσσες, για να μας κυβερνήσουν.

Θέλουμε έναν λιγότερο ικανό, έναν που να είναι πραγματικός Έλληνας (και όχι Φιλέλληνας), να σκέφτεται μόνο το καλό της Ελλάδας και των Ελλήνων και όχι τα παντός είδους συμφέροντα ημετέρων, που να μιλάει στους ξένους μόνον ελληνικά (και όχι αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά) και να είναι περήφανος για την καταγωγή του. Ίσως, μ' ένα τέτοιο άτομο, έναν γνήσιο Έλληνα, η χώρα μας να βρει τον σωστό βηματισμό της προς το μέλλον...

