Τα ρουσφέτια του ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα εκλογικά κέρδη της ΝΔ από την Κρήτη

Μία απλή σύγκριση των εκλογικών επιδόσεων της ΝΔ στις κάλπες του 2023 σε σχέση με αυτές του 2019 είναι αρκετά αποκαλυπτική για το πώς επέδρασε στην Κρήτη το πελατειακό σύστημα που είχε στήσει το κυβερνών κόμμα με επίκεντρο τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις παράνομες επιδοτήσεις, που ερευνά η ευρωπαϊκή εισαγγελία.

Ενώ η αύξηση που είχε πανελλαδικά η ΝΔ το 2023 σε σχέση με την αναμέτρηση του 2019 ήταν 0,71%. Έφτασε μεν στο εντυπωσιακό 40,56%, που καταγράφηκε στη συλλογική συνείδηση ως «41%» – ίσως επειδή στις εκλογές του Μαΐου η επίδοση ήταν 40,79% – αλλά στην πραγματικότητα η άνοδος από την κάλπη του 2019 ήταν μικρότερη της μίας μονάδας.

Παρότι λοιπόν στην επικράτεια η άνοδος ήταν μάλλον συγκρατημένη έως ανεπαίσθητη, στην Κρήτη η ΝΔ είχε την… τύχη να δει θεαματική άνοδο στους τρεις από τους τέσσερις νομούς, αν και η πολιτική ιστορία του νησιού κάθε άλλο ευνοϊκή είναι για τη γαλάζια παράταξη.

Η ΝΔ λοιπόν κατάφερε σε Χανιά, Ηράκλειο και Λασίθι να αυξήσει τη δύναμή της κατά 5 και πλέον ποσοστιαίες μονάδες, πολύ παραπάνω δηλαδή από το μέσο πανελλαδικό όριο.

Το εκλογικό σώμα στο οποίο συνέβη αυτό είναι σχεδόν 300.000, αν προσθέσει κανείς τους ανθρώπους που ψήφισαν το 2023 στους τρεις νομούς.

Στο Ρέθυμνο η αύξηση είναι αμελητέα και δεν προσφέρεται για συμπεράσματα. Έχει ενδιαφέρον ίσως ότι στο συγκεκριμένο νομό, το ΠΑΣΟΚ εκτοξεύεται από το σχεδόν 10% του 2019 στο 21,5% το 2023.

Να σημειωθεί ότι για λόγους… «επιείκειας», η σύγκριση γίνεται με την κάλπη του Ιουλίου και όχι με εκείνη του Μαΐου του 2023, στην οποία η ΝΔ είχε ακόμα καλύτερες επιδόσεις στην Κρήτη.

Βέβαια το μπάχαλο που επικράτησε στη συνέχεια στον ΟΠΕΚΕΠΕ με την έλευση του Λευτέρη Αυγενάκη στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και η χαλαρή ψήφος των εκλογών, που ευνοεί την ψήφο διαμαρτυρίας παντός είδους – και των… «χασαποφραπέδων» για την αβεβαιότητα στο καθεστώς των εξυπηρετήσεων – οδήγησαν σε πτώση της ΝΔ στις κάλπες του 2024 στο ύψος της πανελλαδικής απώλειας, ήτοι γύρω στις 12 με 13 μονάδες.

Κάπου εκεί ανέλαβε η διοίκηση του Κυριάκου Μπαμπασίδη να… «διορθώσει» τα πράγματα με σωρεία νέων ρουσφετιών, αλλά πρόλαβε η ευρωπαϊκή εισαγγελία και χάλασε το πάρτι.

