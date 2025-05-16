Κι όμως ιστορικοί τσακώνονται για τα πέη που έχουν ένα μεσαιωνικό κέντημα

Πόσα αρσενικά μόρια έχουν κεντηθεί στην Ταπισερί της Μπαγιέ; Η απάντηση φέρνει αντιμέτωπους δύο ιστορικούς οι οποίοι δεν καταφέρνουν να συμφωνήσουν αν το σχήμα που φαίνεται να κρέμεται από μία φιγούρα είναι μαχαίρι ή πέος. Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.

Η Ταπισερί της Μπαγιέ είναι το διασημότερο κέντημα του κόσμου, διαστάσεων 70 μέτρων x 50 εκατοστών, το οποίο απεικονίζει την κατάκτηση της Αγγλίας από τον δούκα της Νορμανδίας Γουλιέλμο τον Κατακτητή, το 1066. Αποτελεί αντικείμενο μελέτης των ιστορικών, καθώς εξαιτίας των λεπτομερών αναπαραστάσεών της θεωρείται σημαντική πηγή γνώσης για την ιστορία του 11ου αιώνα.

Σύμφωνα με άρθρο στην Guardian, πριν από 6 χρόνια ο καθηγητής της Οξφόρδης George Garnett τράβηξε το παγκόσμιο ενδιαφέρον όταν ανακοίνωσε ότι είχε μετρήσει 93 πέη που είχαν κεντηθεί πάνω στην ταπισερί. Σύμφωνα με τον Garnett, 88 από τα μόρια ήταν προσκολλημένα σε άλογα και τα υπόλοιπα σε ανθρώπινες φιγούρες.

Τώρα, ο ιστορικός και μελετητής της ταπισερί Dr Christopher Monk πιστεύει ότι βρήκε το 94ο σε μία φιγούρα που φαίνεται ότι κάτι κρέμεται κάτω από τον χιτώνα της. «Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι η απόφυση είναι απεικόνιση αρσενικού γεννητικού οργάνου – το χαμένο πέος, θα έλεγε κανείς. Η λεπτομέρεια είναι παραδόξως πλούσια ανατομικά», σχολίασε χαρακτηριστικά.

H αιτία της διαμάχης: Τι είναι αυτό που κρέμεται στη δεξιά φιγούρα;

Οι δύο ιστορικοί, των οποίων η ακαδημαϊκή διαμάχη έλαβε χώρα στο podcast HistoryExtra, εκτός από τα πονηρά αστεία και υπονοούμενα, συμφωνούν στο ότι η δουλειά τους είναι σημαντική. Όπως λέει ο Garnett, η μελέτη της ιστορίας γίνεται για να καταλάβουμε καλύτερα πώς σκέφτονταν οι άνθρωποι στο παρελθόν. Πιστεύει ότι ο άγνωστος κατασκευαστής του κεντήματος είχε υψηλή μόρφωση και χρησιμοποίησε «φιλολογικές έμμεσες αναφορές για να υπονομεύσει τη συμβατική ιστορία της νορμανδικής κατάκτησης».

Στην Ταπισερί της Μπαγιέ το μέγεθος μετράει, εξηγεί ο Garnett, τονίζοντας ότι οι δύο αρχηγοί της μάχης εμφανίζονται πάνω σε άλογα με αξιοσημείωτα μεγαλύτερα πέη. «Το άλογο του Γουλιέλμου είναι με διαφορά το μεγαλύτερο», λέει ο Garnett. «Και αυτό δεν είναι συμπτωματικό».

