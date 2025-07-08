Υψηλή χοληστερίνη: Το φρούτο που πρέπει να αποφεύγουν όσοι λαμβάνουν στατίνες

Εκατομμύρια άνθρωποι λαμβάνουν στατίνες για τη μείωση της χοληστερίνης. Όμως, λίγοι γνωρίζουν ότι ένα συγκεκριμένο φρούτο μπορεί να αλληλεπιδράσει με αυτά τα φάρμακα. Μάθετε γιατί πρέπει να είστε προσεκτικοί και πώς αυτή η αλληλεπίδραση μπορεί να επηρεάσει την υγεία σας.

Ενώ τα φρούτα και τα λαχανικά είναι απαραίτητα για μια υγιεινή διατροφή, ορισμένα περιέχουν ουσίες που μπορούν να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα συνταγογραφούμενων φαρμάκων.

Σύμφωνα με την Dipa Kamdar, ανώτερη λέκτορα Φαρμακευτικής Πρακτικής στο Πανεπιστήμιο του Kingston, το γκρέιπφρουτ περιέχει χημικές ενώσεις, τις φουρανοκουμαρίνες, οι οποίες μπορούν να μπλοκάρουν τη δράση ενζύμων του ήπατος (κυτόχρωμα P450) που είναι υπεύθυνα για τη διάσπαση πολλών φαρμάκων. Ως αποτέλεσμα, η συγκέντρωση αυτών των φαρμάκων στο σώμα μπορεί να αυξηθεί, οδηγώντας σε σοβαρές παρενέργειες.

Υψηλή χοληστερίνη και αρτηριακή πίεση: Το Νο1 κοινό μπαχαρικό που μπορεί να βοηθήσει στην μείωσή τους, σύμφωνα με μελέτη

«Ενώ υπάρχουν πολλά οφέλη από την υιοθέτηση μιας υγιεινής διατροφής, είναι σημαντικό οι αλλαγές να γίνονται προσεκτικά. Αυτό ισχύει κυρίως εάν λαμβάνετε συνταγογραφούμενα φάρμακα, καθώς πολλές υγιεινές τροφές μπορούν να αλληλεπιδράσουν αρνητικά με αυτά», είπε η ειδικός εξηγώντας το πρόβλημα που αφορά την κατανάλωση χυμού γκρέιπφρουτ.

«Για τη διάσπαση ορισμένων συνταγογραφούμενων φαρμάκων στο σώμα, το ήπαρ χρησιμοποιεί ένζυμα που ονομάζονται κυτοχρώματα P450. Όμως ο χυμός γκρέιπφρουτ περιέχει χημικές ενώσεις που ονομάζονται φουρανοκουμαρίνες, οι οποίες μπορούν να μπλοκάρουν τη δράση αυτών των ενζύμων. Εάν συμβεί αυτό, ορισμένα φάρμακα μπορούν να συσσωρευτούν στο σώμα».

Αυτό περιλαμβάνει την κυκλοσπορίνη, ένα ανοσοκατασταλτικό φάρμακο που χρησιμοποιείται συνήθως για την πρόληψη της απόρριψης οργάνων μετά από μεταμόσχευση και τη διαχείριση των συμπτωμάτων της ρευματοειδούς αρθρίτιδας και δερματικών παθήσεων, όπως η ψωρίαση. Η συσσώρευση κυκλοσπορίνης μπορεί να προκαλέσει πολλές παρενέργειες, που κυμαίνονται από ήπια ναυτία και έμετο έως βλάβες στα νεφρά και το συκώτι.

Γκρέιπφρουτ και φάρμακα: Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις στατίνες και άλλα σκευάσματα

Ο χυμός γκρέιπφρουτ είναι γνωστό ότι μπορεί να αλληλεπιδράσει με ορισμένα φάρμακα, επηρεάζοντας την αποτελεσματικότητά τους και αυξάνοντας τον κίνδυνο παρενεργειών. Είναι ζωτικής σημασίας να γνωρίζετε αυτές τις αλληλεπιδράσεις για την ασφάλειά σας.

Οι στατίνες, που συνταγογραφούνται για τη μείωση της υψηλής χοληστερόλης και την πρόληψη καρδιακών προσβολών και εγκεφαλικών επεισοδίων, επηρεάζονται σημαντικά από τον χυμό γκρέιπφρουτ. Όπως επισημαίνει η Kamdar και το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (NHS), ο χυμός γκρέιπφρουτ μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα των στατινών στο αίμα σας, οδηγώντας σε αυξημένο κίνδυνο παρενεργειών, συμπεριλαμβανομένης της σπάνιας αλλά σοβαρής μυϊκής διάσπασης.

Σχετικά με τα φάρμακα κατά της χοληστερόλης, η Kamdar σημείωσε επιπλέον: «Οι στατίνες, που χρησιμοποιούνται συχνά για τη θεραπεία υψηλών επιπέδων χοληστερόλης και την πρόληψη καρδιακών προσβολών και εγκεφαλικών επεισοδίων, μπορούν επίσης να επηρεαστούν από τον χυμό γκρέιπφρουτ μέσω του ίδιου μηχανισμού. Τα αυξημένα επίπεδα στατινών στο σώμα μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο παρενεργειών, συμπεριλαμβανομένης της μυϊκής διάσπασης, η οποία είναι σπάνια αλλά σοβαρή.

Πολλά άλλα φάρμακα μπορούν επίσης να αλληλεπιδράσουν δυνητικά με τον χυμό γκρέιπφρουτ – συμπεριλαμβανομένης της αμλοδιπίνης (ένα κοινό φάρμακο για την υψηλή αρτηριακή πίεση) και της σιλντεναφίλης (ένα φάρμακο για τη στυτική δυσλειτουργία). Εάν λαμβάνετε οποιοδήποτε από αυτά τα συνταγογραφούμενα φάρμακα, είναι καλύτερο να μιλήσετε με τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας πριν πιείτε ακόμη και μικρές ποσότητες χυμού γκρέιπφρουτ. Ίσως είναι καλύτερο να το αποφύγετε εντελώς».

Το British Heart Foundation συμβουλεύει: «Μην τρώτε ή πίνετε γκρέιπφρουτ αν λαμβάνετε σιμβαστατίνη. Εάν παίρνετε ατορβαστατίνη, μπορείτε να καταναλώνετε γκρέιπφρουτ, αλλά μόνο περιστασιακά και όχι σε μεγάλη ποσότητα. Εάν παίρνετε άλλο τύπο στατίνης, το γκρέιπφρουτ δεν θεωρείται πρόβλημα».

Γιατί συνταγογραφούνται οι στατίνες

Οι στατίνες βοηθούν στη μείωση των επιπέδων χοληστερόλης στο αίμα σας. Αυτό βοηθά στη μείωση του κινδύνου σοβαρών παθήσεων, όπως:

Στεφανιαία νόσος και στηθάγχη (πόνος και δυσφορία στο στήθος)

Καρδιακή προσβολή

Εγκεφαλικό επεισόδιο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία: Πώς θα προστατευτούμε από τον καύσωνα -Ποιοι κινδυνεύουν

Η ατμοσφαιρική ρύπανση βλάπτει την καρδιά

Τελικά η βρώμη βοηθά στην απώλεια βάρους;