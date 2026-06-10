Ξεκινά κατ' οίκον νοσηλεία για βαριά ασθενείς -Δημιουργούνται 500 ειδικές κλίνες ανακουφιστικής φροντίδας

Κατ' οίκον νοσηλεία για ασθενείς σε εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση που βρίσκονται σε τελικό στάδιο, υπόσχεται για το 2027 η ηγεσία του υπουργείου Υγείας, αλλά και 500 ειδικές κλίνες σε μονάδες ανακουφιστική φροντίδας τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα.

Πρόκειται για ένα νέα εθνικό σχέδιο δράσης που ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας, το οποίο θα υλοποιηθεί τα επόμενα χρόνια. Η έναρξη αναμένεται να γίνει το 2027 με κατ' οίκον φροντίδα, ενώ σταδιακά θα αναπτύσσονται οι κλίνες ανακουφιστικής φροντίδας.

Σήμερα οι οικογένειες με ασθενείς έχουν ελάχιστες δυνατότητες για να φροντίσουν τους οικείους τους όταν νοσούν βαριά. Και αυτό διότι υπάρχουν ελάχιστες κλίνες σε όλη τη χώρα. Συγκεκριμένα σήμερα η μόνο σχετική υπηρεσία είναι η «Γαλιλαία» την οποία διαχειρίζεται η Μητρόπολη Μεσογαίας - Λαυρεωτικής, ενώ λειτουργούν και άλλες αντίστοιχες ΜΚΟ η Μέριμνα και Νοσηλεία, καθώς και η μονάδα Τζένη Καρέζη που ανήκει στο ΕΚΠΑ.

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ανακουφιστική Φροντίδα 2025-2030

Σύμφωνα με την ηγεσία του Υπουργείου, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ανακουφιστική Φροντίδα αποτελεί την πρώτη προσπάθεια στην ιστορία του συστήματος υγείας της χώρας μας για την ανάπτυξη μίας εθνικής στρατηγικής για την Ανακουφιστική Φροντίδα.

Η αρχή θα γίνει μέσα στις επόμενες εβδομάδες όπου θα εγκαινιαστεί μια μεγάλη μονάδα στην Αττική, χορηγία ιδιωτικής εταιρείας της τάξης των 50 κλινών, ενώ μέσα στην επόμενη χρονιά θα ξεκινήσει μονάδα 40 κλινών στο νέο Θεαγένειο και 4 στο Παίδων Θεσσαλονίκης.

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ανακουφιστική Φροντίδα αποτελεί τον οδικό χάρτη για την αναγνώριση κρίσιμων στόχων και την ιεράρχηση προτεραιοτήτων για τη βελτίωση της φροντίδας, την ενσωμάτωση της ανακουφιστικής φροντίδας σε όλα τα επίπεδα του υγειονομικού περιβάλλοντος, την εκπαίδευση των επαγγελματιών, την ευαισθητοποίηση και ενδυνάμωση της κοινωνίας, τη διαμόρφωση πολιτικών και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του συστήματος ανακουφιστικής φροντίδας, στο πλαίσιο της επίτευξης καθολικής κάλυψης της υγείας.

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ανακουφιστική Φροντίδα 2025-2030 εκπονήθηκε από την Εθνική Επιτροπή για την Ανάπτυξη της Ανακουφιστικής Φροντίδας και διαρθρώνεται γύρω από οκτώ άξονες και 27 δράσεις που περιλαμβάνουν περιγραφή, στόχους, ενέργειες, εμπλεκόμενους φορείς, χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και προϋπολογισμό.

Οι οκτώ στρατηγικοί άξονες περιλαμβάνουν:

Εκπαίδευση και Έρευνα στην Ανακουφιστική Φροντίδα

Ευαισθητοποίηση και Ενδυνάμωση Ατόμων και Κοινοτήτων

Ανάπτυξη και Διαχείριση Πόρων

Ανάπτυξη και Οργάνωση Υπηρεσιών Ανακουφιστικής Φροντίδας

Προσδιορισμός Δεδομένων, Ειδικών και Ευάλωτων Ομάδων του Πληθυσμού

Πολιτικές και Θεσμικό Πλαίσιο για την Ανακουφιστική Φροντίδα

Ψηφιοποίηση, Καινοτομία, Πρότυπα Λειτουργίας, Εργαλεία και Πρωτόκολλα

Διασφάλιση Βιωσιμότητας και Έλεγχος της Ανάπτυξης της Ανακουφιστικής Φροντίδας

ΠΗΓΗ: ethnos.gr

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