Ποιοι άνθρωποι ''ελκύουν'' τα κουνούπια;

Όλοι έχουν παρατηρήσει πως τα κουνούπια έχουν ιδιαίτερες προτιμήσεις κυρίως σε συγκεκριμένο τύπο δέρματος. Γιατί συμβαίνει όμως αυτό;

Οι επιστήμονες έχουν κάνει την δική τους έρευνα να δίνουν τις απαντήσεις. Οι ειδικοί εξηγούν πως η προτίμηση αυτή σχετίζεται με την μυρωδιά του κάθε ανθρώπου, η οποία καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από το DNA του. Σε έρευνα που διεξήχθη ανάμεσα σε «πατρικά» και «πανομοιότυπα» δίδυμα, επιβεβαιώθηκε πως το DNA και η οσμή διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο εάν τελικά θα τσιμπήσει κάποιον ένα κουνούπι, σύμφωνα με το CNNi.

Ειδικότερα, στην έρευνα αυτή, «πατρικά» και «πανομοιότυπα» δίδυμα εκτέθηκαν στο τσίμπημα κουνουπιών και διαπιστώθηκε πως τα «πανομοιότυπα» δίδυμα τσιμπήθηκαν στον ίδιο βαθμό, ενώ τα «πατρικά δίδυμα» σε διαφορετικό βαθμό.

Έτσι, η μελέτη αυτή απέδειξε πως πράγματι, τα κουνούπια τσιμπούν περισσότερο κάποιους ανθρώπους απ' ο,τι κάποιους άλλους, εν μέρει λόγω της οσμής τους.

Οι ομάδες αίματος που προτιμούν

Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό PLOS One, διαπίστωσε ότι το DNA μπορεί να ευθύνεται για σχεδόν το 67% της έλξης των κουνουπιών. Σε κάθε περίπτωση φαίνεται πως κάποιοι είναι περισσότερο άτυχοι από κάποιους άλλους.

«Τα κουνούπια προτιμούν συγκεκριμένες ομάδες αίματος, προτιμούν το Ο περισσότερο, μετά την Α και το λιγότερο πιθανό είναι να πάνε για τη Β αν και δε θα πουν όχι σε μία δοκιμή. Επίσης είναι πιθανότερο να τσιμπήσουν γυναίκες. Αν σας τσιμπήσουν, πλύνετε το σημείο με σαπούνι και νερό και βάλτε μια αντισταμινική κρέμα, θα έχετε φαγούρα αλλά θα περάσει σε λίγο».

Ένας τρόπος ακόμα να κρατήσετε μακριά τα κουνούπια είναι να μην έχετε κοντά στάσιμα νερά, να αποφεύγετε το πότισμα τη νύχτα και να έχετε μία σίτα πέρα από τα διάφορα αντικουνουπικά.

Φάρμακο κατά των κουνουπιών

Οι επιστήμονες γνωρίζοντας, πλέον, ποιες ενώσεις στις ανθρώπινες οσμές προσελκύουν τα κουνούπια, επιδιώκουν να δημιουργήσουν ένα φάρμακο, το οποίο θα μπορεί να αλλάξει την οσμή που εκκρίνει ο ανθρώπινος οργανισμός, προκειμένου να τον κάνει λιγότερο «ελκυστικό» για τα κουνούπια.

Το φάρμακο αυτό εκτιμάται πως μπορεί να έχει πολλαπλά οφέλη για τη δημόσια υγεία, ιδιαίτερα, σε περιοχές, όπου, το τσίμπημα κουνουπιών μπορεί να προκαλέσει μεταδοτικές ασθένειες, όπως μπορεί να είναι ο ιός Δυτικού Νείλου.

Πηγή: parapolitika.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

