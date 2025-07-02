Kορωνοϊός: Επέστρεψε με νέα παραλλαγή της Όμικρον - Το επίπονο σύμπτωμα

Ο κορωνοϊός επέστρεψε με νέα παραλλαγή της Όμικρον. Έχει την κωδική ονομασία ΝΒ.1.8.1 ή «Nimbus» και φαίνεται να ευθύνεται για την αύξηση των κρουσμάτων τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων. Κύριο χαρακτηριστικό της είναι ο πόνος στον φάρυγγα.

«Κάθε φορά τον Ιούλιο, το καλοκαίρι, για διάφορους λόγους, εισπράττουμε μια έξαρση. Eίναι ένας νέος ιός της ομάδας Όμικρον. Δεν προκαλεί επιδημιολογική ανησυχία και ανησυχία στο σύστημα υγείας», εξήγησε μιλώντας για τη νέα αυτή παραλλαγή στον ΣΚΑΪ ο καθηγητής Πνευμονολογίας, Νίκος Τζανάκης.

Το επίμονο σύμπτωμα της νέας παραλλαγής της Όμικρον

«Αυτός που θα κολλήσει τη νέα παραλλαγή του κορονοϊού θα έχει το εξής επίμονο σύμπτωμα: Θα πονάει πάρα πολύ ο λαιμός του. Λέγεται το σύνδρομο του πονεμένου φάρυγγα, είναι μια επώδυνη φαρυγγίτιδα και σίγουρα θα ταλαιπωρηθεί μέσα στις διακοπές του, γι’ αυτό καλό είναι να προσέχουμε», επισήμανε ο καθηγητής.

Ο ίδιος τόνισε, επίσης, ότι οι δείκτες στους θανάτους και στις εισαγωγές είναι πτωτικοί. «Είναι μια νέα έξαρση που την αναμένουμε, καθώς έχουμε μεγάλο ποσοστό κοινωνικών επαφών, διακοπές, μετακινούνται πληθυσμοί, έχουμε τουρισμό», συμπλήρωσε.

Ο κ. Τζανάκης σημείωσε, τέλος, ότι μεγαλύτερη προσοχή χρειάζονται οι ευπαθείς ομάδες και ότι «καλό είναι να το μάθουν ότι έχουν κορονοϊό αν έχουν τα συμπτώματα (να κάνουν τεστ Covid) ώστε να πάρουν τα αντίστοιχα αντιιικά φάρμακα, υπό την εποπτεία των γιατρών».

Κορωνοϊός: Τι να κάνετε αν νοσήσετε για την προστασία των ευάλωτων του περιβάλλοντος σας

Το Αλτσχάιμερ μπορεί να αυξάνει την κοινωνικότητα στα αρχικά στάδια

Αιμορραγικός πυρετός: Τρόποι μετάδοσης, συμπτώματα και ομάδες υψηλού κινδύνου