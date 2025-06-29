Αιμορραγικός πυρετός: Τρόποι μετάδοσης, συμπτώματα και ομάδες υψηλού κινδύνου

Για τον ιό αιμορραγικού πυρετού που μπορεί να μεταδοθεί από ζώα στον άνθρωπο αλλά και από άνθρωπο σε άνθρωπο μίλησε ο καθηγητής επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ και μέλος ΔΣ του ΕΟΔΥ, Δημήτρης Παρασκευής, με αφορμή τον ηλικιωμένο που κατέληξε στην Ελασσόνα.

Όπως είπε ο κ. Παρασκευής, μιλώντας στο ERTnews, η νόσος μεταδίδεται κυρίως μέσω τσιμπήματος από μολυσμένο κρότωνα (τσιμπούρι), αλλά μπορεί να υπάρξει μετάδοση και μέσω επαφής με σωματικά υγρά ή εκκρίσεις μολυσμένου ατόμου. «Δεν μεταδίδεται τόσο εύκολα όσο οι ιοί του αναπνευστικού, ωστόσο έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα», υπογράμμισε.

Σημειώνεται πως όλες οι στενές επαφές των νοσούντων βρίσκονται σε στενή παρακολούθηση, με βάση το υγειονομικό πρωτόκολλο που προβλέπει 14ήμερη επιτήρηση, όσο διαρκεί η μέγιστη περίοδος επώασης. Το ίδιο συνέβη και με τη γιατρό που περιέθαλψε τον άνδρα που κατέληξε από τον αιμορραγικό πυρετό, η οποία έχει παρουσιάσει συμπτώματα και είναι σε καραντίνα.

Παράλληλα, διενεργούνται δειγματοληψίες σε ζώα και έντομα, ενώ εφαρμόζονται στοχευμένες απεντομώσεις στις περιοχές που εντοπίστηκαν τα περιστατικά.

Ερωτηθείς για τη μεταδοτικότητα και τον κίνδυνο ευρείας διασποράς, ο επιδημιολόγος εμφανίστηκε καθησυχαστικός τονίζοντας χαρακτηριστικά πως: «παρατηρούνται μεμονωμένα περιστατικά και όχι εκτεταμένα κρούσματα. Αν εφαρμοστούν σωστά τα μέτρα, ο κίνδυνος είναι εξαιρετικά χαμηλός».

Σύμφωνα με τον κ. Παρασκευή, τα συμπτώματα της νόσου περιλαμβάνουν πυρετό, κεφαλαλγία, εμετούς, κοιλιακό άλγος και κόπωση, ενώ επηρεάζει κυρίως όσους έχουν στενή επαφή με ζώα ή εργάζονται στην ύπαιθρο.

«Δεν σημαίνει πως κάθε τσίμπημα τσιμπουριού είναι επικίνδυνο, αλλά χρειάζεται προσοχή, γιατί ο κρότωνας πρέπει να είναι μολυσμένος για να μεταδώσει τον ιό», διευκρίνισε.

Τέλος, αναφέρθηκε στη διενέργεια ορολογικής μελέτης στον πληθυσμό της περιοχής για τον εντοπισμό ασυμπτωματικών φορέων και τόνισε πως έχει γίνει πλήρης ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας, ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα τα κρούσματα και να αποφεύγεται η διασπορά.

Οδηγίες από τον ΕΟΔΥ

Συστήνονται τα παρακάτω:

1. Αποφεύγετε περιοχές όπου μπορεί να υπάρχουν τσιμπούρια (δάση, λιβάδια, περιοχές με δέντρα, θάμνους, ψηλά χόρτα, σωρούς φύλλων, πυκνή βλάστηση).

2. Σε περίπτωση που είναι αναγκαίο να βρεθείτε σε περιοχές όπου πιθανόν υπάρχουν τσιμπούρια:

Περπατάτε πάντα στο κέντρο των μονοπατιών και όχι μέσα σε πυκνή βλάστηση.

Φοράτε ρούχα ανοιχτού χρώματος (για να βλέπετε εύκολα τα τσιμπούρια) και κατά προτίμηση μπλούζες με μακριά μανίκια, μακριά παντελόνια, ψηλές κάλτσες και μπότες/κλειστά παπούτσια. Βάζετε το παντελόνι μέσα από τις κάλτσες και τις μπότες. Φοράτε γάντια, ιδίως, όταν αγγίζετε χόρτα/ φυτά ή ζώα με τα χέρια σας (βάζετε τα μανίκια της μπλούζας μέσα στα γάντια).

Βάζετε εντομοαπωθητικά σπρέι ή λοσιόν στο γυμνό/ακάλυπτο δέρμα και επάνω από τα ρούχα σας (σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης).

Μην ξαπλώνετε και μην κάθεστε απευθείας στο έδαφος στην ύπαιθρο.

Κάντε ντους ή μπάνιο αμέσως μετά την επιστροφή σας από την ύπαιθρο. Εξετάζετε προσεκτικά τα ρούχα και το δέρμα σας για τσιμπούρια, κατά τη διάρκεια και μετά τη δραστηριότητα στην ύπαιθρο. Αφού επιστρέψετε σπίτι, βγάλτε τα ρούχα, τις κάλτσες και τα παπούτσια σας έξω από το σπίτι και ελέγξτε τα για τσιμπούρια.

Εάν εντοπίσετε τσιμπούρι στα ρούχα σας, αφαιρέστε το προσεκτικά (όχι με γυμνά χέρια).

Αν βρείτε τσιμπούρι στο σώμα σας, αυτό θα πρέπει να αφαιρεθεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και με σωστό τρόπο, με κατάλληλη λαβίδα/ τσιμπιδάκι. Εάν δεν ξέρετε τον σωστό τρόπο αφαίρεσης του τσιμπουριού ή δεν έχετε την κατάλληλη λαβίδα, ΜΗΝ βγάζετε μόνοι σας το τσιμπούρι, αλλά πηγαίνετε άμεσα στον ιατρό, στο πιο κοντινό Κέντρο Υγείας ή Νοσοκομείο.

ΜΗΝ πιάνετε το τσιμπούρι με γυμνά χέρια, αλλά πάντα με γάντια. ΜΗΝ ζουλήξετε, ΜΗΝ σπάσετε, ΜΗΝ συμπιέσετε και ΜΗΝ τρυπήσετε το σώμα του τσιμπουριού.

ΜΗΝ «ενοχλείτε» το τσιμπούρι όταν είναι προσκολλημένο στο δέρμα (π.χ. μη ρίχνετε πάνω στο τσιμπούρι λάδι, οινόπνευμα, βαζελίνη, πετρέλαιο).

3. Εφαρμόστε στα ζώα σας προληπτικά θεραπεία ενάντια στα τσιμπούρια σε τακτά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες κτηνιάτρου και διενεργείτε τακτικές απεντομώσεις σε στάβλους/ κτηνοτροφικές μονάδες.

4. Φοράτε γάντια και προστατευτικό ρουχισμό, όταν έρχεστε σε επαφή με ζώα ή με το αίμα ή άλλους ιστούς/ εκκρίσεις ζώων, π.χ. κατά τη σφαγή ζώων.

5. Ισχύει η πάγια οδηγία να πίνετε μόνο παστεριωμένο γάλα και να μην τρώτε φρέσκα μαλακά τυριά, εάν δεν έχουν ωριμάσει σύμφωνα με το προβλεπόμενο, απαιτούμενο χρονικό διάστημα. Επίσης, να μην καταναλώνετε γαλακτοκομικά προϊόντα, εάν δεν γνωρίζετε ότι τηρήθηκε η σωστή διαδικασία παρασκευής τους για την προστασία σας από διάφορα νοσήματα που μεταδίδονται με αυτόν τον τρόπο.

6. Για τη μείωση κινδύνου μετάδοσης από άνθρωπο σε άνθρωπο:

Αποφεύγετε τη στενή φυσική επαφή με ύποπτα ή επιβεβαιωμένα περιστατικά αιμορραγικού πυρετού.

Φοράτε γάντια και προστατευτικό εξοπλισμό κατά τη φροντίδα ασθενών.