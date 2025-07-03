Κορωνοϊός: Εμφανίστηκε η μετάλλαξη «Stratus» - Τα συμπτώματά της

Μια νέα παραλλαγή του κορωνοϊού, γνωστή ως XFG ή Stratus, κάνει την εμφάνισή της και εξαπλώνεται ραγδαία σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) την έχει χαρακτηρίσει ως παραλλαγή υπό παρακολούθηση, με την Stratus να συνυπάρχει παράλληλα με την κυρίαρχη παραλλαγή Nimbus στο βόρειο ημισφαίριο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία παραμένει χαμηλός, ενώ η βραχνάδα ξεχωρίζει ως το πιο συχνό σύμπτωμα των λοιμώξεων από αυτήν.

Η παραλλαγή Stratus προέρχεται από έναν συνδυασμό των γενετικών γραμμών LF.7 και LP.8.1.2 του ιού. Σε σύγκριση με την προηγούμενη κυρίαρχη παραλλαγή JN1, ο ΠΟΥ επισημαίνει ότι η Stratus φέρει διακριτές μεταλλάξεις στην πρωτεΐνη spike, ιδιαίτερα στα αμινοξέα 478 και 487, οι οποίες βελτιώνουν την ικανότητα του ιού να αποφεύγει την ανοσολογική αντίδραση του οργανισμού. Αυτό σημαίνει πως η νέα παραλλαγή ενδέχεται να ξεφεύγει πιο εύκολα από τα αντισώματα που έχει αναπτύξει ο οργανισμός είτε μέσω φυσικής μόλυνσης είτε μέσω εμβολιασμού.

Η Stratus εντοπίστηκε για πρώτη φορά στην Ινδία την άνοιξη και πλέον η εξάπλωσή της έχει γίνει παγκόσμιο φαινόμενο. Σύμφωνα με την Gisaid, την παγκόσμια πλατφόρμα που παρακολουθεί τις ιϊκές παραλλαγές, το ποσοστό δειγμάτων που αντιστοιχούν στην παραλλαγή Stratus αυξήθηκε στο 22,7% την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου, από μόλις 7,4% τέσσερις εβδομάδες νωρίτερα. Τα δείγματα αυτά προέρχονταν από 38 χώρες, γεγονός που καταδεικνύει τη γρήγορη διάδοση της παραλλαγής.

Τα υπάρχοντα στοιχεία δείχνουν πως η Stratus δεν προκαλεί πιο σοβαρή νόσο σε σύγκριση με τις άλλες παραλλαγές, οι οποίες πλέον χαρακτηρίζονται από πολύ ήπια συμπτώματα. Γιατροί στην Ινδία αναφέρουν πως η βραχνάδα αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά συμπτώματα της νέας παραλλαγής, ενώ οι ασθενείς περιγράφουν επίσης ξερό βήχα, πονόλαιμο και τα κλασικά συμπτώματα Covid, όπως πυρετό, κόπωση και μυϊκούς πόνους.

Σοκ στο παγκόσμιο ποδοσφαιρο: Σκοτώθηκε σε τροχαίο ο Ζότα της Λίβερπουλ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Απειλές σε αγρότη και πιέσεις σε υπάλληλο που κατήγγειλε το σκάνδαλο (βίντεο)

Πύρινη κόλαση στην Ιεράπετρα - Εικόνες αποκάλυψης με καμένα σπίτια και εκτάσεις