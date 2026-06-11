Η υπερτροφή της μακροζωίας: Πώς ένα απλό φρούτο θωρακίζει καρδιά και μυαλό

Το φρούτο στο οποίο αναφέρεται ο τίτλος είναι το δαμάσκηνο (καθώς και γενικότερα τα σκουρόχρωμα μοβ φρούτα), σύμφωνα με πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα που αναδημοσιεύονται στον τύπο.Τα δαμάσκηνα αποτελούν μια πραγματική υπερτροφή. Αν και οι περισσότεροι τα έχουν συνδέσει αποκλειστικά με την καλή λειτουργία του εντέρου, τα πραγματικά τους οφέλη για το καρδιαγγειακό και το νευρικό σύστημα είναι εξίσου εντυπωσιακά.

Τα κύρια οφέλη για την καρδιά και τον εγκέφαλο

Ισχυρές ανθοκυανίνες: Το βαθύ μοβ χρώμα τους οφείλεται στις ανθοκυανίνες. Αυτές οι φυσικές ενώσεις έχουν ισχυρή αντιοξειδωτική δράση που προστατεύει τα αγγεία.

Ρύθμιση της χοληστερόλης: Βοηθούν στη διατήρηση υγιών επιπέδων λιπιδίων στο αίμα. Αυτό μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο αρτηριοσκλήρυνσης.

Προστασία από τη γνωστική έκπτωση: Τα αντιοξειδωτικά τους καταπολεμούν το οξειδωτικό στρες και τη φλεγμονή στον εγκέφαλο. Έτσι, ενισχύουν τη μνήμη και καθυστερούν τη γήρανση των εγκεφαλικών κυττάρων.

Πλούσια σε φυτικές ίνες: Οι διαλυτές ίνες που περιέχουν δεν βοηθούν μόνο την πέψη, αλλά δεσμεύουν τη χοληστερόλη, προστατεύοντας έμμεσα την καρδιά.

Άλλα φρούτα με αντίστοιχη διπλή προστασία

Μύρτιλα και φράουλες: Επιβραδύνουν τη γνωστική γήρανση έως και 2,5 χρόνια.

Μοβ σταφύλια: Πλούσια σε ρεσβερατρόλη για την πίεση και την κυκλοφορία.

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