Η προειδοποίηση για την αμοιβάδα που τρώει τον εγκέφαλο

Οι ειδικοί προειδοποιούν για αύξηση του κινδύνου για την αμοιβάδα που τρώει τον εγκέφαλο, Naegleria fowleri, η οποία αναπαράγεται σε ζεστό, στάσιμο γλυκό νερό (λίμνες και ποτάμια). Το CDC εξηγεί πώς να προστατεύσετε τον εαυτό σας και την οικογένειά σας από αυτή τη σπάνια και θανατηφόρα λοίμωξη.

Το ζεστό, στάσιμο νερό σε κακοσυντηρημένες πισίνες και ανεπαρκώς χλωριωμένες δεξαμενές νερού δημιουργεί ιδανικό έδαφος αναπαραγωγής για την Naegleria fowleri. Αυτός ο μικροσκοπικός οργανισμός μπορεί να προκαλέσει μια σπάνια αλλά συχνά θανατηφόρα λοίμωξη που ονομάζεται πρωτοπαθής αμοιβαδική μηνιγγοεγκεφαλίτιδα (PAM).

Ενώ τα κρούσματα PAM είναι σπάνια, δεν είναι ανήκουστα και όταν εμφανίζονται, είναι θανατηφόρα. Η λοίμωξη έχει ποσοστό θνησιμότητας άνω του 95%, καθιστώντας την μία από τις πιο θανατηφόρες ασθένειες που μεταδίδονται μέσω του νερού. Είναι μια πάθηση που οι περισσότεροι γιατροί σπάνια συναντούν, ωστόσο η έκβασή της είναι σχεδόν πάντα τραγική.

Οι γιατροί συμβουλεύουν το κοινό να επιδεικνύει εξαιρετική προσοχή όταν εκτίθεται σε θερμές, στάσιμες πηγές γλυκού νερού, ειδικά κατά τη διάρκεια και μετά από έντονες βροχοπτώσεις.

Κίνδυνοι έκθεσης

Οι λοιμώξεις του εγκεφάλου που προκαλούνται από το Naegleria fowleri συνήθως εμφανίζονται μετά από κολύμπι ή κατάδυση σε λίμνη, ποτάμι ή άλλο γλυκό νερό κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Οι λοιμώξεις συμβαίνουν συχνά όταν ο καιρός είναι ζεστός για μεγάλα χρονικά διαστήματα, με αποτέλεσμα υψηλότερες θερμοκρασίες και χαμηλότερα επίπεδα νερού.

Μερικές μολύνσεις έχουν συμβεί όταν άνθρωποι χρησιμοποίησαν νερό βρύσης που περιείχε Naegleria fowleri για να ξεπλύνουν τα ιγμόρεια ή να καθαρίσουν τη μύτη τους. Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, άνθρωποι έχουν μολυνθεί σε πισίνες και πάρκα σερφ, που δεν είχαν αρκετό χλώριο.

Δεν μπορείτε να κολλήσετε μια λοίμωξη από Naegleria fowleri από την κατάποση νερού που περιέχει την αμοιβάδα. Επίσης, δεν μπορείτε να κολλήσετε μια λοίμωξη από κάποιον άλλο ή να τη μεταδώσετε σε άλλους.

Για να προστατευτείτε από μια λοίμωξη από Naegleria fowleri

Κρατήστε τη μύτη σας ή φορέστε κλιπ μύτης εάν πηδάτε ή βουτάτε σε γλυκό νερό.

Να κρατάτε πάντα το κεφάλι σας πάνω από το νερό στις θερμές πηγές.

Μην βουτάτε σε ρηχά νερά γιατί η αμοιβάδα είναι πιο πιθανό να ζήσει εκεί.

Χρησιμοποιήστε απεσταγμένο ή βρασμένο νερό βρύσης όταν ξεπλένετε τα ιγμόρεια ή καθαρίζετε τις ρινικές σας διόδους.

Διάγνωση

Η διάγνωση της λοίμωξης από Naegleria fowleri γίνεται με εργαστηριακές εξετάσεις. Αυτές οι εξετάσεις είναι διαθέσιμες μόνο σε λίγα εργαστήρια. Επειδή αυτές οι λοιμώξεις είναι τόσο σπάνιες και δύσκολο να ανιχνευθούν, η διάγνωση γίνεται μερικές φορές μετά τον θάνατο ενός ατόμου.

Το Naegleria fowleri μπορεί να καταστρέψει τον εγκεφαλικό ιστό και να προκαλέσει πρήξιμο στον εγκέφαλο. Δυστυχώς, περισσότερο από το 97% των ατόμων με PAM έχουν πεθάνει από τη λοίμωξη.

Η PAM εξελίσσεται πολύ γρήγορα. Αυτό έχει καταστήσει δύσκολο τον εντοπισμό θεραπειών για την ασθένεια. Υπάρχουν ορισμένες ενδείξεις ότι ορισμένα φάρμακα μπορεί να είναι αποτελεσματικά.

Μια γυναίκα, 71 ετών, έχασε τη ζωή της τον περασμένο μήνα από τη θανατηφόρα αμοιβάδα Naegleria fowleri.

Σύμφωνα με τις τοπικές υγειονομικές αρχές, «το πιθανότερο είναι ότι το άτομο μολύνθηκε όταν ξέπλυνε τα ιγμόρειά του με νερό βρύσης από το σύστημα ύδρευσης ενός τροχόσπιτου, σε κάμπινγκ».

Η γυναίκα εμφάνισε σοβαρά νευρολογικά συμπτώματα, όπως πυρετό, πονοκέφαλο και μεταβολή της νοητικής κατάστασης μέσα σε τέσσερις ημέρες από τη χρήση του νερού.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η κατάστασή της επιδεινώθηκε ραγδαία, παρουσίασε επιληπτικές κρίσεις και κατέληξε οκτώ ημέρες μετά την έναρξη των συμπτωμάτων.

