Σημάδια θερμοπληξίας σε παιδιά και μωρά – και 4 βήματα για την αντιμετώπισή της

Για τα παιδιά και τα μωρά, οι υψηλές θερμοκρασίες δεν είναι μόνο πολύ δυσάρεστες, αλλά μπορούν επίσης να είναι επιβλαβείς αν εκτεθούν σε υπερβολική ζέστη και ηλιοφάνεια.

Η θερμοπληξία είναι μια σοβαρή κατάσταση που πρέπει να αντιμετωπίζεται ως επείγουσα και μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε. Υπάρχουν ομοιότητες στον τρόπο με τον οποίο εκδηλώνεται η θερμοπληξία σε ενήλικες και παιδιά, αλλά ορισμένες είναι πιο συχνές στα τελευταία.

Ακολουθούν τα συμπτώματα που πρέπει να προσέξουμε

Θερμικές κράμπες

Σύμφωνα με το Kidshealth, οι θερμικές κράμπες είναι σύντομες, επώδυνες μυϊκές κράμπες στα πόδια, τα χέρια ή την κοιλιά που μπορεί να εμφανιστούν κατά τη διάρκεια ή μετά από έντονη άσκηση σε συνθήκες ακραίας ζέστης. Η εφίδρωση κατά τη διάρκεια της έντονης σωματικής δραστηριότητας προκαλεί απώλεια αλάτων και υγρών από τον οργανισμό. Αυτό το χαμηλό επίπεδο αλάτων πιθανώς προκαλεί κράμπες στους μυς.

Τα παιδιά διατρέχουν ιδιαίτερα κίνδυνο να υποστούν θερμικές κράμπες όταν δεν πίνουν αρκετά υγρά.

Αν και επώδυνες, οι θερμικές κράμπες από μόνες τους δεν είναι σοβαρές. Ωστόσο, οι κράμπες μπορεί να είναι το πρώτο σημάδι μιας πιο σοβαρής ασθένειας που σχετίζεται με τη ζέστη, οπότε πρέπει να αντιμετωπίζονται αμέσως για να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα.

Θερμική εξάντληση

Τα συμπτώματα της θερμικής εξάντλησης περιλαμβάνουν:

πονοκέφαλο

ζάλη και σύγχυση

απώλεια όρεξης και αίσθημα αδιαθεσίας

υπερβολική εφίδρωση και χλωμό, υγρό δέρμα

κράμπες στα χέρια, τα πόδια και το στομάχι

ταχεία αναπνοή ή σφυγμός

υψηλή θερμοκρασία 38 °C ή παραπάνω

έντονη δίψα

Τα συμπτώματα είναι συχνά τα ίδια σε ενήλικες και παιδιά, αν και τα παιδιά μπορεί να εμφανιστούν αδύναμα και νυσταγμένα.

Εάν κάποιος παρουσιάζει σημάδια θερμικής εξάντλησης, πρέπει να δροσιστεί.

Θερμοπληξία

Η πιο σοβαρή μορφή θερμικής ασθένειας είναι η θερμοπληξία, η οποία αποτελεί ιατρική κατάσταση έκτακτης ανάγκης που απειλεί τη ζωή.

Κατά τη διάρκεια της θερμοπληξίας, το σώμα δεν μπορεί να ρυθμίσει τη θερμοκρασία του. Η θερμοκρασία του σώματος μπορεί να ανέβει στους 41,1 °C ή και περισσότερο, οδηγώντας σε εγκεφαλική βλάβη ή ακόμα και θάνατο, αν δεν αντιμετωπιστεί γρήγορα. Απαιτείται άμεση ιατρική φροντίδα για να τεθεί η θερμοκρασία του σώματος υπό έλεγχο.

Τα παιδιά διατρέχουν κίνδυνο θερμοπληξίας αν ντύνονται υπερβολικά ή κάνουν έντονη σωματική δραστηριότητα σε ζεστό καιρό χωρίς να πίνουν αρκετά υγρά.

Η θερμοπληξία μπορεί επίσης να συμβεί όταν ένα παιδί μένει ή παγιδεύεται σε ένα αυτοκίνητο σε μια ζεστή μέρα. Όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι 33,9 °C, η θερμοκρασία μέσα σε ένα αυτοκίνητο μπορεί να φτάσει τους 51,7 °C σε μόλις 20 λεπτά, αυξάνοντας γρήγορα τη θερμοκρασία του σώματος σε επικίνδυνα επίπεδα.

Σημάδια θερμοπληξίας σε παιδιά και βρέφη

Ας καλέσουμε άμεσα ιατρική βοήθεια εάν το παιδί μας έχει παραμείνει σε εξωτερικό χώρο με ακραίες θερμοκρασίες ή σε άλλο ζεστό περιβάλλον και παρουσιάζει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα συμπτώματα θερμοπληξίας:

έντονο πονοκέφαλο

αδυναμία,

ζάλη σύγχυση ναυτία

ταχεία αναπνοή και καρδιακός παλμός

απώλεια συνείδησης

σπασμοί

απουσία εφίδρωσης

ερυθρότητα,

ζεστό, ξηρό δέρμα

θερμοκρασία 40°C ή υψηλότερη

Πώς να δροσίσουμε κάποιον

Εάν κάποιος έχει θερμική εξάντληση ή ακόμη και σημάδια θερμοπληξίας (και περιμένουμε ιατρική βοήθεια), ας ακολουθήσουμε αυτά τα τέσσερα βήματα:

Ας τον/την μεταφέρουμε σε ένα δροσερό μέρος.

Ας τον βάλουμε να ξαπλώσει κι ας σηκώσουμε ελαφρώς τα πόδια του.

Ας του δώσουμε να πιει άφθονο νερό. Τα αθλητικά ή τα ποτά ενυδάτωσης είναι οκ.

Ας δροσίσουμε το δέρμα του – ας τον ψεκάσουμε με δροσερό νερό, ας το βρέξουμε με σφουγγάρι κι ας τον «αερίσουμε».

Καλό είναι επίσης να τοποθετήσουμε κρύες κομπρέσες στις μασχάλες ή στο λαιμό.

Ας μείνουμε μαζί του μέχρι να αισθανθεί καλύτερα.

Εάν έχει θερμική εξάντληση, θα πρέπει να αρχίσει να δροσίζεται και να αισθάνεται καλύτερα μέσα σε 30 λεπτά.

Πώς να αποτρέψουμε την εξάντληση και την ηλίαση

Υπάρχει υψηλός κίνδυνος θερμικής εξάντλησης ή ηλίασης κατά τη διάρκεια ζεστού καιρού ή άσκησης. Για να το αποτρέψουμε, ας ακολουθήσουμε τις παρακάτω συμβουλές:

Ας πίνουμε πολλά κρύα ποτά, ειδικά όταν ασκούμαστε

Ας κάνουμε δροσερά μπάνια ή ντους

Ας φοράμε ανοιχτόχρωμα, φαρδιά ρούχα

Ας ψεκάσουμε με νερό το δέρμα ή τα ρούχα μας

Ας αποφύγουμε τον ήλιο μεταξύ 11 π.μ. και 3 μ.μ.

Ας αποφύγουμε την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ.

Ας αποφύγουμε την υπερβολική άσκηση.

Αυτό θα αποτρέψει επίσης την αφυδάτωση και θα βοηθήσει το σώμα μας να διατηρήσει τη δροσιά του.

