Τι πρέπει να κάνεις αν θέλεις να έχεις περισσότερη ενέργεια το πρωί

Ποιος δεν θα ήθελε λίγη έξτρα ενέργεια; Σύμφωνα με νέα έρευνα από το Monash University το να πηγαίνετε για ύπνο νωρίτερα από το συνηθισμένο μπορεί να σας βοηθήσει, καθώς συμβάλλει στη βελτιστοποίηση της φυσικής δραστηριότητας την επόμενη ημέρα.

Η μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Proceedings of the National Academy of Sciences, εξέτασε κατά πόσο η διάρκεια και ο χρόνος του ύπνου σχετίζονται με τη διάρκεια της μέτριας έως έντονης και της συνολικής σωματικής δραστηριότητας την επόμενη ημέρα.

Στη μελέτη συμμετείχαν σχεδόν 20.000 άτομα, που φορούσαν για ένα χρόνο μια βιομετρική συσκευή για ένα έτος, με αποτέλεσμα να συλλεχθούν δεδομένα ύπνου για περίπου έξι εκατομμύρια διαφορετικές νύχτες.

Η καλύτερη ώρα ύπνου για έξτρα ενέργεια

Οι ερευνητές εξέτασαν πώς τόσο οι τυπικές συνήθειες ύπνου όσο και οι νυχτερινές διακυμάνσεις του ύπνου συνδέονταν με τα επίπεδα σωματικής δραστηριότητας της επόμενης ημέρας.

Κατά μέσο όρο, οι άνθρωποι που πήγαιναν νωρίτερα για ύπνο φάνηκαν να είναι πιο δραστήριοι την επόμενη ημέρα. Για παράδειγμα, όσοι είχαν τυπική ώρα ύπνου γύρω στις 9 μ.μ. κατέγραφαν περίπου 30 λεπτά περισσότερης μέτριας έως έντονης φυσικής δραστηριότητας κάθε μέρα σε σύγκριση με όσους έμεναν τακτικά ξύπνιοι μέχρι τη 1 π.μ.

Ακόμη και σε σύγκριση με εκείνους που συνήθως πήγαιναν για ύπνο στις 11 μ.μ. (η μέση ώρα ύπνου για ολόκληρο το δείγμα), οι άνθρωποι που κοιμόντουσαν στις 9 μ.μ. κατέγραψαν σχεδόν 15 επιπλέον λεπτά καθημερινής μέτριας έως έντονης φυσικής δραστηριότητας.

Ο επικεφαλής συγγραφέας Δρ. Josh Leota, από τη School of Psychological Sciences του Monash University, δήλωσε ότι τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι τα άτομα με την πιο καθυστερημένη ώρα ύπνου μπορεί να βρίσκονται σε μειονεκτική θέση στο πλαίσιο των συμβατικών χρονοδιαγραμμάτων εργασίας.

Χωρίς επιπλέον ώρες ύπνου

Οι ερευνητές εξέτασαν επίσης κατά πόσο τα άτομα μπορούν να αλλάξουν ενεργά αυτή τη σύνδεση. Όπως αναφέρουν, όταν οι άνθρωποι πήγαιναν για ύπνο νωρίτερα από το συνηθισμένο, αλλά εξακολουθούσαν να κοιμούνται τον ίδιο αριθμό ωρών, φάνηκαν να καταγράφουν υψηλότερα επίπεδα σωματικής δραστηριότητας την επόμενη ημέρα.

«Αυτά τα ευρήματα είναι ιδιαίτερα σημαντικά, καθώς δεν προάγουν μόνο τον ύπνο και τη σωματική δραστηριότητα ανεξάρτητα. Μια ολιστική προσέγγιση που αναγνωρίζει τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι δύο βασικές συμπεριφορές αλληλεπιδρούν μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερες εκβάσεις για την υγεία» αναφέρουν οι ερευνητές.

«Ο ύπνος και η σωματική δραστηριότητα είναι και οι δύο κρίσιμες για την υγεία, αλλά μέχρι τώρα δεν είχαμε κατανοήσει πλήρως πόσο στενά συνδεδεμένες είναι στην καθημερινή ζωή» εξηγούν.

«Τα ευρήματά μας φάνηκαν να είναι συνεπή σε διαφορετικούς πληθυσμούς και δείχνουν ότι αν μπορείτε να κοιμηθείτε νωρίτερα από το συνηθισμένο, διατηρώντας την ίδια διάρκεια ύπνου, μπορεί να έχετε περισσότερες πιθανότητες να αυξήσετε τη σωματική σας δραστηριότητα την επόμενη ημέρα» καταλήγουν.

Πηγή: vita.gr

