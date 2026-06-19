Το πιο «τρελό» έργο στον κόσμο: Πλοία θα περνάνε μέσα από βουνό! (βίντεο)

Το «πιο τρελό» και φιλόδοξο έργο υποδομής στον κόσμο αφορά τη δημιουργία του Stad Ship Tunnel στη Νορβηγία, το οποίο θα είναι το πρώτο ναυτιλιακό τούνελ στον κόσμο που θα επιτρέπει σε μεγάλα επιβατηγά, εμπορικά και κρουαζιερόπλοια να περνούν κυριολεκτικά μέσα από ένα βουνό.

Το έργο προβλέπει τη διάνοιξη ενός τεράστιου θαλάσσιου περάσματος στη χερσόνησο Stadlandet στη δυτική Νορβηγία, συνδέοντας το Moldefjord με το Kjødepollen στο Vanylvsfjord. Η θαλάσσια περιοχή Stadhavet θεωρείται μία από τις πιο επικίνδυνες στη χώρα λόγω ισχυρών ανέμων, απρόβλεπτων ρευμάτων και τεράστιων κυμάτων.

Τα πλοία θα αποφεύγουν το επικίνδυνο ακρωτήριο Stad, ταξιδεύοντας προστατευμένα ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες. Για τη δημιουργία του θα χρειαστεί να αφαιρεθούν περίπου 3 εκατομμύρια κυβικά μέτρα βράχου. Σύμφωνα με την Norwegian Coastal Administration, οι διαστάσεις του είναι:

Ύψος: 50 μέτρα.

Μήκος: Περίπου 1,7 έως 1,8 χιλιόμετρα.

Πλάτος: 36 μέτρα.

Χωρητικότητα: Θα εξυπηρετεί πλοία μεγέθους έως και 16.000 τόνων.

Αν και το σχέδιο είχε εγκριθεί από το νορβηγικό κοινοβούλιο το 2017, πάγωσε προσωρινά λόγω σημαντικών υπερβάσεων στον προϋπολογισμό. Το έργο επανήλθε δυναμικά στο προσκήνιο, με μεγάλους κατασκευαστικούς ομίλους (όπως οι AF Gruppen, Eiffage Génie Civil και η κοινοπραξία Skanska/Vassbakk & Stol) να αναθεωρούν τα σχέδια. Η κατασκευή προγραμματίζεται να ξεκινήσει εντός του 2026 με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2031.

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