Ρομπότ έλυσε τον Κύβο του Ρούμπικ σε κλάσμα δευτερολέπτου (βίντεο)

Πόσες ατελείωτες ώρες δεν έχουμε περάσει κρατώντας στα χέρια μας τον Κύβο του Ρούμπικ, στρίβοντας πλευρές, δοκιμάζοντας συνδυασμούς, αναζητώντας τον μαγικό αλγόριθμο της λύσης; Κι όμως, τώρα ένα ρομπότ έρχεται να τα ανατρέψει όλα, καταρρίπτοντας το Ρεκόρ Γκίνες με χρόνο μόλις 0,103 δευτερόλεπτα.

Ναι καλά διαβάσατε! Έλυσε τον Κύβο του Ρούμπικ πιο γρήγορα απ’ ό,τι ανοιγοκλείνει το μάτι!

Το ρομπότ με όνομα Purdubik’s Cube κατασκευάστηκε από τέσσερις Αμερικανούς φοιτητές (Matthew Patrohay, Junpei Ota, Aden Hurd, Alex Berta) στο πανεπιστήμιο του Περντιού.

To ρομπότ λύνει τον Κύβο του Ρούμπικ

Four students from Purdue University in the USA have created a robot that can solve a cube in 0.103 seconds.







A human blink takes 0.2-0.3 seconds, so this is literally being solved quicker than in the blink of an eye. pic.twitter.com/pWgfNsKApt — Guinness World Records (@GWR) May 14, 2025

«Λύσαμε τον Κύβο του Ρούμπικ σε 103 μιλισεκόντ. Ένα ανθρώπινο μάτι για να ανοιγοκλείσει χρειάζεται 200 με 300 μιλισεκόντ. Οπότε πριν να αντιληφθείτε κάποια κίνηση, εμείς τον λύσαμε» εξήγησε ο Patrohay.

Ο 23χρονος φοιτητής εξομολογήθηκε ότι ξεκίνησε την προσπάθειά του όταν είδε το προηγούμενο ρεκόρ (0,305 δευτερόλεπτα). «Είδα το βίντεο με τους φοιτητές του ΜΙΤ που το κατάφεραν σε 308 μιλισεκόντ οπότε σκέφτηκα ότι αυτό είναι ένα ωραίο πρότζεκτ. Θα ήθελα κάποτε να σπάσω αυτό το ρεκόρ. Και τώρα είμαι στο Περντιού και αποδείξαμε ότι μπορούμε να πάμε πιο γρήγορα» είπε ο 23χρονος για την προσπάθεια της ομάδας του.

Σημειώνεται πώς όταν ξεκίνησε το «πρωτάθλημα» της λύσης του Κύβου του Ρούμπικ με ρομπότ, το 2009, ο πρώτος χρόνος από τον Ιρλανδό Peter Redmond ήταν 1 λεπτό και 4 δευτερόλεπτα.

