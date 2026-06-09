Ξέμεινες από κρύες μπίρες; Δύο εύκολοι τρόποι για να τις παγώσεις σε χρόνο ντετέ!

Θέλεις παγωμένη μπίρα τώρα

, αλλά ξέχασες να βάλεις μερικές στο ψυγείο; Μην πανικοβάλλεσαι! Δεν χρειάζεται να περιμένεις με τις ώρες. Υπάρχει ένα σούπερ επιστημονικό (αλλά πανεύκολο) κόλπο για να έχεις την μπίρα σου στους σωστούς βαθμούς σε μόλις 15 λεπτά.

Το κόλπο με το αλάτι και τον πάγο (Το απόλυτο fast track)

Πάρε ένα μπολ ή έναν κουβά και κάνε τα εξής:

Ρίξε

μέσα μπόλικο πάγο και νερό.

Άδειασε

μέσα ένα φλιτζάνι αλάτι.

Ανακάτεψε

το μείγμα για λίγα δευτερόλεπτα.

Βούτηξε

μέσα τις μπίρες σου.

Χαλάρωσε

για 12-15 λεπτά.

Πώς δουλεύει;

Το αλάτι κάνει τον πάγο να λιώσει αστραπιαία, γεγονός που ρίχνει τη θερμοκρασία του νερού κάτω από το μηδέν. Το κουτάκι σου θα παγώσει πιο γρήγορα από ποτέ!

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Το κόλπο με τη βρεγμένη χαρτοπετσέτα (Για την κατάψυξη)

Αν δεν έχεις πάγο, αλλά έχεις κατάψυξη, υπάρχει κι άλλος τρόπος:

Βρέξε

μια χαρτοπετσέτα κάτω από τη βρύση.

Τύλιξε

με αυτήν το μπουκάλι ή το κουτάκι σου σαν μούμια.

Πέταξέ το

στην κατάψυξη.

Βάλτο

στο χρονόμετρο για 15 λεπτά.

Η βρεγμένη πετσέτα παγώνει αμέσως και μεταφέρει το ψύχος στο αλουμίνιο ή το γυαλί σε χρόνο ντετέ!

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