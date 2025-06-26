ΠΕΡΙΕΡΓΑ - ΠΑΡΑΞΕΝΑ
Πώς να κάνεις την μπύρα να παγώσει πιο γρήγορα
clock 07:12 | 26/06/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Μια παγωμένη μπύρα είναι το απόλυτο καλοκαιρινό δροσιστικό, ειδικά όταν η ζέστη χτυπάει κόκκινο. Αλλά τι γίνεται όταν ξεμένεις από κρύα μπύρα στο ψυγείο και οι καλεσμένοι φτάνουν σε λίγα λεπτά; Υπάρχει λύση, και μάλιστα… επιστημονική!

Η πιο γρήγορη και αποτελεσματική μέθοδος για να παγώσει μια μπύρα μέσα σε μόλις 5-7 λεπτά είναι ο συνδυασμός πάγου, νερού και αλατιού. Αρκεί να γεμίσεις έναν μεγάλο κουβά ή βαθύ μπολ με νερό και παγάκια και να προσθέσεις 1-2 κουταλιές χοντρό αλάτι. Το αλάτι μειώνει τη θερμοκρασία πήξης του νερού, με αποτέλεσμα το μείγμα να γίνεται πιο παγωμένο από τον απλό πάγο και να «ρουφά» τη θερμότητα από το μπουκάλι πιο γρήγορα.

Απλώς βύθισε μέσα την μπύρα και, για ακόμα καλύτερα αποτελέσματα, γύρνα την περιστασιακά ώστε να ψύχεται ομοιόμορφα. Σε λίγα λεπτά, θα έχεις μια δροσερή, ιδανική για απόλαυση μπύρα – χωρίς καθόλου αναμονή στο ψυγείο.

Πηγή: newsbeast.gr

