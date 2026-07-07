Τι θα φάμε σήμερα; Πράσινη σαλάτα κινόα με αγγούρι, ρόκα, αβοκάντο και φέτα

Υλικά

1 φλιτζάνι κινόα

2 φλιτζάνια νερό



1 αγγούρι κομμένο σε κυβάκια ή λεπτές φέτες



2 χούφτες ρόκα



1 ώριμο αβοκάντο κομμένο σε φέτες



100 γρ. φέτα θρυμματισμένη



2- 3 κ.σ. ελαιόλαδο



Χυμό από 1 λεμόνι



Αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι



Λίγα φύλλα δυόσμου ή βασιλικού για επιπλέον φρεσκάδα (προαιρετικά)







Εκτέλεση



Ξεπλύνετε καλά την κινόα σε λεπτό σουρωτήρι κάτω από τρεχούμενο νερό.



Βράστε την κινόα σε 2 φλιτζάνια νερό για περίπου 12- 15 λεπτά, μέχρι να απορροφήσει τα υγρά και να γίνει αφράτη.



Σουρώστε την αν χρειάζεται και αφήνετε να κρυώσει εντελώς.



Σε ένα μεγάλο μπολ τοποθετήστε την κρύα κινόα, την ρόκα και το αγγούρι και ανακατέψτε απαλά.



Προσθέστε το αβοκάντο και τη φέτα.



Σε ένα μικρό μπολ ανακατέψτε το ελαιόλαδο, τον χυμό λεμονιού, το αλάτι και το πιπέρι μέχρι να δημιουργηθεί ένα απλό dressing.



Περιχύστε τη σαλάτα με το dressing και ανακατέψτε απαλά ώστε να μη λιώσει το αβοκάντο.



Σερβίρετε αμέσως ή διατηρήστε στο ψυγείο για λίγο ώστε να είναι ακόμα πιο δροσερή.

Πηγή: newsbeast.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Τι θα φάμε σήμερα; Σολομός με σαλάτα πλιγουριού