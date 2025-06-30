Τι να κάνεις αν ο σκύλος σου δεν έχει όρεξη να φάει

Οι μέρες που ο υδράργυρος χτυπάει κόκκινο έχουν ήδη φτάσει. Εσείς και ο αγαπημένος σας σκύλος ζεσταίνεστε. Εκείνος προσπαθεί να βρει τα πιο δροσερά σημεία μέσα στο σπίτι για να κάτσει. Σιγά σιγά μάλιστα αρχίζει και να μην τρώει όσο πριν.

Το να μην τρώει όσο έτρωγε ο σκύλος σας αυτόν τον καιρό είναι κάτι φυσιολογικό. Όμως από την άλλη και εσείς είναι λογικό να ανησυχήσετε αφού λατρεύει το φαγητό του και όταν έρθει εκείνη η στιγμή της ημέρας, πέφτει με τα μούτρα σε αυτό. Ο μεταβολισμός όμως και η διαδικασίας πέψης του ζώου σας μπορεί να αλλάξουν τους καλοκαιρινούς μήνες, οδηγώντας το άλλοτε ορεξάτο κατοικίδιό σας, σε μειωμένη όρεξη και κατανάλωση τροφής.

Είναι πολύ σημαντικό να παρακολουθείτε τις διατροφικές συνήθειες του σκύλου σας, τις ζεστές μέρες του καλοκαιριού και να διασφαλίσετε ότι λαμβάνει την απαραίτητη τροφή που χρειάζεται ώστε να διατηρηθεί υγιής, δραστήριος και χαρούμενος.

Γιατί οι σκύλοι τρώνε λιγότερο το καλοκαίρι

Δυστυχώς, οι υψηλές θερμοκρασίες επηρεάζουν την όρεξη των μικρών μας φίλων. Οι σκύλοι, όπως και οι άνθρωποι, προσπαθούν να διατηρούν τη θερμοκρασία του σώματός τους σταθερή και το καλοκαίρι. Έτσι ο οργανισμός αναγκάζεται να «δουλέψει» σκληρά οδηγώντας σε μειωμένη όρεξη για να μην παράγει επιπλέον θερμότητα καθώς λαμβάνει ήδη αρκετή από το περιβάλλον.

Πώς θα διακρίνετε τα πρώτα σημάδια της μειωμένης όρεξης του σκύλου σας

Γνωρίζετε πολύ καλά τις διατροφικές συνήθειες του σκύλου σας και είναι σίγουρο ότι θα παρατηρήσετε εύκολα οποιαδήποτε αλλαγή και να συμβεί. Μερικά από τα πρώτα σημάδια της ανορεξίας του είναι:

Λήθαργος

Εμετός

Διάρροια

Έλλειψη ενδιαφέροντος για τις αγαπημένες του λιχουδιές

Απώλεια βάρους

Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε από τα παραπάνω συμπτώματα επανειλημμένα, τότε είναι σημαντικό να επικοινωνήσετε με τον κτηνίατρο που τον παρακολουθεί για να σας δώσει περαιτέρω συμβουλές και για να αποκλείσετε τυχόν υποκείμενα προβλήματα υγείας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η μειωμένη όρεξη δεν αποτελεί μόνο απόρροια καύσωνα, αλλά είναι σημάδι μιας πιο σοβαρής κατάστασης, όπως κάποιας λοίμωξης, γαστρεντερικών ή οδοντικών προβλημάτων. Επομένως ένας ειδικός θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε την αιτία της ανορεξίας του αγαπημένου σας κατοικιδίου και να σας παράσχει την κατάλληλη θεραπεία για τη διασφάλιση της υγείας και της ευεξίας του.

Πώς θα βοηθήσετε τον σκύλο σας να τρώει το καλοκαίρι

Είτε είναι η πρώτη φορά που γίνεστε σκυλογονείς, είτε έχετε ξαναπεράσει από το στάδιο που ο σκύλος σας δεν τρώει, μπορείτε να ακολουθήσετε μερικές χρήσιμες συμβουλές για να μπορέσετε να δελεάσετε το μικρό σας φίλο να φάει.

-Προτιμήστε να τον ταΐζετε είτε νωρίς το πρωί, είτε πιο αργά το απόγευμα, όταν η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη σε σχέση με το μεσημέρι για παράδειγμα.

-Προσφέρετέ του μικρότερα γεύματα. Αντί για 2 μεγάλα, μπορείτε να «σπάσετε» τα γεύματα σε 3- 4 μικρότερα για να μη νιώθει ότι φουσκώνει από το φαγητό.

-Ταΐστε τον σε δροσερό περιβάλλον για να νιώθει πιο άνετα και να είναι πιθανότερο να φάει.

-Παίξτε μαζί του πριν το φαγητό. Έτσι θα κουραστεί και θα έχει περισσότερη όρεξη να φάει.

-Εξασφαλίστε του πάντα φρέσκο και δροσερό νερό για να δροσίζεται όποτε το θέλει.

-Δοκιμάστε να προσθέσετε στην τροφή του μια μικρή ποσότητα κονσέρβας, γιαουρτιού ή οτιδήποτε άλλο αγαπάει, ώστε να το δελεάσετε να φάει.

Τι άλλο μπορείτε να κάνετε για να δροσίσετε τον σκύλο σας

Αν θέλετε, μπορείτε να δοκιμάσετε και άλλες τροφές εκτός από τη δική του, ώστε να εξασφαλίσετε ότι θα είναι υγιής, χαρούμενος και ενυδατωμένος.

-Τα δροσιστικά σνακ, όπως φρούτα και παγωτό για σκύλους είναι ιδανικά.

-Οι τροφές πλούσιες σε νερό, όπως το καρπούζι και το αγγούρι, θα κρατήσουν το σκυλάκι σας ενυδατωμένο. Προσοχή μόνο στα κουκούτσια. Αφαιρέστε τα πριν του δώσετε μια λαχταριστή μπουκιά.

-Οι τροφές, όπως το κοτόπουλο και το ψάρι, μπορούν να αποτελέσουν καλή πηγή ενέργειας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Μην του δίνετε κόκαλα και λίπος καθώς μπορεί να οδηγήσουν σε δυσκολία στην πέψη και σε άλλα προβλήματα υγείας.

-Περιορίστε τις λιχουδιές και προτιμήστε κάτι πιο υγιεινό όπως καρότα που είναι πηγή πρωτεϊνών.

-Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για περαιτέρω συμβουλές για τη διατροφή που πρέπει να ακολουθήσετε και είναι ανάλογη με την ηλικία, τη φυλή και την κατάσταση της υγείας του.

Τελευταίες συμβουλές

Μην ανησυχήσετε αν ο φουντωτός σας φίλος χάσει για λίγο την όρεξή του τις μέρες του καύσωνα. Είναι απολύτως φυσιολογικό να τρώει λιγότερο και να θέλει να αράζει περισσότερο. Εξασφαλίστε του όσο το δυνατόν ένα πιο δροσερό περιβάλλον, φρέσκο νερό και προσπαθήσετε να εξετάσετε τι από τα παραπάνω μπορείτε να κάνετε για να προσλαμβάνει τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά για την υγεία του. Φυσικά αν ο σκύλος σας συνεχίζει να μην τρώει για πάνω από 24 ώρες, το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να καλέσετε τον κτηνίατρο που τον παρακολουθεί.

Πηγή: topetmou.gr

