Πως να ξεφλουδίζετε εύκολα τα βραστά αυγά

Μπορεί το ξεφλούδισμα των αυγών φαινομενικά να δείχνει μια απλή υπόθεση, ωστόσο υπάρχουν φορές που τα πράγματα δεν πάνε όπως θα τα θέλατε.

Σε ορισμένες περιπτώσεις το τσόφλι κολλά επάνω στο ασπράδι, με συνέπεια να «φεύγει» μαζί με αυτό. Για να μη διαλύεται λοιπόν το αυγό, ο Ισπανός σεφ Τζόρντι Κρουθ μοιράζεται το μυστικό του. Σύμφωνα με τον σεφ, όπως σημειώνει η ιστοσελίδα tn, το κόλπο για τέλειο ξεφλούδισμα αυγών θέλει δύο συστατικά: ξίδι και αλάτι.

«Αυτός είναι ο πιο εύκολος τρόπος να ξεφλουδίσετε τα αυγά. Προσθέτουμε λίγο ξίδι για να μαλακώσει το τσόφλι και να διευκολυνθεί η αφαίρεσή του, καθώς και 12 γραμμάρια αλάτι. Επειδή το αυγό είναι πολύ ζεστό, το βάζουμε αμέσως σε πολύ κρύο νερό. Έτσι συρρικνώνεται ελαφρώς, αποκολλάται από το τσόφλι και ξεφλουδίζεται πιο εύκολα», εξηγεί ο Ισπανός σεφ. Από την άλλη, ο σεφ Χέσους Σάντσεθ σχολιάζει ότι το ξίδι σταθεροποιεί τις πρωτεΐνες του ασπραδιού, ενώ το αλάτι μειώνει την πρόσφυση μεταξύ του αυγού και του κελύφους.





Πώς να εφαρμόσετε το κόλπο



Για να εφαρμόσετε αυτή τη μέθοδο, χρειάζεστε μόνο λίγα υλικά: μια κατσαρόλα με νερό, αλάτι, ξίδι και ένα μπολ με κρύο νερό ή πάγο. Αν τηρήσετε τις αναλογίες και δεν παραλείψετε το στάδιο της ψύξης, τα αυγά θα ξεφλουδίζονται πολύ πιο εύκολα.

Βάλτε 1 λίτρο νερό σε μια κατσαρόλα.



Προσθέστε 12 γραμμάρια αλάτι και 15 ml ξίδι.



Τοποθετήστε προσεκτικά τα αυγά πριν αρχίσει να βράζει το νερό.



Βράστε τα για 10 έως 12 λεπτά από τη στιγμή που θα αρχίσει ο βρασμός.



Μεταφέρετέ τα αμέσως σε δοχείο με παγωμένο ή πολύ κρύο νερό.



Αφήστε τα να παραμείνουν εκεί για 2 έως 3 λεπτά.



Χτυπήστε απαλά το τσόφλι και αφαιρέστε το με τα χέρια.



Πέρα από αυτή τη μέθοδο, σημαντικό ρόλο παίζει και η φρεσκάδα των αυγών. Τα πολύ φρέσκα αυγά συνήθως ξεφλουδίζονται πιο δύσκολα, καθώς η εσωτερική μεμβράνη παραμένει πιο προσκολλημένη στο ασπράδι.

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