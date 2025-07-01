Pet series: Πώς θα καταλάβεις ότι η γάτα σου παθαίνει ναυτία στο αυτοκίνητο

Η αλήθεια είναι ότι οι γάτες δεν τρελαίνονται ιδιαίτερα να βρίσκονται μέσα σε αυτοκίνητο. Πολλές παθαίνουν και ναυτία. Τι γίνεται όμως σε περίπτωση που πρέπει να μπουν;

Μπορούμε εύκολα να καταλάβουμε πως ο περιορισμός μιας γάτας μέσα στο κλουβί, για να μπει στο αυτοκίνητο που κινείται κάνοντας διάφορους θορύβους δεν αποτελεί ιδανική κατάσταση για αυτή. Συνδυάζοντας τον φόβο των μετακινήσεων (που συχνά σημαίνουν κτηνίατρο) με τα παραπάνω, είναι απόλυτα λογικό η γάτα σας να στρεσάρεται και να φοβάται όταν έρχεται εκείνη η ώρα.

Ο λόγος που οι γάτες στρεσάρονται στο αυτοκίνητο

Οι γάτες είναι τόσο θηρευτές όσο και θηράματα. Αυτό εξηγεί τις ποικίλες διαφορετικές συμπεριφορές που παρουσιάζουν ανάλογα με την περίσταση στην οποία βρίσκονται. Κάποιες γάτες μπορεί να κλαίνε και να φωνάζουν, να κάνουν “κχχχ”, ή να κουλουριάζονται μέσα στο κλουβί τους προσπαθώντας να περάσουν όσο το δυνατόν πιο απαρατήρητες από ό,τι αντιλαμβάνονται ως κίνδυνο.

Όπως καλά γνωρίζουμε, οι τετράποδες αυτές κυρίες είναι ζώα της συνήθειας, και δεν συμπαθούν τις αλλαγές. Προτιμούν να ζουν με τη σιγουριά και την ασφάλεια της ρουτίνας, και να έχουν πάντα την ευελιξία να κρυφτούν, να ξεφύγουν, και να προστατευτούν από πιθανούς θηρευτές. Κλείνοντας τη γάτα σας στο κλουβί μεταφοράς, της αφαιρείτε την ελευθερία και τον έλεγχο να αντιδράσει, καταλήγοντας να νιώθει ευάλωτη και αγχωμένη. Το γεγονός ότι συχνά η πρόσκαιρη “φυλάκιση” στο κλουβί συνδέεται με την επίσκεψη στον/στην κτηνίατρο σίγουρα δεν βοηθάει το χνουδωτό σας φιλαράκι να νιώσει καλύτερα.

Οι παράγοντες αυτοί, σε συνδυασμό με την κίνηση του αυτοκινήτου, συχνά προκαλούν ναυτία στο αγαπημένο σας κατοικίδιο – όπως ακριβώς συμβαίνει και με πολλούς ανθρώπους.

Ναυτία στο αυτοκίνητο

Η ναυτία από μόνη της δεν βλάπτει σοβαρά το κατοικίδιό σας, αλλά σίγουρα δεν αποτελεί μια ευχάριστη αίσθηση. Γνωρίζετε καλά και από τη δική σας εμπειρία ότι η ναυτία όταν βρίσκεστε σε ένα όχημα που κινείται είναι μια εξαιρετικά ενοχλητική και άβολη κατάσταση. Τα σημάδια που δείχνουν ότι η γάτα σας υποφέρει από ναυτία όταν βρίσκεται στο αυτοκίνητο είναι τα εξής:

– Έντονο νιαούρισμα/κλάμα

– Λαχάνιασμα

– Υπνηλία ή ακινησία

– Υπερδιέγερση

– Έντονη σιελόρροια

– Εμετός

– Αφόδευση

Υπάρχουν, φυσικά, και οι λιγότερο άμεσες συνέπειες της ναυτίας. Στα πλαίσια μιας έρευνας, το 28% των κηδεμόνων γάτας που έλαβε μέρος δήλωσε ότι θα πήγαινε τη γάτα του στον/στην κτηνίατρο πολύ πιο συχνά αν δεν σκεφτόταν την ταλαιπωρία και την αναταραχή που βιώνει. Φάνηκε, ακόμα, ότι το 40% των γατών δεν είχε επισκεφτεί κτηνίατρο μέσα στη χρονιά. Αυτό μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα επικίνδυνο, καθώς οι γάτες συχνά κρύβουν τα σημάδια ενός προβλήματος υγείας μέχρι να μην αντέχουν άλλο.

Επιπλέον, μια γάτα που είναι ήδη στρεσαρισμένη από τη διαδρομή, είναι πολύ πιθανό να βγάλει επιθετικότητα απέναντι στους εργαζόμενους του κτηνιατρείου, δυσχεραίνοντας το έργο τους.

Βοηθήστε τη γάτα σας να μειώσει το στρες της στο αυτοκίνητο

Ξεκινήστε λαμβάνοντας προληπτικά μέτρα για τη διαχείριση του άγχους της γάτας σας. Το πιο βασικό είναι να τη βοηθήσετε να συνηθίσει το κλουβί μεταφοράς της. Γεμίστε το με μια κουβερτούλα, με το αγαπημένο της παιχνίδι, και με λιχουδιές που θα την προσελκύσουν.

Βεβαιωθείτε επίσης ότι η θερμοκρασία που επικρατεί μέσα στο αυτοκίνητο τη βοηθά να νιώσει άνετα, και αποφύγετε τις μεγάλες αποστάσεις. Μπορείτε, ακόμα, να χρησιμοποιήσετε μουσική ειδικά φτιαγμένη για γάτες καθώς έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να τις ηρεμήσει.

Αποφύγετε να την ταΐσετε για λίγες ώρες πριν χρειαστεί να φύγετε. Τέλος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σπρέι φερομονών, το οποίο σε πολλές περιπτώσεις βοηθά τις γάτες να νιώσουν ήρεμες και ασφαλείς.

Τα μικρά ή μεγάλα ταξίδια με τη γάτα σας στο αυτοκίνητο δεν είναι πάντα εύκολα. Είναι όμως αναγκαία σε πολλές περιπτώσεις. Η ναυτία είναι κάτι πολύ συνηθισμένο. Ωστόσο υπάρχουν τρόποι να την κάνετε να ηρεμήσει και να νιώσει όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται.

Πηγή: topetmou.gr

