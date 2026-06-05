Ηράκλειο: 125 εκδηλώσεις σε 69 σημεία για το "Τέχνη Καθ’ Οδόν 2026"

Στις 15 Ιουνίου έρχεται το 11ο Φεστιβάλ δρόμου «Τέχνη Καθ’ Οδόν 2026» του Δήμου Ηρακλείου που θα μετατρέψει για ακόμα μια χρονιά την πόλη και την περιφέρεια του Δήμου σε μια μεγάλη σκήνη καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργίας.

Από την Δευτέρα 15/6 έως την Κυριακή 28/6, στο 11ο Φεστιβάλ «Τέχνη Καθ΄ Οδόν» θα παρουσιαστούν 125 εκδηλώσεις, 10 εκθέσεις και παράλληλες δράσεις με αρκετές εκατοντάδες καλλιτέχνες σε 69 σημεία, 32 στην πόλη και 37 στην περιφέρεια του Δήμου Ηρακλείου.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός προσκάλεσε μικρούς και μεγάλους στη μεγάλη γιορτή: «Το Φεστιβάλ «Τέχνη Καθ’ Οδόν» είναι η μοναδική αίσθηση ότι ολόκληρος ο Δήμος Ηρακλείου αναπνέει στον ρυθμό της τέχνης και της δημιουργίας. Στον παλμό μιας μεγάλης γιορτής πολιτισμού που δεν περιορίζεται σε έναν χώρο ή σε μια σκηνή· απλώνεται στους δρόμους της πόλης, στις πλατείες, στις γειτονιές και στα χωριά μας. Είναι η στιγμή που οι δρόμοι γεμίζουν μουσικές, τα πρόσωπα φωτίζονται, οι άνθρωποι συναντιούνται ξανά και θυμούνται πως ο πολιτισμός μάς ενώνει, μας συγκινεί και μας δίνει δύναμη να προχωρούμε μαζί. Είναι ένας ζωντανός διάλογος ανάμεσα στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του Ηρακλείου. Μέσα από τη μουσική, τον χορό, το θέατρο, τις εικαστικές παρεμβάσεις, τις παιδικές και εκπαιδευτικές δράσεις, τις ξεναγήσεις και τις νεανικές πρωτοβουλίες, αναδεικνύουμε όχι μόνο τον πολιτισμό μας αλλά και τους ανθρώπους που τον κρατούν ζωντανό καθημερινά. Ραντεβού καθ’ οδόν!».

Η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Ρένα Παπαδάκη-Σκαλίδη μίλησε για τις εκδηλώσεις που θα φιλοξενηθούν φέτος στο Φεστιβάλ και προσκάλεσε όλες και όλους να το παρακολουθήσουν: «Το αγαπημένο φεστιβάλ «Τέχνη Καθ’ Οδόν» επιστρέφει δυναμικά και φέτος στους δρόμους, στις πλατείες, στις γειτονιές και στις κοινότητες του Δήμου Ηρακλείου, ακόμη πιο ζωντανό, ακόμη πιο εξωστρεφές, μετατρέποντας την καθημερινότητα σε μια μεγάλη ανοιχτή γιορτή πολιτισμού, συνάντησης και δημιουργίας. Από τις 15 έως τις 28 Ιουνίου 2026, η τέχνη συναντά τον δημόσιο χώρο μέσα από συναυλίες, θεατρικές και χορευτικές παραστάσεις, εκθέσεις, δράσεις για παιδιά, θέατρο σκιών, ξεναγήσεις, εικαστικές παρεμβάσεις και πολλές ακόμη πολιτιστικές εκδηλώσεις που συνθέτουν ένα πλούσιο και πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους. Ευχαριστούμε θερμά όλους τους καλλιτέχνες, τους συνεργάτες, τους εργαζόμενους, τους εθελοντές και φυσικά το κοινό που κάθε χρόνο αγκαλιάζει με ενθουσιασμό αυτή τη μεγάλη γιορτή πολιτισμού. Σας προσκαλούμε να ζήσουμε μαζί στιγμές επικοινωνίας και χαράς σε κάθε γωνιά του Δήμου μας».

Δείτε εδώ το πρόγραμμα του Φεστιβάλ:

Ακολουθήστε τις σελίδες του Φεστιβάλ στα κοινωνικά δίκτυα: Facebook: https://www.facebook.com/StreetArtFestival.gr Instagram: https://www.instagram.com/streetartfestival.gr/

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Πλατεία Ελευθερίας

Έκθεση με έργα τέχνης της Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου

Η Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου έρχεται με μια 2η έκθεσή της να μετατρέψει την διαδρομή στην πόλη από απλό περίπατο σε πολιτιστική εμπειρία. Συγκεκριμένα, αξιοποιεί τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας προβάλλοντας την πλούσια εικαστική συλλογή της μέσα από περιοδικές εκθέσεις ψηφιακών ανατυπώσεων uv μεγάλης κλίμακας των έργων της. Μέσα από την τμηματική τοποθέτηση μεγεθυμένων αντιγράφων ζωγραφικών έργων από την συλλογή της Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου, σε ανοικτούς επισκέψιμους χώρους της πόλης, δημιουργείται μια ανοιχτή πινακοθήκη υψηλής αισθητικής, προσβάσιμη στους δημότες και στους επισκέπτες. Τους δίνεται έτσι η ευκαιρία να γνωρίσουν τη δημοτική συλλογή μέσα από ανατυπώσεις εξαιρετικά υψηλής ευκρίνειας που τοποθετούν τον θεατή σε πρωτόγνωρα προνομιακή θέση σε σχέση με τα έργα που την αποτελούν. Κάθε έργο φέρει γραμμωτό κώδικα ταχείας απόκρισης (qr code) που προσφέρει στους επισκέπτες άμεση πρόσβαση στη συλλογή της Δημοτικής Πινακοθήκης. Περισσότερες εκθέσεις στο πλαίσιο της ίδιας δράσης πρόκειται να ακολουθήσουν μέσα στο 2026 σε περισσότερα εσωτερικά και υπαίθρια σημεία των ενετικών τειχών.

Η συλλογή της Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της: https://heraklionartgallery.gr/

Πύλη Αγίου Γεωργίου

«Το Πέρασμα του Χρόνου»: Έκθεση Φωτογραφίας σε δύο φωτογραφικές ενότητες

Ενότητα Α: «Άνθρωποι, Δρόμοι, Μνήμες» από τη Φωτογραφική Ομάδα Αγ. Ιωάννη

Ενότητα Β: «Από τον φακό στην ψυχή» από το PhotoVoice Project εργαζομένων Μ.Φ.Η.

Η φωτογραφική έκθεση «Το Πέρασμα του Χρόνου», παρουσιάζεται σε δύο θεματικά συνδεδεμένες ενότητες.

Στην πρώτη ενότητα με τίτλο «Άνθρωποι, Δρόμοι, Μνήμες», η Φωτογραφική Ομάδα του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίου Ιωάννη, μέσα από εικόνες της καθημερινότητας, αποτυπώνει και αναδεικνύει τη δυναμική σχέση ανθρώπου και χώρου στον χρόνο. Το βλέμμα εστιάζει στη ζωή της πόλης –και όχι μόνο– και συναντά ιστορίες που ξεδιπλώνονται μέσα της, σκιαγραφώντας τη διαρκή κίνηση του χρόνου.

Η δεύτερη ενότητα προέρχεται από το κοινωνικό project PhotoVoice με τίτλο «Από τον φακό στην ψυχή», το οποίο υλοποιήθηκε σε Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων της πόλης, με τη συμμετοχή των εργαζομένων και σπουδαστών του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του

ΕΛΜΕΠΑ. Στόχος του είναι η ανάδειξη του ρόλου της φροντίδας και της αξίας των ηλικιωμένων ως ανθρώπων με μνήμη, εμπειρία και ενεργή παρουσία στον χρόνο.

Οι δύο ενότητες συνομιλούν σε ένα κοινό αφήγημα για τον χρόνο, την ταυτότητα και τις ανθρώπινες διαδρομές.

Ωράριο Λειτουργίας: καθημερινά 09:00 - 22:00

Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Ηρακλείου (Ε.Φ.Ε.Η.), Δουκός Μποφώρ 20

Ομαδική Έκθεση Φωτογραφίας: «Διάλογοι σε Εικόνες»

Η ομαδική αυτή έκθεση συγκεντρώνει έργα φωτογράφων που επιλέγουν να αφηγηθούν ιστορίες μέσα από δίπτυχα — δύο εικόνες τοποθετημένες δίπλα-δίπλα, σε μια εικαστική συνομιλία. Το κάθε ζευγάρι φωτογραφιών λειτουργεί σαν ένας μικρός κόσμος, όπου οι σχέσεις μεταξύ των εικόνων μπορεί να είναι προφανείς ή κρυφές, να βασίζονται στην οπτική ομοιότητα, στην αντίθεση ή στη θεματική τους σύνδεση.

Τα δίπτυχα δημιουργούν έναν χώρο για διάλογο, όχι μόνο μεταξύ των ίδιων των εικόνων, αλλά και ανάμεσα στον καλλιτέχνη και τον θεατή. Οι συσχετισμοί που αναδύονται συχνά υπερβαίνουν την αρχική πρόθεση του δημιουργού, αφήνοντας χώρο για προσωπικές ερμηνείες και νέες αφηγήσεις. Έτσι, η έκθεση γίνεται μια πρόσκληση για παρατήρηση, αναστοχασμό και ανακάλυψη — μια εμπειρία όπου η ένωση δύο φωτογραφιών μπορεί να γεννήσει κάτι εντελώς νέο.

Διάρκεια Έκθεσης: Δευτέρα 15 - Κυριακή 28 Ιουνίου 2026

Λάκκος

Υπαίθρια έκθεση φωτογραφίας: «Ηράκλειο, το ημερολόγιο μιας πόλης»

Η έκθεση περιλαμβάνει φωτογραφίες από το Ηράκλειο, την πόλη που ζούμε, δραστηριοποιούμαστε και περνάμε την καθημερινότητά μας. Αποτυπώνουμε τις γειτονιές της πόλης, τους ανθρώπους της, την κάθε της γωνιά που έχει κάτι να αφηγηθεί φωτογραφικά. Μέσα από τη φωτογραφία δρόμου, τα πορτραίτα των κατοίκων της, την αποτύπωση μνημείων, πλατειών, των τειχών, οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, προσπαθούμε να απαθανατίσουμε τον παλμό της.

Διάρκεια Έκθεσης: έως Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026

Λεωφόρος Δικαιοσύνης (προς πλατεία Δασκαλογιάννη)

Υπαίθρια έκθεση φωτογραφίας: «Τρίτη ηλικία»

Η τρίτη ηλικία δεν είναι μόνο το τέλος μιας διαδρομής· είναι ένας κόσμος γεμάτος μνήμες, εμπειρίες, σιωπές και βλέμματα που κουβαλούν τον χρόνο. Οι φωτογραφίες αυτής της έκθεσης επιχειρούν να σταθούν απέναντι στους ηλικιωμένους ανθρώπους με σεβασμό και ευαισθησία, αναδεικνύοντας την ανθρώπινη παρουσία πέρα από στερεότυπα και προκαθορισμένους ρόλους.

Κάθε πρόσωπο αφηγείται μια ιστορία. Τα χέρια, οι ρυτίδες, οι κινήσεις και οι εκφράσεις γίνονται ίχνη ζωής, φορείς προσωπικής και συλλογικής μνήμης. Μέσα από στιγμές καθημερινότητας, μοναξιάς, τρυφερότητας ή περισυλλογής, οι εικόνες φωτίζουν την αξιοπρέπεια και τη δύναμη που παραμένουν ζωντανές στο πέρασμα του χρόνου.

Η έκθεση αποτελεί μια πρόσκληση να κοιτάξουμε πιο προσεκτικά τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας· όχι μόνο ως φορείς του παρελθόντος, αλλά ως ενεργό και πολύτιμο κομμάτι της σύγχρονης κοινωνίας.

Διάρκεια Έκθεσης: Δευτέρα 15 - Κυριακή 28 Ιουνίου 2026

Πάρκο Γεωργιάδη

Έκθεση χειροτεχνών: Η Έκθεση Χειροτεχνών σας περιμένει καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Χειροτέχνες της πόλης, μας αποκαλύπτουν τα μυστικά της τέχνης τους και μας προσκαλούν σε ανοιχτά εργαστήρια υφαντικής, μακραμέ, ζωγραφικής, κ.α.

Μην τους χάσετε!

Διάρκεια Έκθεσης: Τρίτη 16 - Κυριακή 28 Ιουνίου 2026

Βιβλιοπωλείο Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης

Παζάρι Βιβλίου!: Το Βιβλιοπωλείο των Εκδόσεων της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης διοργανώνει Παζάρι Βιβλίου. Αποκτήστε σημαντικές εκδόσεις της ΒΔΒ σε προνομιακές τιμές!

Διάρκεια: από Δευτέρα 15 έως Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026

Ώρες Λειτουργίας: Τρίτη - Πέμπτη - Παρασκευή 09:00 - 14:00 & 17:00 - 21:00, Δευτέρα - Τετάρτη - Σάββατο 09:00 - 14:30

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου

«Μικρές ιστορίες στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου»

Το Αρχαιολογικό Μουσείο στο τρίστρατο των ταξιδιών της μνήμης και της αφήγησης έχει από καιρό ετοιμαστεί για τους νέους διαλόγους. Εφηρμοσμένοι διάλογοι, μεταξύ ανθρώπων και αντικειμένων.

Συνάντηση που αποβλέπει στην κατανόηση, τη σύγκριση των αναπαραστάσεων, στη διατύπωση απόψεων ως προς τα νοήματα που κάθε έκθεμα του Μουσείου περικλείει και κάθε αρχαιολόγος – από τότε που το Μουσείο θεμελιώθηκε – εκπροσωπεί.

Εφηρμοσμένοι διάλογοι που συγκλίνουν ως προς την έμφαση στη διαχρονία της αξίας των εκθεμάτων όχι μόνο ως τέχνη, ιστορία, τεχνική, πολιτισμός αλλά και ως μικρές σταγόνες ανακούφισης από μία καθημερινότητα που συχνά μας πνίγει.

Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε μέσω ξεναγήσεων από αρχαιολόγους του Μουσείου κάποιες μικρές ιστορίες αντικειμένων, τα οποία πολλές φορές παραμένουν στη σκιά των εμβληματικών έργων τέχνης του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, αναμένοντας και τη δική τους ξεχωριστή προβολή!

Ελάτε λοιπόν! Η συνεργασία αυτή αποβαίνει ιδιαιτέρως παραγωγική.

Πρόγραμμα:

Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026 στις 19:00

Ειρήνη Γαλλή «Αναζητώντας την εικόνα της γυναίκας στις Γαλάζιες Κυρίες»

Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026 στις 14:00

Δημήτρης Σφακιανάκης: «Ο Άλλος που δε γνωρίσαμε: οι Πέρσες του ΑΜΗ. Μια ματιά στη σασανιδική σφραγιδογλυφία της Συλλογής Γιαμαλάκη»

Σάββατο 20 Ιουνίου 2026 στις 20:00

Δημήτρης Μυλωνάς: «Μουσική, μουσικοί και μουσικά όργανα» (στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Μουσικής)

Κυριακή 21 Ιουνίου 2026 στις 11:00

Κλεάνθης Σιδηρόπουλος: «Μια ιστορία αρχαιοκαπηλίας γλυπτών από τη Γόρτυνα»

Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026 στις 18:00

Κατερίνα Αθανασάκη: «Τρεις μικρές ιστορίες για τη Θεά των Όφεων»

Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026 στις 18.00

Παρασκευή Σταματάκη: «Ένα μινωικό καπνιστήρι και η μελισσοκομία στη μινωική Κρήτη»

Σάββατο 27 Ιουνίου 2026 στις 11.00

Γεωργία Φλούδα: «Η θάλασσα και το ταξίδι στη μινωική Κρήτη»

Τοιχογραφία στο κτίριο του 23ου Δημοτικού Σχολείου (Αγία Αικατερίνη, οδός Κ. Αστρινάκη)

Τοιχογραφία με θέμα τη Δικαιοσύνη, μία Δικαιοσύνη που όταν ανοίξει τα μάτια της, τα πάντα θα «ανθίσουν».

Η τοιχογραφία έχει ως βασικό θέμα τη Δικαιοσύνη. Το μήνυμα της σύνθεσης είναι ότι όταν η Δικαιοσύνη λειτουργεί με διαύγεια και ισορροπία, η κοινωνία ανθίζει.

Νίκη Γκοράνοβα (ζωγράφος), Εθελοντική Ομάδα

Ζωγραφίζουμε τις γειτονιές:

Το «Τέχνη Καθ’ Οδόν» διαθέτει τα χρώματα σε ερασιτέχνες εικαστικούς που μας «χαρίζουν» την τέχνη τους, ζωγραφίζοντας στις γειτονιές. Κοιτάξτε γύρω σας!

Υπαίθριες βιβλιοθήκες

Το «Τέχνη Καθ΄ Οδόν» σε συνεργασία με την Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη δημιουργεί 3 βιβλιοθήκες σε κεντρικά σημεία της πόλης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ηράκλειο: «Ασφυξία» στα νότια παράλια - Νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών