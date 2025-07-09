Κασσελάκης: Κατέθεσε αγωγή κατά του Μαρκόπουλου για τις "γκρίζες ζώνες" και τις "περίεργες μπίζνες"

Αγωγή κατά του βουλευτή της ΝΔ, Δημήτρη Μαρκόπουλου κατέθεσε ο Στέφανος Κασσελάκης μέσω του δικηγόρου του Γιώργου Κουτσονάσιου.

Είχε προηγηθεί η κατάθεση έγκλησης για τις δηλώσεις του κ. Μαρκόπουλου στην εκπομπή «Συνδέσεις» της ΕΡΤ, στις 20 Ιουνίου 2025, όπου χαρακτήρισε τον Στέφανο Κασσελάκη ως «επιχειρηματία Πρόεδρο με γκρίζες ζώνες και περίεργες μπίζνες».

Στέφανος Κασσελάκης: Αναληθείς, συκοφαντικοί και προσβλητικοί οι ισχυρισμοί του Δημήτρη Μαρκόπουλου

Ο Στέφανος Κασσελάκης είχε αντιδράσει άμεσα με ανάρτηση του, ενώ την επόμενη στάλθηκε εξώδικο στον βουλευτή της ΝΔ, στο οποίο αναφερόταν ότι

οι επίμαχοι χαρακτηρισμοί του Δημήτρη Μαρκόπουλου είναι αναληθείς, συκοφαντικοί και προσβλητικοί, πλήττοντας την τιμή, την υπόληψη και την εν γένει προσωπικότητα του κ. Κασσελάκη.

Στο εξώδικο ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας τόνιζε πως οι δηλώσεις αυτές υπερβαίνουν τα όρια της θεμιτής πολιτικής κριτικής, καθώς δεν σχετίζονται με θέσεις ή δράσεις, αλλά στοχεύουν στην προσωπική απαξίωση και τη δημιουργία ψευδών εντυπώσεων και καλούσε τον κ. Μαρκόπουλο είτε να τεκμηριώσει με στοιχεία τους ισχυρισμούς του, είτε να προβεί σε δημόσια ανάκλησή τους, μέσω των επίσημων λογαριασμών του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τίποτα από αυτά δεν έγινε με αποτέλεσμα ο Στεφανος Κασσελάκης να προχωρήσει αρχικά στην κατάθεση έγκλησης και σήμερα στην κατάθεση αγωγής. Μετά την κατάθεση της αγωγής ο πληρεξούσιος δικηγόρος του κυρίου Κασσελακη, Γιωργος Κουτσονασιος τόνισε:

«Σήμερα ο εντολέας μου κ. Στέφανος Κασσελάκης, Πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, κατέθεσε αγωγή κατά του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Μαρκόπουλου για συκοφαντικές του δηλώσεις σε τηλεοπτικό μέσο. Έχει ήδη κατατεθεί έγκληση για την ίδια αιτία. Περιμένουμε από τη Δικαιοσύνη να πράξει το καθήκον της».

